AI 시대, 기술보다 중요한 것은 리더십이다

큰사진보기 ▲생성형 AI 자료사진 ⓒ EPA=연합뉴스 관련사진보기

AD

인공지능(AI)은 더 이상 일부 전문가나 IT 기업만의 이야기가 아니다. 자동 번역, 문서 작성, 고객 응대, 데이터 분석까지 AI는 이미 우리의 일과 삶 깊숙이 들어와 있다. 업무 효율은 눈에 띄게 높아졌지만, 동시에 많은 사람들은 불안해한다. "내 일자리는 괜찮을까?", "사람의 역할은 점점 사라지는 것 아닐까?"라는 질문 때문이다.이 지점에서 우리는 중요한 사실 하나를 다시 생각해볼 필요가 있다. AI가 발전할수록 리더십의 중요성은 줄어드는 것이 아니라 오히려 더 커진다는 점이다.AI는 방대한 데이터를 분석해 가장 효율적인 선택지를 제시할 수 있다. 하지만 그 선택의 결과에 대해 책임을 지지는 않는다. 방향을 정하고, 그 선택이 사회와 사람에게 어떤 영향을 미칠지 고민하는 것은 결국 인간의 몫이다.조직 운영에서 마찬가지다. AI는 '성과를 높이는 방법'을 제안할 수는 있어도, 그 과정에서 발생하는 갈등과 상처, 윤리적 문제까지 해결해주지는 못한다. 무엇이 옳은지, 어디까지 허용할 것인지를 결정하는 기준은 리더의 가치관에서 나온다.AI 도입은 기술의 문제가 아니라 사람의 문제다. 새로운 시스템 앞에서 구성원들은 뒤처질까 두려워하고, 기존의 역할이 사라질까 불안해한다. 이때 필요한 것은 더 많은 기술 설명이 아니라, 충분한 소통과 공감이다.리더의 역할은 단순히 "이제 AI를 써야 한다"고 지시하는 것이 아니다. 왜 변화가 필요한지, 이 변화가 개인과 조직에 어떤 의미를 가지는지 설명하고 함께 고민하는 것이다. 신뢰 없는 변화는 저항을 낳을 뿐이다.AI 시대의 리더십은 과거의 강한 통제형 리더십과 분명히 다르다.첫째, 기술을 이해하려는 태도다. 모든 기술을 완벽히 알 필요는 없지만, 최소한 AI가 무엇을 할 수 있고 무엇을 할 수 없는지는 알아야 한다.둘째, 변화를 관리하는 능력이다. 제도와 시스템보다 더 중요한 것은 사람의 적응 속도다.셋째, 사람 중심의 관점이다. 단기적인 효율성보다 구성원의 성장과 존엄을 지키는 선택이 장기적으로 조직을 살린다.마지막으로, 계속 배우는 리더십이다. 가장 위험한 리더는 "나는 이미 알고 있다"고 생각하는 리더다.AI는 강력한 도구다. 하지만 도구가 목적이 될 수는 없다. 기술이 사람 위에 서는 순간, 조직은 성과를 얻을지 몰라도 신뢰를 잃는다.AI 시대에 필요한 것은 더 똑똑한 기술이 아니라, 더 성숙한 리더십이다. 사람을 숫자가 아닌 존재로 바라보고, 불확실한 미래 속에서도 방향을 제시할 수 있는 힘 말이다.기술은 계속 발전할 것이다. 하지만 그 기술을 어떤 방향으로 사용할지 결정하는 것은 결국 인간의 몫이다. 그리고 그 선택의 중심에는 언제나 리더가 있다.AI 시대는 리더십의 종말이 아니라, 진짜 리더십이 요구되는 시대다. 사람을 이해하고, 방향을 제시하며, 책임을 지는 리더십이 없다면 어떤 기술도 조직을 지속가능하게 만들 수 없다.