'그린란드' 노리는 트럼프... 유럽 국가들도 본격 견제 나서

군사작전으로 베네수엘라의 니콜라스 마두로 정권을 축출한 도널드 트럼프 미국 대통령이 덴마크령 그린란드에도 눈독을 들이고 있다.트럼프 대통령은 6일(현지시각) 전용기 에어포스원에서 기자들에게 "우리는 국가안보 관점에서 그린란드가 필요하고, 유럽연합(EU)은 우리가 그것을 갖도록 해야 한다"라고 말했다. 이어 "그린란드는 전략적으로 매우 중요한 곳"이라며 "그린란드에 러시아, 중국 선박이 가득하고, 덴마크는 이를 감당할 수 없다"라고 주장했다.CNN방송은 "베네수엘라 군사작전이 성공한 이후 미국의 관심이 그린란드로 옮겨가고 있다"라며 "그린란드는 미국의 미사일 방어체계에 있어 매우 중요한 전략적 요충지이고, 광물 자원도 풍부해 중국산 수입 의존도를 줄이려는 트럼프 행정부의 목표와도 부합한다"라고 분석했다.트럼프 대통령의 핵심 참모인 스티븐 밀러 백악관 부비서실장은 무력 사용 가능성까지 언급하며 그린란드에 대한 욕심을 노골적으로 드러냈다. 그는 이날 CNN 인터뷰에서 "그린란드는 당연히 미국의 일부가 되어야 한다"라며 "이는 트럼프 행정부 이전에도 미국의 공식적인 입장이었고, 트럼프 대통령이 이를 분명히 밝힌 것"이라고 강조했다.실제로 미국은 제2차 세계대전 직후인 1946년 해리 트루먼 전 대통령이 그린란드 매입 의사를 밝힌 바 있다.밀러 부비서실장은 그린란드 확보를 위해 무력을 사용할 것이냐는 질문에 "그린란드의 미래를 두고 미국과 군사적으로 싸우려는 나라는 없을 것"이라고 답했다. 또한 "세계는 힘과 권력에 의해 움직인다"라고 덧붙였다.트럼프 대통령도 전날 <애틀랜틱> 인터뷰에서 미국의 베네수엘라 군사작전이 그린란드에 어떤 의미가 있느냐는 물음에 "그들이 스스로 판단해야 할 것"이라며 "우리는 그린란드가 반드시 필요하다"라고 밝혔다.밀러 부비서실장의 아내이자 보수 진영의 유명 팟캐스터인 케이티 밀러는 마두로 대통령이 체포된 직후 자신의 소셜미디어에 성조기로 뒤덮인 그린란드 지도와 함께 '곧'(SOON)이라는 문구를 올려 논란이 일었다.이와 대해 밀러 부비서실장은 "미국은 북대서양조약기구(NATO·나토)의 핵심 국가"라며 "미국이 북극 지역을 확보해야 나토의 이익을 보호할 수 있다"라고 주장했다.그러면서 "진짜 문제는 덴마크가 그린란드에 대한 지배권을 주장할 근거가 무엇이냐는 것"이라며 반격하기도 했다. 그린란드는 약 300년간 덴마크 지배를 받다가 1953년 식민 통치에서 벗어나 자치권을 이양받아 덴마크가 외교·국방 정책 결정 권한을 가진 연방 관계를 맺고 있다.<뉴욕타임스>는 "트럼프 행정부의 막후 실력자인 밀러 부비서실장의 이 발언은 미국의 제국주의가 국익에 부합하는 한 언제든 다른 나라 정부를 전복하고 외국 영토와 자원을 차지할 수 있다는 새로운 세계 질서에 대한 비전을 정당화하려는 것"이라고 지적했다.트럼프 대통령은 1기 임기 때도 그린란드를 매입하고 싶다는 의사를 꾸준히 밝혀왔으며, 최근에는 덴마크가 이를 방해할 경우 높은 관세를 부과하겠다고 위협하기도 했다.일각에서는 그린란드를 얻는 대가로 카리브해 북동부에 있는 미국령 푸에르토리코를 덴마크에 넘기겠다는 협상 계획까지 마련한 것으로 알려졌다.그린란드와 덴마크는 즉각 반발했다. 그린란드 수반인 옌스-프레데리크 닐센 총리는 소셜미디어에 "이제 그만하라"면서 "더 이상의 압박이나 암시도 안 된다"라고 적었다.그는 "트럼프 대통령이 그린란드가 필요하다면서 베네수엘라 군사작전과 연관시키는 것은 무례하다"라고 비판했다. 이어 "그린란드는 자치권을 가진 민주사회로서 자유 선거와 강력한 제도를 갖추고 있으며, 국제법이 인정한 협정에 확고히 기반하고 있다"라고 강조했다.메테 프레데릭센 덴마크 총리도 공영방송 인터뷰에서 "안타깝지만 미국이 그린란드를 원한다고 말하면 우리는 이를 진지하게 받아들여야 한다"라며 그린란드에 대한 트럼프 대통령의 관심이 말로만 끝나지 않을 것으로 예상했다.그러면서 "미국이 그린란드를 점령해야 한다는 말은 완전히 터무니없다는 것을 미국에 분명히 전해야 한다"라며 "덴마크는 이미 분명한 입장을 밝혔고, 그린란드도 미국의 일부가 되고 싶지 않다는 뜻을 나타낸 바 있다"라고 말했다.또한 "미국이 다른 나토 회원국을 군사적으로 공격한다면 나토를 포함한 모든 것이 끝날 것"이라며 "제2차 세계대전 이후 계속 제공되는 안보도 무너질 것"이라고 밝혔다.상황을 지켜보던 유럽 국가들도 본격적인 견제에 나섰다. 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 폴란드, 스페인, 덴마크 등 유럽 7개국은 공동 성명을 내고 "그린란드는 그린란드 주민의 것"이라며 "덴마크와 그린란드 관련 사안을 결정하는 주체는 오직 덴마크와 그린란드뿐"이라고 못 박았다.이어 "그린란드도 나토의 일부"라면서 "따라서 북극의 안보는 미국을 포함한 나토 회원국들이 협력하여 공동으로 달성해야 한다"라고 촉구했다.하지만 BBC방송은 "공동 성명에 참여한 국가가 너무 적고, 미국에 대한 직접적인 비판도 눈에 띄지 않았다"라며 "안보 분야에서 미국에 크게 의존하고 있는 유럽 국가들이 과연 덴마크의 주권을 위해 어디까지 나설 수 있을지는 의문"이라고 평가했다.