"선당후사"-"지켜보자"... 민주당 원내대표 선거 쟁점 된 '김병기 탈당'

큰사진보기 ▲오는 11일 치러지는 4개월 임기의 더불어민주당 원내대표 보궐선거에 3선 의원 4명이 출마해 4파전 구도가 형성됐다. 사진은 왼쪽부터 출마 기자회견에 나선 진성준·박정·백혜련·한병도 의원. 2026.1.4 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

- '지켜보자'파 박정(SBS 라디오 김태현의 정치쇼)

- '지켜보자'파 한병도(MBC 라디오 김종배의 시선집중, 전화 추가 취재)

- '선당후사'파 백혜련(6일 오마이티비 박정호의 핫스팟, 출마 뒤 백브리핑)

- '선당후사'파 진성준(CBS 라디오 박성태의 뉴스쇼)

- '1억 공천헌금 수수 의혹' 포함 가족 의전·특혜 등 의혹이 불거진 김병기 전 원내대표 거취를 두고 더불어민주당 원내대표 후보자들이 7일 미묘한 입장 차이를 보이고 있다.- 그는 앞서 원내대표 사퇴 뒤 "제명 당해도 탈당은 않겠다"는 입장을 밝혔으나, 박지원·박주민 의원 등 당내에서 탈당 요구가 이어지는 중이다.- 원내대표 선거는 박정·백혜련·진성준·한병도(이름순) 4파전으로 치러진다. 박정·한병도 의원이 '윤리심판원 결과를 지켜보자'는 데, 진성준·백혜련 의원은 '선당후사'를 강조해 자진 탈당에 방점이 찍힌 걸로 보인다. 전자가 온건하다면, 후자는 더 단호히 대처해야 한다는 입장이다.- 공천 헌금 의혹에 민주당은 4일 "개인 일탈"임을 강조했고, 정청래 민주당 대표도 6일 유튜브 출연을 통해 "시스템 에러가 아닌 휴먼 에러"라고 역설한 바 있다. 김 전 원내대표 징계 여부는 오는 12일 중앙당 윤리심판원 회의에서 결정될 예정이다.- 다음은 6~7일 유튜브와 라디오에 나온 원내대표 후보자들 발언과 입장을 핵심만 정리한 것이다. 한 의원의 경우 전화로 입장을 물었다. 다만, 이들 대부분은 문제 원인이 공천 시스템 문제라기보다 '개인 일탈'이라고 강조해 이 부분엔 입장 차이가 없었다.▲ 김병기 의원 본인이 제명 당할지언정 자진 탈당 않겠다는 건 억울한 면이 있어서일 것▲ 당 지도부가 윤리심판원에 맡겨놨는데 이걸 뒤엎는 것도 부담이 될 수 있다▲ 12일 회의로 억울한 부분은 듣고, 당원·국민들에게도 판단의 기회를 줘야한다▲ 김병기 의원은 억울하고 분한 개인적 감정의 충돌이 가장 심하다▲ 이번에 많은 의원들이 놀라고 창피해 했다. 그러나 시스템보다는 개인의 문제다. 앞으론 후보자 집단교육 등으로 당사자들이 이런 생각 자체를 못하게 해야 한다▲ 본인 소명을 듣고 판단을 할 윤리심판원이 며칠 안 남았으니, 지켜봤으면 좋겠다▲ 김병기 의원 해명을 보면 상식적으로는 이해가 되지 않는 부분들이 많다▲ 당내 비위 문제는 '무관용 원칙'이 기본이다▲ 이 건은 의혹이 사실로 밝혀지면 의원직 사퇴까지 해야 할 문제다▲ 12일 회의 뒤 징계 결정 이전에라도 김병기 의원이 선당후사 선택을 해줬으면 좋겠다▲ 김병기 본인 입장에선 억울하다 생각할 수 있겠지만 당을 위하는 자세가 필요하다▲ 의혹 당사자인 김경 시의원은 미국으로 도피를 했는데, '돈 준 적 없다' 하니 사실관계를 확인할 필요는 있다- 김현정 민주당 원내대변인은 6일 "김 의원은 숙박권 수수를 제외한 나머지 의혹들에는 전부 '사실이 아니다'라고 결백을 주장하고 있다. 그런 것을 다 소명하겠다고 하니 조사와 수사를 지켜봐달라"고 말했다.- 민주당 원내대표 선거는 오는 11일 실시한다. 권리당원 투표 20%와 소속 국회의원 투표 80%를 합산해 과반 득표자가 새 원내대표가 된다.