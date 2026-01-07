최중증 발달장애인 '통합돌봄' 받으니... 56.8% "도전행동 완화"

큰사진보기 ▲2025년 최중증 발달장애인 통합돌봄서비스 만족도 조사 주요 결과 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 최중증 발달장애인 통합돌봄서비스 만족도 조사 주요 결과2 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

최중증 발달장애인을 위한 1:1 맞춤형 통합돌봄서비스를 받은 이용자 가운데 68.9%가 '정서적으로 안정'됐다고 응답했다. 특히 56.8%가 자해나 타해 같은 '도전행동의 완화'되는 현상을 보였고, 33.4%가 '일상생활 능력이 향상'된 것으로 나타났다.7일 보건복지부가 발표한 지난해 최중증 발달장애인 통합돌봄서비스 만족도를 조사에 따르면 보호자의 관점에서 본 이용자들이 해당 서비스에 대해 이같이 평가했다. 이들은 통합돌봄서비스를 '지속적으로 이용할 의향이 있느냐'는 질문에는 100점 만점 기준으로 98.3점을, '주변에 추천 의향'은 96.2점을 주며 매우 높은 만족감을 표시했다.또한, 서비스 이용 시 가장 만족도가 높았던 프로그램으로는 '여가활동'을, 가장 확대됐으면 하는 프로그램으로는 '정서·행동안정 지원'을 꼽았다. 서비스 개선사항으로는 맞춤형 프로그램 강화, 이용시간·인원확대, 돌봄인력 충원 등이라고 제시했다.보호자의 경우 해당 서비스 이용으로 ▲휴식 등 개인시간이 확보(76.6%)됐고, ▲돌봄 스트레스의 완화(72.6%), ▲정서적 안정(54.2%)이 됐다고 응답했다.보건복지부는 이같은 현장의 목소리를 담은 결과에 따라 올해 예산 지원을 확대한다고 밝혔다. 주간 그룹형 서비스 단가를 전년도 예산보다 6156원 증액한 3만1086원으로 책정했으며, 종사자들에게 지급하는 전문수당을 월 5만 원에서 20만 원으로 올렸다.최중증 발달장애인 통합돌봄서비스는 2024년 6월부터 시행된 제도로, 도전행동(자·타해)이 심해 기존의 돌봄서비스를 받기 곤란했던 발달장애인에게 맞춤형으로 1:1 돌봄을 제공하고 있다. 올해 예산은 920억5800만 원으로 전년보다 78억5400만 원 증액됐다.차전경 장애인정책국장은 "최중증 발달장애인 통합돌봄서비스는 발달장애인 가족의 든든한 버팀목"이라면서 "정부는 발달장애인 돌봄에 대한 국가의 책임을 다하고, 최중증 발달장애인 지원을 위해 더욱 노력할 것"이라고 전했다.한편 이번 만족도 조사는 최중증 발달장애인 통합돌봄서비스 이용자 648명과 보호자 530명의 경험을 바탕으로 실시됐다.