황토집 최건혁 대표, 이웃돕기 성금 100만원 기탁

남해군은 지난 2일 황토집(식당) 최건혁 대표가 이웃돕기 성금 100만원을 기탁했다고 밝혔다.



남해군은 이날 오후 '찾아가는 이웃사랑 기탁식'의 일환으로 황토집을 방문했다. 최건혁 대표는 직장생활을 하다 1년 전 황토집을 개업했으며, 그동안 지역 주민들의 관심과 성원에 감사하는 마음을 전하고자 이번 기탁을 결정했다고 전했다.