급식실 직원 사고, 영양교사 송치...인사권 없는 교사가 안전책임자?

7일 오전, 전국교직원노동조합은 정부서울청사 앞에서 연 기자회견에서 "안전 전문인력도, 사용자도 아닌 영양교사에게 수십 가지 조리 기구의 기계적 결함과 작업자의 순간적인 부주의까지 무한 책임을 지라는 것은 국가가 자행하는 폭력"이라고 지적했다.

경기 화성동탄경찰서가 학교 급식실 조리실무사 안전사고와 관련, 영양교사를 지난해 12월 검찰에 송치했다. "영양교사가 조리실 안전관리 책임자"라는 이유에서다.하지만, 인사권과 예산권도 없는 영양교사를 학교 교직원의 안전관리 책임자로 규정해 법적 책임을 물은 것에 대해 교원단체와 경기도교육청이 비판하고 나섰다. "중대재해처벌법의 취지가 사업주에게 재해의 책임을 묻는 것인데, 이번 사태는 사업주(교장과 교육감)는 봐준 채 권한도 없는 작업반장(영양교사)에게 책임을 물은 격"이라는 지적이 교육계에서 나온다.7일 오전, 전국교직원노동조합(전교조)은 정부서울청사 앞에서 연 기자회견에서 "최근 경기도의 한 중학교 급식실에서 발생한 조리실무사의 안전사고와 관련하여, 경찰이 해당 영양교사를 '업무상과실치상' 혐의로 검찰에 송치하는 사태가 발생했다"라면서 "안전 전문인력도, 사용자도 아닌 영양교사에게 수십 가지 조리 기구의 기계적 결함과 작업자의 순간적인 부주의까지 무한 책임을 지라는 것은 국가가 자행하는 폭력"이라고 지적했다.실제로 학교급식 조리실무사에 대한 인사권과 급식실 예산권은 교육감과 교장이 갖고 있다. "영양교사는 조리실무사에 대한 채용, 징계, 배치 등 사용자로서 권한도, 노후 기구를 즉시 교체할 재정적 권한이 없다"라는 게 전교조의 지적이다.김민석 전교조 교권상담국장은 <오마이뉴스>에 "중대재해처벌법의 취지로 봐도 노동자의 안전사고나 산업재해에 대한 책임은 인사와 예산 권한을 가진 사업주에게 묻도록 하고 있다"라면서 "경찰이 학교급식실 조리실무사의 안전사고에 대해 인사와 예산 권한이 없는 영양교사에게 업무상 과실치상 책임을 물은 것은 사업주는 그대로 놔둔 채 작업반장에게만 법적 책임을 씌운 격"이라고 지적했다.전교조는 이날 기자회견에서 "산업안전보건법상 (학교) 현장의 안전을 책임져야 할 '관리감독자'는 엄연히 학교장"이라면서 "그러나 유독 학교급식법 시행령 제8조는 영양교사의 직무를 '학교장의 직무를 보좌하여 수행한다'고 규정하고 있다. 이는 다른 교사들이 '법령에 따라' 학생을 교육하는 것과 대비되는 명백한 차별이며, 영양교사를 학교장 '방패막이'로 전락시키는 독소조항"이라고 강조했다.이에 따라 전교조는 "교육부는 '학교장의 직무를 보좌하여' 문구를 삭제하고 '법령에 의하여'로 학교급식법 시행령을 즉각 개정하라"라면서 "고용노동부와 교육부는 중대재해처벌법과 산업안전보건법상 '안전관리책임자'가 학교장(교육감)임을 명확히 하고, 실질적인 급식실 안전 대책을 마련하라"라고 요구했다.교사노조연맹도 지난 5일에 낸 보도자료에서 "수사기관이 영양교사를 형사 책임의 주체로 판단하여 피의자로 전환해 검찰에 송치한 것은, 업무상 과실치상 요건을 지나치게 확대해석한 부당한 처사"라고 짚었다. 한국교원단체총연합회도 지난 2일에 낸 보도자료에서 "조리기구 사용의 미시적 교육 미흡을 이유로 교사를 형사 처벌한다면, 앞으로 교실에서 가위질하다 다치거나 체육 시간에 넘어지는 모든 사고 역시 교사의 범죄 행위가 될 것"이라고 우려했다.임태희 경기도교육감도 지난해 12월 31일 페이스북에 올린 글에서 "학교 활동 중 발생한 모든 사고에 대해 고의나 중대한 과실이 없음에도 교사에게 과도한 법적 책임을 묻는다면, 교육활동은 위축될 수밖에 없다"라면서 "본 사안을 담당하는 검찰에서도 교육 현장의 특수성과 관리·감독 책임의 합리적 범위를 종합적으로 고려하여 신중하게 판단해 주시기를 기대한다"라고 밝혔다.한편, <인천일보>에 따르면 경기 화성동탄경찰서는 지난 7월 화성 한 중학교 급식실에서 발생한 조리실무사의 안전사고와 관련, 이 학교 영양교사를 업무상과실치상 혐의로 불구속 송치했다. 급식실 전반의 안전관리를 담당하는 책임자로서 안전관리를 소홀히 해 조리실무사를 다치게 한 혐의다. 해당 조리실무사가 처벌불원서를 냈는데도 이렇게 했다. 송치한 날은 지난해 12월 25일이었다.