조국혁신당 "단 한치의 돈도 공천에 끼어들 틈 없게 하겠다"

큰사진보기 ▲기자회견국회에서 기자회견을 갖고 ‘돈 공천’ 근절 등 정치개혁 방안을 발표하는 조국혁신당 정춘생 최고위원(가운데), 신장식 최고위원(우측), 차규근 최고위원(좌측) ⓒ 정춘생의원실 제공 관련사진보기

조국혁신당이 정치권의 고질적인 병폐로 지적돼 온 '돈 공천'을 근절하기 위한 대대적인 정치개혁 방안을 내놓았다. 조국혁신당은 6일 국회에서 기자회견을 열고 "공천 헌금 사건이 다시 등장한 지금이야말로 국민 눈높이에서 과하다고 평가될 때까지 혁신해야 할 때"라며 '국힘제로·부패제로'를 기치로 한 강도 높은 제도 개선을 발표했다.조국혁신당 국힘제로·부패제로 지방선거기획단과 정치개혁특별위원회는 이날 발표한 기자회견문에서 "우리는 왜 '국힘제로, 부패제로'를 외칠 수밖에 없는지 매일같이 쏟아지는 기사로 확인하고 있다"며 최근 불거진 정치권의 공천 비리 의혹을 강하게 비판했다. 이들은 "다가오는 지방선거에서 단 한 치의 '돈'도 공천 과정에 끼어들 틈이 없도록 하겠다"며 당 차원의 강력한 자정 조치를 선언했다.우선 조국혁신당은 '돈 공천 신고센터'를 설치하겠다고 밝혔다. 지방선거 공천 과정 전반을 상시 점검하고, 금품 수수나 부정한 청탁이 적발될 경우 무관용 원칙으로 대응하겠다는 것이다. 정춘생 의원은 <오마이뉴스>에 "신고센터는 상징적 조치가 아니라 실제 제보와 조사로 이어지는 실효적 장치가 될 것"이라고 강조했다.조국혁신당은 더불어민주당과 국민의힘을 향해 '돈 공천' 추방을 위한 4대 입법 과제에도 동참할 것을 공식 제안했다. 첫 번째 과제로는 공천 과정에서 금품을 주고받은 인사에 대한 '영구 퇴출'이다. 현행 공직선거법상 피선거권 제한 규정을 개정해, 금품 수수 공천에 연루된 자는 향후 20년간 어떠한 공직에도 출마할 수 없도록 하자는 내용이다.두 번째는 처벌 수위의 대폭 강화다. 조국혁신당은 공직선거법상의 매수 및 이해유도죄 벌칙 조항을 개정해 징역형 상한을 획기적으로 높이고, 범죄 수익 추징에 더해 '징벌적 벌금형'을 추가해야 한다고 주장했다. "공천에 돈이 끼어들면 패가망신한다는 원칙을 분명히 세워야 한다"는 것이 이들의 설명이다.세 번째는 공천을 한 정당에 대한 책임 강화다. 관리·감독을 소홀히 해 불법 공천이 발생한 경우, 해당 정당에 대해 정치자금법을 개정해 국고보조금을 삭감하는 실질적 제재를 가해야 한다고 밝혔다. 공천이 개인의 일탈이 아니라 정당 책임 하에 이뤄지는 행위라는 점을 명확히 하겠다는 취지다.네 번째 과제는 부정 공천으로 재·보궐선거가 발생했을 경우 해당 정당의 후보자 추천을 금지하는 방안이다. 공직선거법 개정을 통해 책임 있는 공천을 제도적으로 강제해야만 깨끗한 정치가 가능하다는 주장이다.조국혁신당은 이 같은 4대 입법 제안을 "다가올 지방선거를 앞둔 긴급한 응급조치"로 규정하며 신속한 논의를 촉구했다. 동시에 돈 공천을 가능하게 하는 구조적 원인에 대한 근본적 개혁도 필요하다고 강조했다.이들은 양당 중심의 소선거구제와 무투표 당선 제도가 부패의 온상이 되고 있다고 지적했다. 특히 2022년 제8회 전국동시지방선거에서 국민의 선택을 한 표도 받지 않고 당선된 지방자치단체장과 지방의원이 489명에 달했다는 점을 언급하며, "공천이 곧 당선이라는 공식이 작동하면 공직자는 국민이 아닌 공천권자를 바라보게 된다"고 비판했다.이에 대한 대안으로 조국혁신당은 중대선거구제 도입과 무투표 당선 원천 차단 장치 마련을 제안했다. 중대선거구제를 통해 제3당의 지방의회 진출을 확대하고, 고인 물처럼 정체된 지방정치에 경쟁과 견제의 물길을 트겠다는 구상이다. 단독 입후보의 경우에도 찬반투표를 통해 유권자의 의사를 확인할 수 있는 제도적 장치를 반드시 도입해야 한다고 주장했다.조국혁신당은 민주당과 국민의힘이 중대선거구제를 형식적으로 도입하거나 2인 선거구로 쪼개 '나눠먹기식 개편'을 시도하고 있다고 비판하며 "이는 또 다른 공천장사를 선언하는 것과 다름없다"고 날을 세웠다.기자회견을 마무리하며 조국혁신당은 "말이 아니라 행동으로 보여 달라"며 거대 양당을 향해 4대 입법 과제, 중대선거구제 도입, 무투표 당선 차단법에 대한 신속한 동참을 강력히 촉구했다. 조국혁신당의 이번 제안이 정치권 전반의 공천 문화 개선으로 이어질 수 있을지 주목된다.