미, 베네수엘라 원유 5천만 배럴 인도.. 트럼프 "내가 관리"

AD

미국 도널드 트럼프 행정부가 베네수엘라의 니콜라스 마두로 정권을 축출하고 첫 석유를 넘겨받았다.도널드 트럼프 대통령은 6일(현지시각) "베네수엘라 과도 정부가 제재 대상이었던 고품질 원유 3천만∼5천만 배럴을 미국에 인도할 것임을 발표해서 기쁘다"라고 밝혔다.그러면서 "이 원유는 시장 가격으로 판매될 것이며, 판매 대금은 미국 대통령인 나의 통제하에 둬서 베네수엘라 국민과 미국 국민 모두에게 도움이 되도록 사용할 것"이라고 전했다.이어 "크리스 라이트 에너지부 장관에게 이 계획을 즉각 실행할 것을 지시했다"라며 "해당 원유는 저장선을 통해 운송돼 미국 내 하역 항구로 직접 반입될 것"이라고 덧붙였다.지난 4일, 트럼프 대통령은 마두로 대통령 체포 직후 "대규모의 미국의 석유 회사들이 베네수엘라에 가서 수십억 달러를 들여 심각하게 파괴된 석유 인프라를 복구하고 다른 나라들에 석유를 팔 것"이라고 밝힌 바 있다.또한 "그렇게 번 돈으로 베네수엘라 국가 운영비를 충당할 것"이라며 "베네수엘라 영토에서 나오는 돈은 엄청나며, 우리가 쓰는 모든 비용을 돌려받을 것"이라고 설명했다.<뉴욕타임스>는 5천만 배럴이 시장가격 기준으로 최대 30억 달러(약 4조3천억 원)라고 추정하면서 "베네수엘라의 막대한 석유 매장량을 착취하려는(exploit) 트럼프 대통령의 계획이 시작됐다"라고 전했다.백악관은 오는 9일 셰브런, 엑손 모빌, 코노코필립스 등 미국 석유 회사 경영진을 불러 베네수엘라 석유 개발에 관한 회의를 열 예정이다.베네수엘라에 진출했던 미국 석유 회사들은 2007년 우고 차베스 전 대통령이 석유산업을 국유화하면서 자산을 강제 몰수당한 뒤 철수했다.트럼프 대통령은 이날 워싱턴DC 트럼프-케네디센터에서 공화당 연방 하원의원들을 대상으로 한 연설에서 "석유 회사들을 만나 (베네수엘라) 석유 시추 문제를 논의할 것"이라며 "이를 통해 석유 가격은 훨씬 더 내려갈 것"이라고 말했다.또한 "조 바이든 대통령도 마두로 대통령을 체포해야 한다고 말한 적이 있으며, 그가 베네수엘라의 합법적 대통령이 아니라는 점에 (공화당과 민주당의) 초당적 합의가 있었는데도 민주당이 이번 작전에 대한 공로를 인정하지 않고 있다"라고 불만을 터뜨리기도 했다.베네수엘라 과도 정부는 이날 트럼프 대통령의 발표 내용에 대한 논평 요청을 거부했으나, 일단 미국으로의 석유 이송에는 협조하는 것으로 보인다.전문가들은 베네수엘라 원유 수출이 글로벌 에너지 업계에 긍정적인 소식이며, 미국이 베네수엘라 원유 최대 구매국이었던 중국을 견제하는 효과도 있을 것으로 분석하고 있다.베네수엘라는 석유 매장량이 3천억 배럴이 넘는 세계 1위 보유국으로 추정되지만, 차베스와 마두로 정권을 거치면서 석유 산업 인프라가 황폐화하고 미국의 제재로 원유 생산량이 크게 줄어든 상황이었다.한편, 중남미 국가들이 모인 미주기구(OAS)는 이날 긴급회의를 열고 미국의 베네수엘라 군사작전을 규탄했다.이들은 성명에서 "중남미의 역사는 분명하다. 개입은 결코 지속적인 안정이나 복지를 가져다주지 못했다"라며 "오직 민족 스스로가 자신의 미래를 건설하고, 나아갈 길을 결정하고, 천연자원에 대한 주권을 행사할 수 있다"라고 강조했다.