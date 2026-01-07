참여자치21 "광주·전남 행정통합, 시도민 동의 구해야"

큰사진보기 ▲강기정 광주광역시장(가운데 오른쪽)과 김영록 전남지사(가운데 왼쪽)가 2일 오전 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지에서 새해 합동 참배를 마친 뒤 '광주·전남 통합 지방정부 추진 공동선언문'을 발표하고 있다. ⓒ 광주광역시 관련사진보기

광주광역시 시민단체 참여자치21은 7일 "광주·전남 행정통합은 시도민의 동의를 구하고 직접 참여하는 절차를 거쳐야 한다"고 촉구했다.참여자치21은 이날 성명을 내고 "광주·전남 행정통합에 찬성한다. 인구절벽과 지방 소멸, 기후위기 시대에 광역 행정통합은 절박한 생존의 문제"라며 이같이 밝혔다.단체는 "행정통합 논의가 광주·전남의 미래를 위해, 국가 균형발전과 시도민의 실질적인 삶의 질 향상을 위해 반드시 성공하기를 바란다"고 말했다.그러면서 "광주·전남의 통합은 지역 미래뿐 아니라, 시도민의 생활 전반에 심대한 영향을 미치는 중차대한 사안"이라며 "행정통합을 왜 해야 하는지, 통합하면 어떤 실질적인 효과와 부작용이 따르는지, 앞으로 어떤 과정과 절차를 거쳐 이뤄지는지 등을 시도민에게 설명하고, 공감을 만들어 내야 한다"고 강조했다.이어 "시장과 도지사의 합의와 요식적인 양 의회의 동의만으로는 부족하다. 이는 국민의 직접 참여를 중시하는 이재명 정부의 '국민주권시대' 국정철학에도 배치된다"며 "시도민이 직접 참여하는 동의 절차를 반드시 거쳐야 한다"고 주장했다.또한 "통합된 광주·전남은 고도의 지방 재정권과 자치권, 입법권을 보장받아야 하고, 이를 위한 입법이 신속히 추진돼야 한다"며 "연방제 수준의 권한을 가져야 한다. 그래야만 수도권 1극 체제를 극복해 국가 균형발전을 이루고, 지역을 살린 성공적인 광역 통합의 모델이 될 수 있을 것"이라고 덧붙였다.