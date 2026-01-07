강진군, 농특산물 온라인 매출 120% 증가…반값여행 효과

큰사진보기 ▲전남 강진군청 전경. ⓒ 강진군 관련사진보기

전남 강진군은 지난 12월 말 기준으로 지역 농특산물 온라인 매출이 전년 대비 120% 증가했다고 7일 밝혔다. 2024년 처음으로 강진 반값여행 정책을 시행한 이후에는 34배 성장한 수치다.앞서 강진군은 지역 경제 활성화를 위해 지난 2024년 반값여행을 시행하면서 초록믿음 온라인 쇼핑몰을 대대적으로 개편했다. 모바일 지역사랑상품권 착(Chak) 2.0 시스템을 쇼핑몰에 접목시켜 반값여행 페이백을 온라인에서도 사용할 수 있도록 개선했다.반값여행은 강진군을 방문한 관광객이 사용한 금액의 50%를 모바일 강진사랑상품권으로 받아 오프라인은 물론 초록믿음강진 온라인 쇼핑몰에서 사용할 수 있는 정책이다.초록믿음강진 쇼핑몰의 매출액 중 2024년에는 50%, 2025년에는 64%에 가까운 금액이 반값여행 혜택을 본 관광객으로 파악됐다. 쇼핑몰 회원수도 15배 증가하면서 반값여행 효과가 지역 경제에 활성화에 미치는 효과가 매우 크다고 분석했다.강진군 관계자는 "올해에는 정부에서 강진 반값여행을 시범 도입해 '지역사랑 휴가지원제'를 시행하기로 했다"며 "이 같은 정부의 방침에 따라 강진군의 반값시책이 더욱 탄력을 받을 것으로 기대된다"고 말했다.