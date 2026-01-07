한병도 "김병기 탈당? 12일 윤리심판원 판결 지켜보자"

더불어민주당 원내대표 보궐선거에 출마한 한병도 의원은 7일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 "총선 전략기획위원장, 원내수석 등 다양한 경험을 바탕으로 이재명 정부의 집권 초반을 확실히 뒷받침하고, 가장 성과를 잘 낼 수 있다"며 "당장 다음주 월요일부터라도 즉각적으로 일을 할 수 있게 준비되어 있다"고 강조했다.
이어 한 의원은 1호 공약으로 "당청 소통 핫라인을 통해 매일 회의 전 점검하고 토론할 수 있는 체계를 만들겠다"고 강조한 뒤, "국정과제 실행 상황판을 만들어 상임위별 점검, 원내 점검, 당에서 점검 등을 하고 그 실적을 평가해 국정과제들을 하나도 놓침 없이 처리하겠다"고 밝혔다.
그는 '공천 헌금 의혹' 등으로 당의 감찰을 받고 탈당 요구까지 받고 있는 김병기 의원의 거취와 관련해 "윤리감찰단에서 이미 감찰이 다 마무리된 걸로 알고 있다"며 "이 사안이 윤리심판원에 가 있고, 김 의원의 소명까지 들어서 (징계) 결정이 12일에 날 것이다, 조만간 판결이 나니까 그 결과를 조금 지켜보면 좋을 것 같다"고 말했다.
그러면서 "결론이 예정이 안 되어있으면 지금 판단을 좀 해야 되겠지만, 결론이 이미 곧 예정되어 있으니 거기까지만 지켜봐 주셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.
그는 "(공천 헌금 의혹) 사실관계를 떠나서 다시 한번 우리 스스로를 돌아봐야 한다"며 "지방선거를 앞두고 전국을 돌면서 관련 교육을 더 철저히 해야 한다"고 강조했다.
또 그는 국민의힘이 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 의혹 제기를 하며 이재명 대통령의 지명 철회를 요구하고 있는 것에 대해서는 "이 후보자만의 문제가 아니고, 대통령 인사권과 관련된 문제다"라며 "인사청문회 이후에 청와대에서 판단을 할 것이다"라고 말했다.