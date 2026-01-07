메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

문화

광주전라

26.01.07 15:20최종 업데이트 26.01.07 15:20

세이지우드 경도, '오세이사' 촬영지로 '화제'

금오도 5번 '한국에서 가장 아름다운 파5홀'로 꼽혀…풍경 자체가 스크린으로

원고료로 응원하기
지난해 12월 개봉한 영화 ‘오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도’ 포스터.
지난해 12월 개봉한 영화 ‘오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도’ 포스터. ⓒ 세이지우드 여수경도

세이지우드 여수경도가 최근 개봉한 영화 '오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도'의 촬영지로 화제가 되고 있다.

지난해 12월 개봉한 이 영화는 추영우와 신시아가 연기했다. 애틋한 사랑 이야기 뒤로 잔잔한 여수경도의 섬 풍경이 깊은 여운을 남기는 작품이다.

매일 하루의 기억을 잃는 서윤(신시아)과 매일 그녀의 기억을 채워주는 재원(추영우)이 서로를 지키며 기억해가는 청춘 멜로이다.

AD
주요 장면 가운데 한 곳이 세이지우드 여수경도의 금오도 코스 5번 홀에서 촬영됐는데 이 홀은 수평선까지 탁 트인 남해와 잔잔한 다도해, 서서히 물드는 석양이 어우려저 '한국에서 가장 아름다운 파5 홀'로도 꼽힌다.

여수 경도를 배경으로 극 중 인물들의 내면을 담아내듯, 풍경 자체가 하나의 감정이 돼 스크린 위로 흐르기도 한다.

세이지우두 관계자는 "여수경도는 '지혜로운 삶을 위한 완벽한 휴식'을 철학으로, 자연과 감성, 건축이 조화를 이루는 공간 안에서 골프와 미식, 쉼의 깊이를 더하는 공간"이라며 "영화의 한 장면처럼 이곳에서의 하루는 단순한 여행을 넘어 오래도록 기억에 남는 감정의 여운을 선사한다"고 말했다.

한편, 세이지우드 여수경도는 섬 전체가 골프장과 리조트로 이루어진 국내 유일의 아일랜드 골프 코스로도 알려졌다.

#여수경도#세이지우드#오세이사

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

최연수 (karma4) 내방

2007년 지역신문을 시작해서 남도일보를 거쳐 국회의원 보좌관을 지낸 바 있습니다. 여러 경험을 통해 좋은 기사를 만들어 내도록 노력하겠습니다.

이 기자의 최신기사순천시 'RE100 반도체 국가산단' 유치 공식화




독자의견0

연도별 콘텐츠 보기