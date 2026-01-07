[주장] 국가교육위원회 민주시민교육 특위가 성공하려면

큰사진보기 ▲21대 대선 당시 이재명 대통령이 내건 8대 교육공약대선 당시 이재명 후보는 <초중고 시민교육 강화>를 국가가 책임지겠다고 했다. <교육 혁신을 통한 K-교육 완성!>, <교육도 이재명이 하면 다릅니다>가 눈길을 끈다. ⓒ 이재명 후보 공약 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲스웨덴 중학교 시민성(Civics) 교과서의 목차(학교시민교육교원노동조합 제공)<노동시장을 둘러싼 대립>, <완전고용>, <코뮌과 민주주의>, <미국은 세계 최고의 민주주의 국가인가>라는 주제가 교과서에 실려 있는 게 인상적이다. 비판적 사고를 길러 학생을 민주주의자로 육성하는 게 스웨덴 학습지도요령에 명시된 학교의 존재 이유이다. 학습지도요령은 국회에서 통과된 법률이다. ⓒ 학교시민교육교원노동조합 관련사진보기

12.3 내란 사태는 전 국민을 경악하게 했다. 민주주의가 언제든 위기에 봉착할 수 있음을 확인했다. 따라서 이재명 대통령은 후보 시절 초중고 시민교육 강화를 공약으로 내걸었다. 민주시민 교육 과정을 새로 짜야 할 국가교육위원회의 위상이 그 어느 때보다 높다. 책임 또한 무겁다.국가교육위원회 위원장은 지난해 12월 12일 2026 업무보고에서 "경제 강국에 걸맞은 교육 강국으로 도약하도록 소임을 다하겠다"며 포부를 밝혔다. 12월 22일 민주시민교육 특위 위촉식에선 "특위의 목표를 더 높게 잡아 독일 보이텔스바흐 합의보다 더 좋은 교수-학습 원칙을 만들 것"을 주문했다. 교육 과정을 만드는 것은 국가교육위원회의 고유 권한인 만큼 "필요한 것을 아낌없이 지원하겠다"고 격려했다.그러나 위원장의 높은 현실 인식과 지원 격려에도 민주시민교육 특위는 출발부터 심각한 문제점을 드러냈다. 크게 세 가지 관점에서 논해 보고자 한다.먼저 12명으로 구성한 특위 위원들 면면을 보면 대학교수, 교육 행정가 중심이다. 현직 교사가 불과 2명에 지나지 않는다. 더구나 현직 교사 2명도 대학 겸임교수이거나 이전 국교위 전인교육 특위 위원 출신이다. 공교육에서 순수하게 현직 교사 비율을 최소 60% 이상 늘려야 한다. 이유는 민주시민교육을 실천했을 때 발생하는 문제점을 파악해 민주시민교육이 학교 현장에 뿌리내리게 할 가장 유능한 존재가 현직 교사이기 때문이다.유·초·중·고 각 2명씩 현직 교사로 구성하되 중·고교의 경우, 가치 태도 교육에 비중을 두는 도덕(윤리) 교사와 정치적 시민역량에 무게중심을 두는 사회 교사를 각 1명씩 배정한다. 현재는 도덕(윤리)과 교수 2명인 반면에 사회학, 정치학 교수가 단 한 명도 없다. 학문적으로 심각하게 편향돼 있어 교육 과정 구성의 형평성에도 어긋난다.나머지 4명은 시민사회 단체를 대표하는 1인과 유튜브, 알고리즘을 포함해 미디어 판별 능력을 다룰 언론 미디어 전문가 1인, 그리고 기후 정의를 다룰 생태전문가 1인과 노동자, 장애인, 이주민 등 사회소수자를 대표할 1인으로 구성한다. 결단코 전시성 정책이 아니라 학교 현장에 뿌리내릴 민주시민교육을 생각한다면 기존 특위 구성은 출발부터 걸림돌로 작용할 가능성이 크다.다음으로 민주시민교육 특위 구성에서 세대별·성별 대표성이 전혀 없다. 10대 청소년, 20대 청년 세대가 전무하다. 우리나라 국회의원 연령대가 50~60대가 주류인 것처럼 국교위 민주시민교육 특위 연령대 역시 너무 편향돼 있다. 국가교육위원장도 동의했듯이 민주시민교육 관련하여 우리 현실, 특히 1020세대 극우화 경향을 생각하면 공교육에서 민주시민교육은 심각한 만큼 매우 중요하다. 청(소)년 세대에게 성숙한 시민성을 체득하게 하려면 그 세대의 목소리를 듣고 반영해야 마땅하다. 그러할 때 국가교육위에서 만든 민주시민교육 교육 과정이 학교 현장에 뿌리내릴 수 있다. 세대별·성별 대표성을 고려해 10대 남녀 2명, 20대 청년 세대 남녀 2명 등 총 4명으로 세대별·성별 대표성을 확보해야 한다.마지막으로 민주시민교육은 획일적인 교육 과정이나 단일한 검인정 교과서로 구성해선 안 된다. 민주시민교육 교육 과정 구성에 지역의 다양성을 반영하고 민주시민교육 내용 요소에 지역의 특수성을 담아내야 학교 현장에 뿌리내릴 수 있다. 다시 말해 교과서 검인정 제도를 폐지하고 북서유럽처럼 교과서 자유발행제로 나아가야 한다. 이를 위한 전 단계로 민주시민교육 교육 과정 구성에서 지역의 특수성과 다양성을 반영할 지역 현직 교사를 특위 위원으로 배정해야 한다. 수도권과 비수도권으로 구분하되 비수도권은 영남권, 강원권, 충청권, 호남권, 제주권으로 안배해야 한다.현재 국교위 민주시민교육 특위 인원 12명을 늘리는 방식으로 학교 현장성, 세대별·성별 대표성, 지역의 특수성과 다양성을 담아내는 방식으로 특위 구성에 변화가 절실하다. 민주시민교육이 출발부터 삐걱거려선 학교 현장에 뿌리내릴 수 없기 때문이다.