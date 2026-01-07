[경남] "시내버스 만족도 높아 ... 중단된 창원 버스중앙차로 공사 서둘러야"

큰사진보기 ▲창원 원이대로, 버스중앙차로제. ⓒ 창원시청 관련사진보기

AD

창원을 비롯한 경남지역 시내버스 등 대중교통 이용자들은 안전운행이나 쾌적성, 편리성에 대한 만족도가 몇 년 전에 비해 높아졌다고 여기면서 중단되어 있는 창원 버스중앙차로제(S-BRT) 공사를 서둘러야 한다고 여기는 것으로 나타났다.경남소비자단체협의회가 2025년 11월 10~30일 사이 경남도민 1004명을 대상으로 설문조사를 진행하고 12월 18일 마산YWCA강당에서 원탁토론을 열어 이같은 의견을 모았다고 7일 밝혔다.경남시내버스 서비스 만족도다 높아졌다는 것이다. 협의회는 "2018년, 2022년에 비하여 2025년 대중교통 서비스 전반에 대한 만족도가 높아졌다"라고 밝혔다.2018년 35.0%였던 긍정(만족, 매우 만족)응답이 2022년에는 42.6%로 상승하였고, 이번 조사에서는 55.6%로 3년 전에 비하여 7.0% 증가하였으며, 부정(매우불만족, 불만족)은 2022년 13.1%(131명)에서 7.9%(79명)로 줄었다는 것이다.이 단체는 "안전운행 종합 만족도와 정류장 시설에 대한 만족도가 가장 많이 개선되었는데, 비가림 시설과 냉난방 시설이 갖춰졌기 때문으로 보인다"라며 "2018년, 2022년, 2025년 조사에서 모두 요금 종합 만족도를 제외하면 안전운행 종합만족도가 두 번째로 낮게 나타난 것은 눈여겨보아야 할 부분이다. 안전 운행 지수는 2022년과 비교하여 0.28점이 개선되었지만, 다른 지표와 비교 해보면 향에도 지속적으로 개선 노력이 이루어져야 할 부분이다"라고 설명했다.또 이 단체는 "버스 안내체계 영역에서는 차내 노선안내 표시가 가장 부정응답이 높았고, 버스 운행실태 영역에서는 버스의 배차간격 준수와 운행시간에 대한 부정응답이 높았으며, 안전운행 영역에서는 급출발·급정거, 과속·난폭운행이 가장 부정 응답이 높았다"라고 밝혔다.'시내버스 무상요금제'에 대해, 이들은 "65세 이상 버스요금 무료화에 53.1%가 17.4%가 반대하였으며, 청소년 버스 무상요금도 49.5%가 찬성하고, 21.9%가 반대하였다. 특히 전 연령 무상요금제 도입은 28.6%만 찬성하였고, 41.5%가 반대하였고, 모든 연령 무상요금제 도입은 찬성보다 반대의견이 많았다"라고 밝혔다.창원‧김해‧진주를 대상으로 조사한 '시내버스 준공영제'에 대해, 이 단체는 "시내버스 준공영제 도입논의는 44.5% 알고 있다고 응답하였고, 51.9%는 모르고 있다고 응답하였다"라며 "시내버스 준공영제 논의에 대하여 모른다는 응답이 절반을 넘었기 때문에 준공영제 논의과정에 더 시민들을 참여시키는 공청회, 토론회, 설명회 등이 충분이 이루어져야 할 것"이라고 밝혔다.원탁토론 등 결과와 관련해, 협의회는 "시내버스의 수단 분담률을 높이고, 승용차의 수단 분담률을 낮추기 위한 노력이 종합적으로 추진되어야 하며, 경상남도와 각 시군의 목표가 제시되어야 한다"라며 "창원 버스중앙차로제(BRT) 2단계 공사의 조속한 시행을 통해 동일 구간 운행 시간을 승용차 수준으로 단축하고, 어르신과 청소년 무상 요금제를 확대하여 시내버스 승객을 늘여야 한다"라고 제시했다.또 이들은 "전반적인 시내버스 서비스에 대한 만족도는 높아졌지만, 안전운전 분야의 급출발 급제동 개선을 위한 노력이 더 필요하다", "중단되어 있는 창원 버스중앙차로제 공사를 서둘러야 한다", "창원 시내와 북면, 진동, 함안 등 외곽 지역의 시내버스 서비스 격차가 너무 크다"라고 지적했다.또 이들은 "주말 휴일에 버스 배차 간격이 너무 넓어 장시간 기다려야 함", "출퇴근 시간에 버스를 타면 승객이 너무 많아 차를 놓칠 때도 있음", "수익 노선에 노선을 중복 편성하여 과도한 경쟁 유발", "시내버스 난폭운전은 버스 승객 뿐만 아니라 승용차 운전자도 위협요인", "수요응답형 버스를 타보고 매우 만족하였음", "버스준공영제에 대한 도민 인식 변화가 필요함", "전기버스 도입 확대", "시·군 간 환승 불편 개선하고 등하교 시간에 맞춰 탄력적인 노선 운행" 등을 제시했다.