고양시민이 직접 만든다... '탄소중립 조례제정 위원회' 공식 출범

큰사진보기 ▲고양시의 '시민 주도 거버넌스', 탄소중립 조례제정 위원회가 출범했다.고양시 탄소중립 조례제정 위원회는 지난 5일, 발족식을 개최하고 본격적인 활동에 들어갔다. 위원회 구성(가나다순) - 고완숙(박사과정) - 김범수(전 3선 시의원, 현 대학강사) - 김재원(재생에너지 기업대표) - 김정숙(주부) - 김지혜(주부) - 신인선(현 고양시의원, 초선) - 이경애(주부) - 이규범(광고디자인 사업) - 정봉식(전 시의원) ⓒ 전승재 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언 중인 신인선 고양시의원위원회에 참가한 신인선 고양시의원(더불어민주당, 초선, 파란스카프 착용)이 발언을 하고 있다. ⓒ 고양시 탄소중립 조례제정 위원회 관련사진보기

고양시의 기후위기 대응과 2050 탄소중립 실현을 위해 시민이 직접 제도를 설계하는 새로운 실험이 시작됐다.'고양시 탄소중립 조례제정 위원회(아래 위원회)'는 지난 5일 오후 4시 고양탄소제로숲 사무실에서 발족식을 갖고 본격적인 활동에 돌입했다.이번 위원회는 관(官) 주도의 하향식 정책 설계가 아닌, 시민이 조례 제·개정의 주체가 되는 '시민 주도 거버넌스'의 상징적 사례다. 구성원 역시 대학원생, 주부, 중소기업 대표, 전·현직 시의원 등 조례 제정에 뜻이 있는 시민들로만 꾸려졌으며, 공무원은 포함되지 않은 것이 특징이다.위원회는 기존 '고양시 탄소중립·녹색성장 기본조례'를 단순 선언적 규정이 아닌 실천 가능한 제도로 탈바꿈시키기 위해 ▲목표 구체화: 중·장기 탄소감축 목표의 명확한 설정, ▲이행 체계: 시민이 주도적으로 참여하는 이행 시스템 구축, ▲인식 개선: 교육, 홍보 및 시민 인식 전환 조항의 보완, ▲협력 강화: 민관 협력 구조의 명문화 등의 4대 핵심 의제를 중점 논의할 방침이다.심온 고양탄소제로숲 집행위원장은 "탄소중립은 선언이 아닌 실천의 영역이며, 그 주체는 반드시 시민이어야 한다"며 "시민이 직접 만드는 조례를 통해 고양시의 기후위기 대응이 더욱 민주적이고 실효성 있게 작동하기를 기대한다"고 강조했다.한편, 이번 위원회는 고양탄소제로숲이 주최한 '기후지방자치 아카데미' 수료생들이 주축이 되어 결성됐다. 신인선 고양시의원(더불어민주당, 초선)은 "시민 교육이 실제 정책 참여와 실천으로 이어지는 선순환 모델을 제시했다는 점에서, 전국적인 모범 사례가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.