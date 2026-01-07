집 바닥에 갑자기 고인 물, 점검의 신호탄이었다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

지난 6일, 저녁상을 물리던 중이었다. 식탁을 정리하고 주방을 오가다 베란다로 나가는 통로 앞에서 발걸음이 멈췄다. 주방과 베란다 사이 통로 바닥에 물이 흥건하게 고여 있었다. 순간적으로 쏟은 기억을 더듬어봤지만, 물을 엎지른 적도 없었고 베란다에서 무엇을 들여온 것도 아니었다. 걸레를 가져와 닦기 시작했는데 한 장으로는 감당이 되지 않았다. 결국 네 장의 걸레를 쓰고 나서야 겨우 물기가 사라졌다. 생각보다 많은 양이었다.가장 먼저 떠오른 것은 '누수'였다. 보이지 않는 곳에서 물이 새고 있는 건 아닐까. 불안한 마음에 곧바로 개수대 아래 배관부터 확인했다. 하부장 문을 열고 안쪽을 들여다봤지만 물이 맺혀 있거나 흐른 흔적은 없었다. 개수대 주변도 마찬가지였다. 혹시나 싶어 보일러 쪽으로 이동했고, 복도에 있는 계량기 상태도 확인했다. 눈에 띄는 이상은 없었다. 바닥에 그렇게 많은 물이 고였는데, 원인이 될 만한 곳은 어디에도 보이지 않았다.시간은 이미 늦은 저녁이었지만, 인테리어 공사를 업으로 삼고 있는 지인에게 메시지를 보냈다. 상황을 설명하자 지인은 누수 가능성도 배제할 수는 없지만, 근래 기온이 크게 떨어졌었다는 점을 먼저 언급했다. 최근 이어진 한파 속에서는 누수보다 배관 동파 가능성을 먼저 점검해 보는 것이 맞다는 조언이었다. 배관이 완전히 터지지 않은 상태에서 얼었다 녹는 과정을 반복하면, 일시적으로 물이 흘러나왔다가 다시 멈추는 경우도 있다는 설명이 뒤따랐다.지인은 몇 가지 확인 방법을 알려줬다. 먼저 물이 고였던 자리에 마른 걸레를 덮어두고 시간이 지난 뒤 다시 젖는지 확인해 보라는 것이었다. 지속적으로 젖는다면 누수 가능성이 높고, 마른 상태를 유지한다면 일시적인 현상일 가능성이 크다는 것이었다. 또 하나는 천장 점검이었다. 윗집에서 물이 새는 경우라면 천장에 얼룩이나 자국이 남기 마련인데, 그런 흔적이 있는지 반드시 확인해 보라는 조언이었다. 천장을 꼼꼼히 살폈지만 물이 스며든 자국은 보이지 않았다.이 과정에서 알게 된 사실도 있었다. 겨울철에는 눈에 보이는 물이 항상 '지금 진행 중인 사고'를 의미하지는 않는다는 점이다. 특히 한파가 심한 날에는 배관 내부에 얼음이 생겼다가 일시적으로 녹으며 물이 흘러나올 수 있고, 이후 다시 얼거나 온도가 안정되면 흔적 없이 멈추기도 한다는 것이다. 그래서 당장의 상태만 보고 안심하거나, 반대로 과도하게 불안을 키우는 것 모두 위험할 수 있다는 설명이었다.혹시 모를 상황에 대비해 보일러 배관도 다시 점검했다. 이미 보온재로 감싸져 있었지만, 틈이 벌어져 있지는 않은지 손으로 만져가며 확인했다. 터지거나 갈라진 부분은 보이지 않았다. 계량기는 별도로 보온 조치가 돼 있지 않아 집에 있던 안 입는 옷을 꺼내 감싸줬다. 계량기 동파는 보일러 고장보다 훨씬 복구가 어렵고, 단수로 이어질 수 있다는 점을 떠올리자 그냥 둘 수가 없었다.밤 사이 상황이 어떻게 변할지 몰라 마음이 편치 않았다. 다음 날 아침 가장 먼저 확인한 것은 전날 물이 고였던 통로였다. 덮어두었던 걸레를 걷어냈지만 그대로 마른 상태였다. 바닥에도 물기는 없었다. 누수를 의심했던 지점들 역시 물기 하나 없이 그대로였다. 보일러에도 오류 메시지는 뜨지 않았고, 정상적으로 작동하고 있었다.이번 일로 당장 수리나 추가 조치가 필요한 상황은 아니었다. 하지만 분명히 알게 된 것이 있다. 겨울철에는 '문제가 발생한 뒤' 움직이기보다, 미리 점검부터 하는 것이 훨씬 중요하다는 점이다. 바닥에 고인 물 하나가 집 안 배관과 계량기를 돌아보게 만들었다. 눈에 띄는 이상이 없어도, 기온이 급격히 떨어진 날 이후에는 하룻밤 정도 경과를 지켜보는 것이 필요하다는 사실도 알게 됐다.날이 추울수록 동파에 대비하라는 말은 흔히 들리지만, 막연하게 느껴질 때가 많다. 하지만 직접 물이 고인 바닥을 마주하고 나니, 대비의 의미가 훨씬 구체적으로 다가왔다. 어디를 먼저 확인해야 하는지, 어떤 상황에서 전문가의 조언을 구해야 하는지, 무엇을 감싸야 하는지 몸으로 알게 된 셈이다. 물은 사라졌지만, 겨울을 대하는 기준 하나는 분명히 남았다. 한 번 더 살피고, 한 겹 더 감싸두는 것. 그것이 한파 속에서 집을 지키는 가장 현실적인 방법일지도 모른다.