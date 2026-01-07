"미국은 베네수엘라 내정 간섭·자원 약탈 중단하라"

큰사진보기 ▲대전자주통일평화연대, 민주노총대전본부, 대전민중의힘 등 대전지역 단체들이 7일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열어 "미국은 베네수엘라의 주권을 침탈한 불법 전쟁을 즉각 중단하라"고 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

미국의 베네수엘라 무력 침공을 규탄하는 목소리가 대전에서도 울려 퍼졌다.대전자주통일평화연대, 민주노총대전본부, 대전민중의힘 등 대전지역 시민사회단체들은 7일 오전 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "미국은 베네수엘라의 주권을 침탈한 불법 전쟁을 즉각 중단하라"고 촉구했다.'주권침해 불법납치 국제깡패 미국 규탄한다', '석유강탈 식민지배 트럼프를 규탄한다'는 등의 구호가 적힌 피켓을 든 이들은 미국의 베네수엘라 침공은 베네수엘라만의 문제가 아닌 세계 평화의 문제라면서 국제사회가 나서서 미국의 전쟁범죄를 멈춰 세워야한다고 주장했다.이들은 기자회견문을 통해 "새해 벽두인 1월 3일, 미국이 베네수엘라 수도 카라카스를 침공하고 니콜라스 마두로 대통령 부부를 미국으로 압송한 것은 명백한 주권 침해이자 국제법을 무시한 불법행위"라며 "이는 '마약과의 전쟁'이라는 명분 뒤에 숨은 제국주의적 자원 약탈과 정권교체 시도"라고 규정했다.이어 "미국은 유엔헌장에 명시된 무력사용 금지와 주권 존중 원칙을 스스로 파괴했다"며 "이 침략은 베네수엘라를 넘어 콜롬비아, 쿠바 등 중남미 전역의 불안정을 초래할 것"이라고 경고했다.이들은 또 미국이 수십 년간 경제제재와 금융봉쇄를 통해 베네수엘라 민중의 삶을 파괴해 왔으며, 이번 군사 침공은 그 연장선이라고 비판했다. 이들은 "2017년 이후 강화된 제재로 의료·식량·사회복지 체계가 붕괴됐고, 피해는 고스란히 민중들에게 전가됐다"며 "이제는 군사력으로 정권을 전복하려는 명백한 제국주의 침략"이라고 밝혔다.그러면서 "베네수엘라의 자원과 통치는 오직 베네수엘라 민중이 결정해야 한다"며 "미국은 마두로 대통령 부부를 즉각 석방하고, 모든 군사행동과 내정간섭을 중단하라"고 촉구했다.아울러 이들은 "이번 침공은 베네수엘라만의 문제가 아닌 세계 평화의 문제"라며 "제국주의 전쟁을 중단하고 주권평등에 기초한 국제질서를 다시 세워야 한다"고 주장했다.끝으로 이들은 미국의 침공이 세계 질서를 근본적으로 위협하고 있다고 지적하며 "국제사회는 이를 결코 용인해서는 안 된다"고 목소리를 높였다.이날 규탄발언에 나선 이영복 대전자주통일평화연대 상임대표는 "이번 침공은 유엔헌장을 정면으로 위반한 전쟁범죄이자 명백한 주권 침해"라며 "미국은 석유자원을 빼앗고 중남미 패권을 되찾기 위한 사악한 전쟁을 벌이고 있다"고 비판했다.김율현 민주노총대전본부장도 "주권국가의 대통령을 체포해 자국으로 압송하는 것은 국제법을 무시한 야만적 행위"라며 "트럼프는 마약 퇴치를 내세웠지만, 실제 목적은 석유 약탈과 친미정권 수립에 있다"고 지적했다. 그는 또 "미국의 침략전쟁은 결국 실패로 끝날 것"이라며 "평화를 염원하는 전 세계 민중과 함께 불의한 전쟁을 막아내야 한다. 대한민국 정부도 침묵하지 말고 주권 침해에 대한 분명한 입장을 내야 한다"고 강조했다.마지막 발언자로 나선 박규용 평화주권행동 평화너머 대전세종충남본부 상임공동대표는 "미국은 역사적으로 리비아, 베트남, 아프가니스탄 등에서 수많은 침략전쟁을 일으켜왔다"며 "유엔헌장과 국제법을 무시한 약소국 자원강탈 행위를 강력히 규탄한다"고 말했다.이날 기자회견 참가자들은 피켓을 들고 "미국은 내정 간섭, 자원 약탈 당장 중단하라", "국제법 위반·주권 침해, 마두로 대통령 부부 즉각 석방하라", "우리는 베네수엘라 민중의 자주권 투쟁과 국제평화를 적극 지지한다"는 등의 구호를 외치며 미국의 군사행동 중단을 촉구했다.한편, 이들은 오는 10일 오후 대전 중구 으능정이거리에서 '긴급평화행동'을 진행할 계획이라고 밝혔다. 이날 평화행동에서는 거리연설회를 진행한 뒤 으능정이 스카이로드와 성심당 일대를 순회하며 시민들에게 이번 사태의 본질과 미국의 불법 침공을 알리는 평화행진으로 진행될 예정이다.