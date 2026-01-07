울산 태화강 '울산교'에 세계음식문화관 준공 "세계 식탁 한자리에"

큰사진보기 ▲울산 태화강 인도교인 울산교 위에 각국 음식과 문화를 즐길 수 있는 울산 세계음식문화관이 준공됐다. ⓒ 울산시 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲지난해 울산에서 열린 전국생활대축전 때 진행된 울산교 청춘의 다리 빛 쇼 모습 ⓒ 울산시 사진DB 관련사진보기

2028울산국제정원박람회를 준비 중인 울산시가 이 박람회가 태화강을 중심으로 진행되는 점에 착안해 울산교에 세계인의 식탁이 펼쳐지는 '세계음식문화관'을 준공했다. 울산교는 태화강을 가로지르는 사람 전용 다리다.12월말 준공돼 3월부터 본격 운영하는 '세계음식문화관'에는 우즈벡·튀르키예·이탈리아 등 6개국 음식점이 입점해 각국의 음식과 문화를 한자리에서 즐길 수 있는 새로운 명소로 자리잡을 전망이다.울산시는 '세계음식문화관'에 다양한 프로그램을 더해 다문화 주민과 지역사회가 함께 성장할 수 있는 환경을 조성한다는 방침이다.특히 이곳을 국내외 관광객에게 울산의 음식문화를 알리고 야간 조명, 축제·행사, 체험 프로그램 등과의 연계도 추진해 태화강을 따라 이어지는 관광·여가 지대(벨트)로 관리·운영할 방침이다.근래 들어 울산은 제조업과 조선업을 중심으로 외국인 거주자가 빠르게 늘어나며, 전체 인구 100명 가운데 3명이 외국인일 정도로 다문화 비중이 높은 도시로 꼽힌다는 점도 작용했다. 통계에 따르면 2024년말 기준 울산에 거주하는 외국인은 3만 5193명으로 전년 대비 3523명(11.1%) 증가했다.울산시 관계자는 "도시 환경 변화에 맞춰 외국인 주민에게는 고향 음식을 통한 정서적 위안을, 시민에게는 세계 미식 문화를 체험할 기회를 제공하기 위해 세계음식문화관 조성을 추진해 왔다"며 "세계음식문화관이 들어선 울산교는 태화강의 빼어난 자연경관과 노을을 한눈에 조망할 수 있는 울산의 상징적 공간"이라고 밝혔다.한편 울산시는 지난해 6월 추경예산을 통해 사업비를 확보한 뒤 건축 설계와 교량 구조 검토, 구조설계 용역을 거쳐 총 4개 동(각 2.6m×20m)의 건축물을 조성했다.기존 울산교 시설 일부를 개선하고 디자인 요소를 가미해 교량 위 공간을 새로운 문화 기반(플랫폼)으로 탈바꿈시켰다.이 가운데 3개 동에는 각 동별로 음식점 2곳과 공동 식사 공간이 마련돼 우즈베키스탄·튀르키예·이탈리아 등 6개국의 음식점이 들어설 예정이며 나머지 1개 동에는 사무실과 카페, 휴게공간이 조성된다.안전성 확보에도 공을 들여 설계 단계부터 울산교 안전점검과 구조 검토 용역을 실시했고, 강풍에 대비한 풍하중 구조설계를 반영했다.울산시 관계자는 "공사 기간 동안 10개 지점에 계측기를 설치해 지난해 10월 13일부터 매주 변위를 측정한 결과 교량은 안정 상태를 유지하고 있는 것으로 나타났다"며 "준공 이후에도 6개월간 추가 계측을 통해 안전 관리를 이어갈 계획"이라고 밝혔다.이어 "이용객 안전을 위한 조치도 강화돼 기존 난간 높이를 높여 추락 위험을 줄였다"며 "범죄 예방을 위해 방범용 CCTV를 추가 설치하는 등 시민들이 안심하고 이용할 수 있도록 했다"고 덧붙였다.시설 운영은 울산시설공단에 위탁해 관리한다.