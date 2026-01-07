국민주권전국회의 "장동혁 사과는 늑대의 분칠"

큰사진보기 ▲이동진 대표입장문을 발표하는 이동진 국민주권전국회의 상임대표 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲박병언조국혁신당 박병언 대변인 ⓒ 조국혁신당 제공 관련사진보기

국민의힘 장동혁 대표가 7일 윤석열 전 대통령의 12.3 비상계엄 선포에 대해 공식 사과하고 당명 개정 등 쇄신 의지를 밝힌 가운데, 시민사회는 이를 "대국민 기만극"으로 규정하며 강하게 반발했다.시민단체 국민주권전국회의(상임대표 이동진)는 "내란 세력과의 절연 없는 반성은 허구"라며 장 대표의 기자회견을 정면으로 부정하고, 당 해체 수준의 결단 또는 윤어게인 세력과의 즉각적 단절을 요구했다.국민주권전국회의는 7일 발표한 논평에서 "장동혁 대표의 기자회견은 민주주의를 지켜낸 위대한 주권자를 모독하는 행위"라며 "화려한 수사 뒤에 숨은 위선을 더 이상 국민은 속지 않는다"고 비판했다. 국민주권전국회의 이동진 상임대표는 특히, 장 대표의 사과가 윤석열 전 대통령과 계엄 동조 세력에 대한 명확한 단절 없이 이뤄졌다는 점을 문제 삼았다.국민주권전국회의는 "윤석열을 포함한 당내외 내란 가담 세력과의 철저한 절연 없이 '미래'와 '혁신'을 말하는 것은 면종복배의 전형"이라며 "늑대의 얼굴에 분칠을 한다고 해서 양이 될 수는 없다"고 지적했다. 이어 "헌정 질서를 파괴한 세력을 품은 채 내놓는 반성문은 권력 유지를 위한 비겁한 변명일 뿐"이라고 규정했다.국민주권전국회의는 국민의힘이 선택해야 할 유일한 반성의 길로 '구조적 단절'을 제시했다. 이 단체는 "국민의힘 전신이 저지른 군사 쿠데타의 역사가 오늘날 비상계엄이라는 망령으로 재현됐다"며 "진정으로 참회한다면 당 해체만이 주권자에 대한 최소한의 예의"라고 주장했다. 당 해체가 어렵다면 "윤어게인 세력을 비롯한 내란 동조자들과의 즉각적이고 영구적인 단절을 선언하고 행동으로 보여야 한다"고 촉구했다.또한 국민주권전국회의는 "계엄군의 총구 앞에서도 굴하지 않고 민주주의를 지켜낸 국민의 수준은 장 대표의 얄팍한 정치공학보다 훨씬 높다"며 "실질적인 책임과 인적 청산이 결여된 허위 반성은 다가오는 선거에서 주권자의 준엄한 심판으로 돌아올 것"이라고 경고했다.국민주권전국회의는 논평 말미에서 "국민의힘에 엄중히 경고한다"며 "내란 세력과의 공생을 택하면서 국민의 용서를 구하는 오만을 당장 멈추라"고 밝혔다.이러한 국민주권전국회의의 강경한 비판은 정치권의 반응과도 맞물린다. 더불어민주당은 장 대표의 사과를 두고 "철 지난 사과"라며 진정성에 의문을 제기했다. 박수현 수석대변인은 "중요한 것은 말이 아니라 실천"이라며 "윤석열·김건희와의 절연도, 계엄 책임자에 대한 분명한 조치도 보이지 않는다"고 밝혔다. 민주당은 당명 개정 추진에 대해서도 "과거를 덮기 위한 익숙한 정치적 연출"이라고 평가했다.조국혁신당 역시 장 대표의 기자회견을 "포장만 바꾼 윤어게인 선언"으로 규정했다. 박병언 대변인은 "계엄을 내란으로 규정하지 않고 정무적 실책으로 축소하는 태도는 변하지 않았다"며 "극우 유튜버와 활동가를 '전문가'로 포장해 확대하겠다는 선언에 불과하다"고 비판했다.한편 장 대표의 사과는 보수 진영 내부에서도 반발을 불러왔다. 윤석열 전 대통령을 지지하는 '윤어게인' 진영에서는 "계엄은 구국 결단이었다"며 사과 자체를 문제 삼는 목소리가 나왔다. 전직 한국사 강사 전한길씨는 SNS를 통해 '지금 시점에서 계엄 사과는 사법부에 중형을 부추기는 행위'라는 요지의 글을 올렸다가 삭제하기도 했다.이에 앞서 국민의힘 장동혁 대표는 이날 기자회견에서 "비상계엄은 상황에 맞지 않는 잘못된 수단이었다"며 국민에게 사과하고, 당명 개정과 혁신을 통해 국민 신뢰를 회복하겠다고 밝혔다. 그러나 시민사회는 이를 '말의 정치'로 규정하며 실질적 행동 없이는 어떠한 쇄신도 인정할 수 없다는 입장이다.장동혁 대표가 내건 쇄신이 진정한 내란 청산으로 이어질지, 아니면 '분칠된 반성'으로 끝날지에 정치권과 시민사회의 시선이 집중되고 있다.