김동연 "반복되는 국힘의 사과 코스프레... 염치라도 있어야"

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 2024년 12월 12일 낮 12시 30분 서울 서대문구 국가수사본부 앞에서 '내란수괴 광기 윤석열, 즉시 체포, 즉시 격리'를 촉구하는 1인 시위에 나섰다. ⓒ 시민제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 7일 서울 여의도 중앙당사에서 긴급기자회견을 열고 당 쇄신안을 발표하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

AD

김동연 경기도지사가 7일 장동혁 국민의힘 당 대표의 12.3 비상계엄에 대한 공개 사과에 대해 "선거가 다가오면 반복되는 국힘의 사과 코스프레"라고 거세게 질타했다.앞서 장동혁 대표는 이날 오전 여의도 국민의힘 중앙당사에서 긴급기자회견을 열고, 12.3 비상계엄에 대해 공개 사과한 뒤, 당 쇄신안을 발표했다. 지난해 8월 26일 당 대표에 선출된 후 134일 만이다.장 대표는 "먼저, 비상계엄에 대한 분명한 입장을 말씀드리겠다"라며 "2024년 12월 3일 밤, 저를 포함한 국민의힘 국회의원 18명이 비상계엄 해제 표결에 참석했다. 해제 표결 이후에, 국민의힘 국회의원 전원은 (윤석열 당시) 대통령에게 신속한 비상계엄 해제를 건의했다"라고 설명했다.이어 "2024년 12월 3일 선포된 비상계엄은 상황에 맞지 않는 잘못된 수단이었다"라면서 "우리 국민께 큰 혼란과 불편을 드렸고, 자유민주주의 헌정 질서를 지켜온 당원들께도 큰 상처가 되었다"라고 말했다. 그러면서 "국정 운영의 한 축이었던 여당으로서 그 역할을 다하지 못한 책임이 크다. 그 책임을 무겁게 통감하고, 이 점 국민 여러분께 깊이 사과드린다"라고 밝혔다.그러나 장 대표는 전직 대통령 윤석열씨와의 절연 등에 대한 입장을 일절 밝히지 않았고, 취재진과 별도 질의응답도 진행하지 않았다.이에 대해 김동연 지사는 이날 SNS를 통해 "이게 진짜 사과 맞습니까"라고 질책했다. 그러면서 "비상계엄이 잘못된 수단이라니, 그 사과의 끝은 여전히 내란 옹호 아니냐"고 따져 물었다.김동연 지사는 특히 "장동혁 대표의 사과가 최소한의 진정성을 가지려면 장 대표 본인을 포함하여 내란 옹호자들에게 엄정한 책임을 물어야 한다"고 촉구했다.김 지사는 이어 "선거의 승패보다 중요한 건 원칙과 상식"이라면서 "원칙과 상식이 모호하다면 염치라도 있어야 한다"고 꼬집었다.