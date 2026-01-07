사회부산경남한줄뉴스 26.01.07 08:45ㅣ최종 업데이트 26.01.07 08:45 황토집 최건혁 대표, 이웃돕기 성금 100만원 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 남해군은 지난 2일 황토집(식당) 최건혁 대표가 이웃돕기 성금 100만원을 기탁했다고 밝혔다. 남해군은 이날 오후 '찾아가는 이웃사랑 기탁식'의 일환으로 황토집을 방문했다. 최건혁 대표는 직장생활을 하다 1년 전 황토집을 개업했으며, 그동안 지역 주민들의 관심과 성원에 감사하는 마음을 전하고자 이번 기탁을 결정했다고 전했다. #남해군 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사김해문화의전당 영화 <어리석은 자는 누구인가> 상영 갤러리 오마이포토 눈물바다 된 12.29 여객기참사 1주기 추모식 1/9 이전 다음 이전 다음 '61년 만에 의장이 방해한 곳' 손팻말 세우고 필리버스터 나선 곽규택 '통일교 금품수수 의혹' 전재수 전 장관 경찰 출석 야당 대표로 첫 필리버스터 나선 장동혁 24시간 무제한토론 마치고 박수 받는 장동혁 대표 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.