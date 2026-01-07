한병도 "김병기 탈당? 12일 윤리심판원 판결 지켜보자"

큰사진보기 ▲더불어민주당 원내대표 보궐선거에 출마한 한병도 의원은 7일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 "다양한 경험을 바탕으로 이재명 정부의 집권 초반을 확실히 뒷받침하고, 가장 성과를 잘 낼 수 있다"고 강조했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

더불어민주당 원내대표 보궐선거에 출마한 한병도 의원은 7일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 "총선 전략기획위원장, 원내수석 등 다양한 경험을 바탕으로 이재명 정부의 집권 초반을 확실히 뒷받침하고, 가장 성과를 잘 낼 수 있다"며 "당장 다음주 월요일부터라도 즉각적으로 일을 할 수 있게 준비되어 있다"고 강조했다.이어 한 의원은 1호 공약으로 "당청 소통 핫라인을 통해 매일 회의 전 점검하고 토론할 수 있는 체계를 만들겠다"고 강조한 뒤, "국정과제 실행 상황판을 만들어 상임위별 점검, 원내 점검, 당에서 점검 등을 하고 그 실적을 평가해 국정과제들을 하나도 놓침 없이 처리하겠다"고 밝혔다.그는 '공천 헌금 의혹' 등으로 당의 감찰을 받고 탈당 요구까지 받고 있는 김병기 의원의 거취와 관련해 "윤리감찰단에서 이미 감찰이 다 마무리된 걸로 알고 있다"며 "이 사안이 윤리심판원에 가 있고, 김 의원의 소명까지 들어서 (징계) 결정이 12일에 날 것이다, 조만간 판결이 나니까 그 결과를 조금 지켜보면 좋을 것 같다"고 말했다.그러면서 "결론이 예정이 안 되어있으면 지금 판단을 좀 해야 되겠지만, 결론이 이미 곧 예정되어 있으니 거기까지만 지켜봐 주셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.그는 "(공천 헌금 의혹) 사실관계를 떠나서 다시 한번 우리 스스로를 돌아봐야 한다"며 "지방선거를 앞두고 전국을 돌면서 관련 교육을 더 철저히 해야 한다"고 강조했다.또 그는 국민의힘이 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 의혹 제기를 하며 이재명 대통령의 지명 철회를 요구하고 있는 것에 대해서는 "이 후보자만의 문제가 아니고, 대통령 인사권과 관련된 문제다"라며 "인사청문회 이후에 청와대에서 판단을 할 것이다"라고 말했다.