"광주학생운동·대한독립만세" 외친 충주대소원초등학교

큰사진보기 ▲충주시 대소원면에 세워진 충북독립만세운동 유적비 전경 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

*충주대소원초중학교 연혁

*참고문헌

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북 충주시 대소원면의 옛 지명은 '이류면'이다. 1914년 일제가 이안면(利安面)과 유등면(柳等面)을 통합하면서 이류면(利柳面)으로 변경했다.그러다 2012년 두 번째 라는 뜻의 이류(二流)라고 의미가 와전되는 경우가 많아 주민들의 의견을 반영해 현재의 대소원면으로 지명을 변경했다.대소원면은 남한강 달천을 끼고 충주 시가지 중심부의 서쪽에 자리잡고 있다.1930년 2월 7일 오후 3시 30분경, 충주시 대소원면 대소리 장터에서 "광주학생운동만세! 대한독립만세" 함성이 울려 퍼졌다.1929년 11월 3일 광주지역 학생들이 소리높여 외쳤던 '만세' 소리가 드디어 충주에서도 울려퍼진 것이다.독립만세투쟁을 벌인 이들은 '대소원공립보통학교'(당시 동아일보에서는 '대소리공립보통학교'로 기록)로 현재 '대소원초중학교'에 해당한다.2020년까지는 대소원초등학교지만 그해 초등학교가 폐지되면서 초·중등학교를 통합해 '대소원초중학교'로 교명을 변경됐다(글에서는 편의상 '대소원초등학교'로 표시한다).1985년 독립만세투쟁을 기념하기 위해 '충주독립만세운동 유적비'(충주시 대소원면 소재)에 기록된 내용에 따르면 1930년 2월 7일 독립만세투쟁에는 대소원성공회 성당 소속인 문화소년단원 류신득(柳信得), 김상쾌(金爽快)와 대소원초등학교 재학생 이상열(李相烈)·성낙일(成樂一)·조태국(趙泰國)·황후길(黃後吉, 당시 동아일보는 황준길로 기재) 등이 주도했고 참여한 학생 수는 100명이 넘었다.이들은 만세투쟁 전 날 대소원성공회 주교실에서 밤세워 태극기를 만들었다. 만세 당일에는 미리 준비한 격문을 살포했다.깜짝 놀란 일제는 조선총독부 충주경찰서 소속 경찰을 급파했다. 일제경찰은 그 자리에서 학생 10~30명을 체포했고, 이중 10명을 구속했다. 검거된 학생에는 2학년에 불과한 박운양(朴雲陽·14)도 포함됐다.그것도 모자라 5학년 황후길(黃後吉,17), 6학년 성낙일(成樂一, 19), 5학년 조태국(趙泰國, 16), 정만형(鄭萬亨·17)에게 구류 25일에서 10일을 처분하고 형무소로 보냈다.<독립운동사 제9권> 학생독립운동사 제5장 광주학생운동의 전국적 확대' 편에도 대소원초등학교의 독립만세투쟁이 기록돼 있다.여기에는 참여 학생수를 100여 명이 아닌 30여 명으로 기록했다.당시 <동아일보>는 1930년 2월 7일 진행된 대소원초등학교의 독립만세투쟁에 관해 2월 12일부터 14일까지 3일 동안 연속으로 보도했다.그만큼 사회적 관심을 끌었다는 증거인데, <동아일보>는 대소초등학교 학생 외에 청년들까지 구속된 사실을 기사로 알렸다.<동아일보>는 독립만세투쟁이 진행된 지 5일 뒤인 1930년 2월 12일 처음으로 기사를 내보냈다.'충북 충주군 이류면 대소리공립보통' 제목의 기사에서 만세투쟁을 벌인 대소원초등학교 10명을 검거해 취조하고 있다는 사실과 검거된 학생 10명의 학년과 나이, 이름을 공개했다.다음날에는 '대소리공보 4명을 구류(拘留)'란 제목의 기사에서 학생 4명을 25일에서 10일 동안 구류처분을 했다며 학생 성명과 처분결과를 보도했다.<동아일보>는 1930년 2월 14일 '충주 청년 2명 인치(引致) 취조(取調) 중', 1930년 3월 6일 '대소리 사건 청년 4명 구류(拘留)'란 제목의 기사를 통해 새로운 사실을 보도한다.이에 따르면 조선총독부소속 일제 경찰은 대소원초등학교 독립만세투쟁과 관련해 청년 5명을 추가로 검거한 뒤 유신득(柳信得), 이상열(李相㤠) 등 4인에게 구류 29일에서 25일 처분을 내렸다.<동아일보> 보도를 종합하면, 대소원초등학교 독립만세투쟁으로 학생 포함 총 15명이 검거됐고, 이중 8명이 구류처분을 받아 형무소에서 옥살이를 했다는 것을 알 수 있다.독립만세투쟁 이후 조선총독부는 대소원초등학교의 졸업생에 대해 감시활동에 나섰다.조선총독부는 1931년 5월 31일자 관보를 통해 "충북 내수공립보통학교, 괴산공립보통고교, 대소원공립보통학교 등 3개교가 졸업생 지도학교로 지정되다"란 내용을 공지한다.조선총독부가 '지도학교'로 지정한 세 학교 모두 광주독립만세운동 이후 동맹휴업이나 만세투쟁을 전개했다는 공통점이 있다.당시 조선총독부는 학교 졸업생들이 과거 맹휴 투쟁이나 항일 운동에 가담했던 전력이 있는 학교를 대상으로 감시와 통제를 강화하기 위해 '지도학교'란 이름을 붙여 특별히 관리했다.대소원초등학교 총동문회는 2019년 4월 28일 개교 100주년을 맞아 학교에 '대소원초등학교 유래비'를 설치한다.총동문회는 유래비에 "1930년 2월 7일 장터에서 100여명의 학생들이 모여 광주학생운동에 동참하여 만세운동에 애국정신을 이어갔다"고 기록하며 독립운동 명문학교의 자부심을 드러냈다.95년 홀연히 떨쳐 일어나 대한독립만세투쟁을 진행한 대소원초등학교 학생.10명이 체포되고 4명이나 구속도 형무소에서 옥살이를 했던 아픔을 겪었지만, 이들 중 국가로부터 현재까지 공적을 인정받지는 못하고 있다.1919.6.26. : 대소원공립보통학교 인가1919.9.5. : 대소원공립보통학교 개교1922.3.25. : 제1회 졸업식(졸업생 22명)1941.4.1. : 대소원국민학교로 교명 변경1996.3.1. : 대소원초등학교로 교명변경.2019.4.28. : 대소원총동문회 100주년 기념탑 제막식2020.2.29. : 대소원초등학교 폐지2020.3.1. : 충주대소원초중학교로 교명 변경2025년 1월 9일 현재 : 초등 누적졸업생수 7066명국가보훈부지정 현충시설 '충주독립만세운동 유적비' 비문독립기념관 한국독립운동가인명사전<독립운동사 제9권> 중 '학생독립운동사 제5장 광주학생운동의 전국적 확대' 편<동아일보> 1930년 2월 12일자 기사 : '충주 대소원공립보통학교'<동아일보> 1930년 2월 13일자 기사 : '대소리공보 4명을 구류(拘留)'<동아일보> 1930년 2월 14일자 기사 : '충주 청년 2명 인치(引致) 취조(取調) 중'<동아일보> 1930년 3월 6일자 기사 : '대소리 사건 청년 4명 구류(拘留)'조선총독부 1935년 5월31일자 관보대소원초중학교 누리집 게재 '학교 연혁'