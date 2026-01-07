'새해 첫날 해고' 한국GM 하청 노동자들, 노동위에 구제 호소

큰사진보기 ▲새해 첫날 해고된 한국GM세종물류센터 하청업체 노동자 120명이 노동위원회에 한국GM이 부당노동행위와 부당해고를 했다며 구제신청서를 접수했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

새해 첫날 한국GM세종물류센터 하청업체 노동자 120명이 해고된 가운데, 이들이 한국GM을 상대로 부당노동행위와 부당해고 구제신청을 노동위원회에 제출했다.7일, 금속노조 GM부품물류지회(아래 금속노조 GM지회)와 노동·시민사회단체는 충남지방노동위원회 앞에서 기자회견을 열고 구제신청서를 접수했다.금속노조 GM지회는 "한국GM세종물류센터 하청업체에서 20년 이상 근무한 노동자들이 노조를 결성하자 한국GM이 불법적으로 노사관계에 개입했다"고 주장했다.이들은 이어 "지난해 12월 10일 진행된 한국GM 채용설명회에서 회사가 신입사원 채용 또는 위로금 1억 원을 지급하는 조건으로 노조 탈퇴와 근로자지위확인소송 취하서를 제출하도록 회유했다"고 했다.금속노조 GM지회는 이러한 행위들이 노동조합법상 금지된 부당노동행위에 해당한다고 보고 있다. 또 노조를 파괴하려 해고를 진행한 만큼, 도급계약 해지 형식으로 이루어진 해고는 위법이라고 판단했다.이번 구제신청으로 사안의 판단은 충남지방노동위원회로 넘어갔다. 지방노동위원회는 신청 접수 후 3개월 이내에 심판위원회를 열고 결정을 내린다.노동위원회가 구제신청을 수용하면 행정적 효력이 발생하며, 사측은 1심 결정에 불복해 중앙노동위원회에 재심을 신청할 수 있다. 다만 1심 결정의 행정적 효력은 지속된다.한편 한국GM은 올해 1월 1일 노동자 120명이 일하던 하청업체와의 도급계약을 해지하고, 다른 업체와 계약을 체결했다. 이에 따라 기존 하청업체에서 일하던 노동자 120명은 새해 첫날 일자리를 잃게 됐다.