사회부산경남한줄뉴스 26.01.07 08:28ㅣ최종 업데이트 26.01.07 08:28 "지리산 지하수 지키기공동행동 발족" 12일 경남도청 앞 윤성효(cjnews) 지리산지하수지키기공동행동, 산청삼장 지하수보존비상대책위원회는 오는 12일 오전 10시 경남도청 정문 앞에서 "삼장 생수공장 지하수 증량 결사 반대 집회, 지리산 지하수 지키기공동행동 발족식"을 연다. 대책위는 "2월 13일까지 매주 월요일 오전 10시에 경남도청 앞에서 집회를 이어간다"라며 "지하수 고갈로 어려움을 겪는 삼장면 주민들에게 연대해 달라"라고 호소했다. 큰사진보기 ▲지리산 지하수 지키기공동행동 발족식. ⓒ 지리산지하수지키기공동행동 관련사진보기 #지리산