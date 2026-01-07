메뉴 건너뛰기

정치

26.01.07 10:52최종 업데이트 26.01.07 10:53

"선당후사"-"지켜보자"... 민주당 원내대표 선거 쟁점 된 '김병기 탈당'

'탈당 없다'는 김병기에 민주당 원내대표 후보들, 미묘한 입장차... '개인 일탈' 지적엔 모두 동의

오는 11일 치러지는 4개월 임기의 더불어민주당 원내대표 보궐선거에 3선 의원 4명이 출마해 4파전 구도가 형성됐다. 사진은 왼쪽부터 출마 기자회견에 나선 진성준·박정·백혜련·한병도 의원. 2026.1.4
오는 11일 치러지는 4개월 임기의 더불어민주당 원내대표 보궐선거에 3선 의원 4명이 출마해 4파전 구도가 형성됐다. 사진은 왼쪽부터 출마 기자회견에 나선 진성준·박정·백혜련·한병도 의원. 2026.1.4 ⓒ 연합뉴스

민주당 원내대표 선거 쟁점으로 떠오른 공천헌금 사태

- '1억 공천헌금 수수 의혹' 포함 가족 의전·특혜 등 의혹이 불거진 김병기 전 원내대표 거취를 두고 더불어민주당 원내대표 후보자들이 7일 미묘한 입장 차이를 보이고 있다.

- 그는 앞서 원내대표 사퇴 뒤 "제명 당해도 탈당은 않겠다"는 입장을 밝혔으나, 박지원·박주민 의원 등 당내에서 탈당 요구가 이어지는 중이다.

- 원내대표 선거는 박정·백혜련·진성준·한병도(이름순) 4파전으로 치러진다. 박정·한병도 의원이 '윤리심판원 결과를 지켜보자'는 데, 진성준·백혜련 의원은 '선당후사'를 강조해 자진 탈당에 방점이 찍힌 걸로 보인다. 전자가 온건하다면, 후자는 더 단호히 대처해야 한다는 입장이다.

- 공천 헌금 의혹에 민주당은 4일 "개인 일탈"임을 강조했고, 정청래 민주당 대표도 6일 유튜브 출연을 통해 "시스템 에러가 아닌 휴먼 에러"라고 역설한 바 있다. 김 전 원내대표 징계 여부는 오는 12일 중앙당 윤리심판원 회의에서 결정될 예정이다.

- 다음은 6~7일 유튜브와 라디오에 나온 원내대표 후보자들 발언과 입장을 핵심만 정리한 것이다. 한 의원의 경우 전화로 입장을 물었다. 다만, 이들 대부분은 문제 원인이 공천 시스템 문제라기보다 '개인 일탈'이라고 강조해 이 부분엔 입장 차이가 없었다.

- '지켜보자'파 박정(SBS 라디오 김태현의 정치쇼)
▲ 김병기 의원 본인이 제명 당할지언정 자진 탈당 않겠다는 건 억울한 면이 있어서일 것
▲ 당 지도부가 윤리심판원에 맡겨놨는데 이걸 뒤엎는 것도 부담이 될 수 있다
▲ 12일 회의로 억울한 부분은 듣고, 당원·국민들에게도 판단의 기회를 줘야한다

- '지켜보자'파 한병도(MBC 라디오 김종배의 시선집중, 전화 추가 취재)
▲ 김병기 의원은 억울하고 분한 개인적 감정의 충돌이 가장 심하다
▲ 이번에 많은 의원들이 놀라고 창피해 했다. 그러나 시스템보다는 개인의 문제다. 앞으론 후보자 집단교육 등으로 당사자들이 이런 생각 자체를 못하게 해야 한다
▲ 본인 소명을 듣고 판단을 할 윤리심판원이 며칠 안 남았으니, 지켜봤으면 좋겠다

- '선당후사'파 백혜련(6일 오마이티비 박정호의 핫스팟, 출마 뒤 백브리핑)
▲ 김병기 의원 해명을 보면 상식적으로는 이해가 되지 않는 부분들이 많다
▲ 당내 비위 문제는 '무관용 원칙'이 기본이다
▲ 이 건은 의혹이 사실로 밝혀지면 의원직 사퇴까지 해야 할 문제다

- '선당후사'파 진성준(CBS 라디오 박성태의 뉴스쇼)
▲ 12일 회의 뒤 징계 결정 이전에라도 김병기 의원이 선당후사 선택을 해줬으면 좋겠다
▲ 김병기 본인 입장에선 억울하다 생각할 수 있겠지만 당을 위하는 자세가 필요하다
▲ 의혹 당사자인 김경 시의원은 미국으로 도피를 했는데, '돈 준 적 없다' 하니 사실관계를 확인할 필요는 있다

민주당 공식 입장은? "조사와 수사 지켜봐 달라"

- 김현정 민주당 원내대변인은 6일 "김 의원은 숙박권 수수를 제외한 나머지 의혹들에는 전부 '사실이 아니다'라고 결백을 주장하고 있다. 그런 것을 다 소명하겠다고 하니 조사와 수사를 지켜봐달라"고 말했다.
- 민주당 원내대표 선거는 오는 11일 실시한다. 권리당원 투표 20%와 소속 국회의원 투표 80%를 합산해 과반 득표자가 새 원내대표가 된다.

