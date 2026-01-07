국힘 신임 윤리위원장 인선 내홍 격화... 전임마저 "아름답지 못해"

"남을 단죄하기 위해서는 자기 손이 깨끗해야 한다." - 여상원 전 국민의힘 중앙윤리위원장
국민의힘이 우여곡절 끝에 중앙윤리위원회를 구성하고 윤민우 신임 국민의힘 중앙윤리위원장을 임명했지만, 그 과정과 인선 내용을 두고 또다시 혼란에 휩싸였다. 7명의 중앙윤리위원의 명단이 언론에 보도되자 3명은 임명 직후 사퇴 의사를 밝혔다. 윤민우 위원장의 경우 과거 언론에 기고한 글이 논란의 중심에 서게 됐다(관련 기사: 국힘 신임 윤리위원장 "개딸들, 김건희 질투해서 싫어한다"
https://omn.kr/2gm5x).
국민의힘은 앞서 임기가 남아 있던 여상원 전임 윤리위원장을 우회적으로 압박해 몰아냈다는 지적을 받았다. 그가 '친한계' 김종혁 전 국민의힘 최고위원을 정식 징계하지 않고 '경고'에 그침으로써, 장동혁 국민의힘 대표의 심기를 거슬렀다는 해석이다(관련 기사: 계파 갈등 봉합? 국힘, '친한' 김종혁 징계 안 하기로
https://omn.kr/2fwj3). 중앙윤리위의 선결 과제는 당무감사위원회로부터 징계 권고를 받은 한동훈 전 국민의힘 대표의 '당원게시판' 의혹 문제이다. 당내 계파 갈등 한가운데에 윤리위원회가 서게 된 셈이다.
이같은 상황을 두고 당내 평가도 엇갈리고 있다. 무엇보다 여상원 전 위원장이 언론 인터뷰를 통해 공개적으로 우려의 목소리를 전했다.
여상원 "당원게시판 징계? 민주정당으로서의 길 아닌 것 같다"
7일 오전 MBC라디오 '김종배의 시선집중'과 인터뷰에 나선 여 전 위원장은 "윤리위원회 구성을 좀 공정하게 했으면 더 좋았을 걸, 면면을 보니까 조금 의문이 있는 분들이 있다고 지금 SNS나 언론에 나온다"라며 "윤리위원이라는 게 다른 사람을 갖다가 단죄하는 자리 아닌가?"라고 따져 물었다. 이어 "자기가 좀 깨끗하고 자기가 무슨 자격이 있어야지 징계의 정당성이 확보되는데, 그 부분에서 조금 아쉬운 점이 많다"라고 지적했다.
그는 3명의 윤리위원이 임명되자마자 사퇴한 배경에 대해서도 "(명단이) 공개돼서 사퇴한 것보다도 울고 싶은데 뺨 때려준다는 말이 있듯이"라며 "양심적인 판단보다는 압박을 받는 판단을 해야 되는 자리가 아닐까 그게 걱정이 많이 됐던 것 같다"라고 짚었다. 사실상 민감한 문제에 대해 당이 미리 결론을 정해둔 데 대한 부담이 윤리위원들에게 작용했으리라는 추측이었다.
윤민우 신임 윤리위원장 호선 과정에 대해서도 "독립적으로 활동할 수 있는 분위기를 만들어주는 게 중요한데, 외양에 치우친 느낌이 있다"라며 "윤리위원장이 어떤 사법적인 판단을 독립적으로 할 수 있는 것보다는, 정치적인 판단을 하는 사람으로 만들었지 않는가?"라고 의문을 제기했다.
여 전 위원장 역시 "한동훈 당원게시판 문제, 이런 데 대해서 어떤 견해를 가지고 있을 것이다. 그래서 정치적인 판단을 하실 수 있는 분이 아닌가?"라며 "그렇다면 이건 장동혁 대표의 바람이 반영된 걸로 추측이 되겠다"라고 꼬집었다.
그는 "민주사회에서 누가 누구를 비판하면, 형법상으로 모욕이나 명예훼손이 안 된다면, 특히 공인에 대해서는 이런 자유로운 비판이 허용되는 게 민주사회"라며 "특정인, 특별한 사람에 대해서 비판이 허용되지 않는다면 그 사회는 곪아가고 있는 것"이라고 목소리를 높였다. "당원게시판도 결국 말 아닌가? 그게 글로 나타났을 뿐"이라며 "여기에 대해서 징계를 한다? 이건 민주정당으로서의 길은 아닌 것 같다"라고 징계 반대 의사를 분명히 했다.
