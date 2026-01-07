광주전남-대전충청 행정통합, 진정 누구를 위한 것인가

큰사진보기 ▲황명선 더불어민주당 충청특위 상임위원장이 6일 서울 여의도 국회에서 열린 충남·대전통합 및 충청지역 발전특별위원회 제2차 전체회의에서 발언하고 있다. 오른쪽은 정청래 대표, 박범계 충청특위 공동위원장. ⓒ 남소연 관련사진보기

최근 대전·충남, 광주·전남 광역자치단체 통합 논의가 급속도로 진행되고 있다. 이재명 정부와 일부 정치권은 이를 '메가시티'를 통한 초광역경제권 형성의 출발점으로 설명한다. 광역 단위를 키워 산업과 인구를 집적시키고, 수도권에 대응할 수 있는 경쟁력을 갖추겠다는 구상이다.그러나 지금의 통합 논의는 내용보다 속도가 앞서고 있다는 점에서 더 큰 우려를 낳고 있다. 행정구역 통합은 단순한 제도 개편이 아니다. 주민의 생활권과 정체성, 정치적 대표 구조를 근본적으로 바꾸는 결정이다. 그럼에도 불구하고 논의는 충분한 사회적 합의 없이 '지금 하지 않으면 기회를 놓친다'는 식의 속도전 양상으로 흘러가고 있다.통합을 추진하는 측은 메가시티를 통한 초광역경제권 형성을 강조한다. 하지만 메가시티가 작동하기 위해 필요한 전제 조건(산업 간 연계 전략, 교통·생활권 통합, 재정 배분 원칙)에 대한 구체적 논의는 충분히 축적되지 않았다. 구조가 준비되지 않은 상태에서 행정구역부터 합치는 것은, 토대 없이 건물을 서둘러 짓는 것과 다르지 않다. 이러한 건물은 내부에서부터 무너지게 된다.또한, 통합은 또 다른 문제를 낳을지도 모른다. 대도시와 농촌 지역을 하나의 광역 단위로 묶게 된다면, 행정과 재정의 중심이 자연스럽게 대도시에 집중될 것이다. 이는 충남·전남의 농어촌과 중소도시가 이미 겪고 있는 주변화 현상을 더욱 심화시킬 것이다. 이는 균형 발전을 위한 통합이 아니다. 불균형을 제도적으로 고착화하는 통합이 된다.정책적 수요의 차이 역시 핵심 문제다. 전남의 농어촌 지역은 의료 접근성, 고령화 대응, 교통 인프라 확충이 시급한 과제다. 반면 광주는 산업 전환, 도시 재생, 청년 일자리 문제가 중심 의제로 논의되고 있다. 충남은 석탄화력 발전 감축 이후 산업 구조 전환이라는 과제를 안고 있다. 일부 지역에서는 인구 유출과 농촌 공동화에 대한 우려도 제기되고 있다. 이러한 과제들조차 아직 충분히 해결되지 못한 상황에서 광역 통합이 이루어질 경우, 개별 지역의 절박한 정책 수요는 '초광역 단위 조정'이라는 명분 아래 더 흐지부지될 가능성이 크다.절차적 측면에서도 문제가 많다. 현행 법률상 광역자치단체 통합은 광역의회의 동의만으로 가능하다. 이는 제도적으로 분명히 정당한 절차다. 다만 현실에서는 한계가 존재한다. 현재 통합 논의 과정에서 광역의회는 통합에 비판적인 목소리를 온전히 담지 못하고 있다. 이에 전남도의회 내부에서 조차 주민소통없는 통합에 대해 일부 우려의 목소리가 나오고 있다. 그뿐만 아니라 정의당 광주·대전광역시당과 조국혁신당 광주광역시당에서도 통합 추진의 속도와 절차에 대해 우려를 제기한 바 있다.무엇보다 통합이라는 중대한 사안에도 불구하고, 시민 공청회나 숙의형 공론조사 등 체계적인 시민 참여 절차는 사실상 부재하다. 이러한 상황 속에서 충청권 지역 커뮤니티인 '대전세종부동산풍향계'에서 지난해 12월 22일부터 28일까지 약 일주일간 진행된 온라인 설문조사에 따르면, 참여자 2,798명 중 2,391명, 즉 85.5%가 통합에 반대했다. 찬성은 12%에 불과했다. 물론 온라인 설문이 전체 민의를 대표한다고 단정할 수는 없다. 그러나 최소한 현장의 시민 여론이 일방적인 찬성은 아니라는 점은 분명히 보여준다. 그럼에도 통합 논의는 이러한 경고 신호를 충분히 반영하지 않은 채 계속 속도를 내고 있다.일각에서는 시민 의견수렴에 대해서 이재명 대통령이 충청권 타운홀미팅에서 시민들에게 통합에 대한 의견을 물었고, 현장 다수가 통합을 지지했다는 점을 강조한다. 시민과 직접 소통하려는 시도 자체는 좋다. 그러나 특정 현장의 분위기 만으로 전체 시민의 통합 의지를 확인했다고 보기는 어렵다. 그 자리에 참석하지 못한 시민, 반대 의견을 가졌으나 발언하지 못한 시민, 아직 충분한 정보를 얻지 못한 시민을 모두 고려해야 한다.지금의 행정통합은 "전국을 서울특별시로 통합하면 비수도권 문제가 해결된다"는 말과 같은 인터넷에서 흔히 회자되던 우스갯소리와 크게 다르지 않다. 행정 단위를 키운다고 해서 구조적 문제가 사라지는 것은 아니다. 오히려 문제의 원인을 가리고 이름만 바꿀 뿐이다. 달라지는 것은 전혀 없다.졸속으로 추진되는 통합은 정치적 성과로 소비될 수 있다. 하지만 시민들에게 실질적인 이익이나 공동의 비전을 만들어주지는 못한다. 통합이 목표가 되는 순간, 통합은 지역 발전의 수단이 아니라 정치적 도구로 전락한다.지금 빠르게 통합해서 2026 지선에서 통합 지자체장을 선출하는 것은 아무런 의미가 없다. 지금 우리가 진정 해야 하는 일은 지금까지의 논의를 멈추고 다시 시작하는 일이다. 현재의 통합 논의는 백지화해야 한다. 원점에서 시민들과 충분한 정보 공유와 숙의 과정을 거쳐야 한다. 통합이 정말로 지역의 삶을 바꾸는 대안일지 아니면 또 하나의 정치적 논의에 불과한지에 대한 판단은 오직 시민의 몫이어야 한다.지역의 미래는 정치인들끼리 합의하는 것으로 끝나서는 안 된다. 그 중심에는 언제나 시민이 존재해야 한다. 지금의 통합이 과연 진정 시민을 위한 것이 맞는지 다시 생각해봐야 한다.