'지하철 시위 유보' 전장연, 민주당 서울시장 후보군과 정치적 해법 찾는다

큰사진보기 ▲지난 6일 전국장애인차별철폐연대(전장연)의 서울 혜화역 선전전 현장을 방문한 김영배 더불어민주당 의원(오른쪽)이 박경석 전장연 상임공동대표와 만나 '2026 서울시 장애인 권리예산 및 권리정책 요구안'을 같이 들어 보이고 있다. 전장연은 출근길 지하철 연착 시위를 잠정 중단하기로 김 의원과 합의했고 오는 9일 민주당 서울시장 후보군과 간담회를 진행할 예정이다. ⓒ 전국장애인차별철폐연대 관련사진보기

더불어민주당 서울시장 후보군과 전국장애인차별철폐연대(전장연)가 오는 9일 국회에서 만나 서울시 장애인 정책 관련 정치적 해법 찾기에 나선다.서울시장 선거에 출마하는 김영배 민주당 의원이 앞서 전장연과 '출근길 지하철 연착 시위'를 6·3 지방선거 때까지 잠정 중단하기로 합의한 데 이어, 다른 민주당 후보군과 함께 전장연 측 요구사항을 논의하는 자리를 만들겠다고 제안한 데 따른 결과다.박경석 전장연 상임공동대표는 7일 오전 서울 지하철 4호선 혜화역 승강장에서 출근길 지하철 선전전 및 기자회견을 열고 "전장연은 김영배 의원의 제안을 논의했고 같은 마음으로 수용하기로 했다"라며 "출근길 지하철을 탑승해 연착하는 지하철 행동을 지방선거 때까지 유보하겠다"라고 밝혔다.그러면서 "김 의원은 민주당 서울시장 후보들과 간담회를 1월 9일 오전 10시 국회에서 진행할 것을 약속했고 제안했다"라며 "간담회를 통해 우리가 지하철에서 외쳤던 내용과 서울시장으로서 책임져야 할 내용을 설명하고 정책 협약을 제안드리려 한다"라고 덧붙였다.김영배 의원은 지난 6일 전장연 혜화역 선전전 현장을 방문해 "4호선은 출퇴근하는 분들이 가장 많은 노선 중 하나다. 시민들의 편의를 오히려 더 보장하는 방향으로 행정과 정치가 가야 하지 않겠나"라며 "저랑 같이 올라가 대화하면서 향후 정치가 더 책임 있게 (전장연에서) 제기하는 문제들을 해결하기 위해 노력하는 방향으로 물꼬를 텄으면 좋겠다"라고 제안했다.김 의원은 전장연과 만난 뒤에도 페이스북을 통해 "서울시장이 되겠다고 나선 정치인으로서 그리고 여당 국회의원으로서 제가 한 번 노력해보려 한다"라며 "지하철 연착 시위를 잠정 중단케 하는 6개월간 정치권이 길을 찾아야 한다. 서울시장에 출마하는 다른 후보들 그리고 당내 동료들과 함께 지속 가능하고 의미 있는 테이블을 조속히 마련해보겠다"라고 밝혔다.김 의원은 이날 "아직 개별 일정을 조율 중에 있지만 우리 당에서 다음 서울시장 선거에 출마할 의사를 가진 대부분의 후보들도 (간담회에) 참석한다"라고 말했다. 현재 민주당 서울시장 선거 후보로는 김 의원을 비롯해 박주민·박홍근·전현희·서영교 의원과 박용진·홍익표 전 의원, 정원오 성동구청장이 거론된다.전장연은 "장애인도 이동하고 교육받고 노동하며 감옥같은 집단 수용시설이 아닌 지역사회에서 탈시설할 권리를 예산으로 보장하라고 외친 지 25년째가 지나간다"라며 올해 서울시 장애인 권리예산 및 권리정책을 요구하고 있다.