그는 윤민우 위원장의 과거 언론 기고 글에서 드러난 인식에 대해서도 "지금 당내 갈등이 김건희 여사 문제라든가, 그 다음 부정선거라든가 이런 문제가 크다"라며 "한쪽 견해를 가지신 분이 윤리위원장을 맡는 건 그렇게 아름답지 못하다. 남을 단죄하기 위해서는 자기 손이 깨끗해야 한다"라고 비판했다. 그러면서 "이런 견해를 가진 분이 윤리위원장이 되면 어떤 징계 결정이 나와도 승복하기가 쉽지 않다. 윤리위원회 결정은 어떻게 하든 논란이 될 수밖에 없다"라고 우려했다.
"징계, 또 다른 갈등 부추길 것"
앞서 이호선 당무감사위원장은 한동훈 전 대표 가족 명의의 게시글이 당원 게시판에 올라온 데 대해 '여론 조작'으로 정의했다(관련 기사: 친한계 탄압 나선 국힘... "들이받는 소, 돌로 쳐 죽일 것"
https://omn.kr/2geoo). 공교롭게도 윤민우 위원장 역시 '여론 조작' 분석 전문가로 알려져 있다. 한동훈 전 대표를 겨냥해 '찍어내기' 인선한 게 아니냐는 비판이 따라 나온다.
양향자 국민의힘 최고위원은 이날 YTN라디오 '김영수의 더 인터뷰'에서 "윤리위원 선임부터 이렇게 잡음이 끊임없이 나오는데 정말 우리가 바꿔야 될 게 너무 많다"라고 지적했다.
특히 "징계가 원칙과 기준에 의해서 (문제를) 정리하는 계기가 되면 몰라도, 또 다른 갈등을 부추기고 또 다른 논란의 시작이 될 것"이라며 "이 문제는 정치적으로 해결을 해야 된다"라고 강조했다. 한 전 대표가 정치적·도의적으로 사과해야 할 문제이지만, 징계 사안은 아니라고 선을 그은 셈이다.
같은 날 '친윤계'로 꼽히는 김재원 최고위원은 SBS라디오 '김태현의 정치쇼'에 출연해 윤민우 윤리위원장 관련 논란에 대해 "저는 일단 그분 이름조차 처음 들어봤다. 그래서 내용을 전혀 모른다"라고 즉답을 피했다. 그러나 "그분이 글 쓴 것 중에 특정 단어를 끄집어내서 지금 말씀하시는 거잖느냐?"라며 "맥락을 잘 모르기 때문에 평가할 입장은 아니지만, 한 사람이 글 쓴 것과 관련해서 나머지 모든 것을 다 재단하는 것은 별로 동의하지 않는다"라고 말했다.
하지만 그런 김 최고위원조차 "당내의 화합을 방해하는 행위가 있다면 그 행위에 대해서 문제를 삼아야 되겠다"라면서도 "당내에 계파가 있다는 것은 정치 현실인데, 그 현실을 무시하고 '어떤 계파를 몰아낸다' 하는 것은 역사적으로 가능하지도 않았고 바람직하지도 않다"라고 했다. '친한계 찍어내기' 모양새의 징계 추진에는 반대 입장을 밝힌 셈이다.
정작 정희용 국민의힘 사무총장은 이날 오전 기자들과 만나 "당원게시판 관련해서 당 지도부가 비상계엄과 같이 찍어내는 조치라는데 밖에서 오해하실 수 있다"라며 "적어도 제가 아는 장동혁 대표는 당무감사위를 통해서 의도적 방향성을 가지고 가이드라인을 제시하지 않는다"라고 잘라 말했다. "독립기관이라서 자체적 판단하는 것"이라는 항변이었다.
정 사무총장은 당을 향한 여러 비판을 수용할 자세가 되어 있다고 하면서도, 이번 징계 추진에 대해 "사전 가이드라인, 방향성, 찍어내기(라는 비판에) 동의할 수 없다"라고 거리를 뒀다.