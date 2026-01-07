정치인천경기만평·만화 26.01.07 09:57ㅣ최종 업데이트 26.01.07 09:57 [만평] 사람이 온다는 건 청문회 가는 길 홍순구(donggramicari) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ⓒ 동그라미 관련사진보기 사람이 온다는 건 실은 어마어마한 일이다 그는 그의 과거와 현재와 그의 미래와 함께 오기 때문이다 한 사람의 일생이 오기 때문이다 - 정현종 시 '방문객' 中 #이혜훈#이혜훈기획예산처장관#이혜훈청문회 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 홍순구 (donggramicari) 내방 아이콘구독하기 쉽게 그리고, 통쾌하게 그리고, 깊게 생각하는 '동그라미' 이 기자의 최신기사[만평] 고양이한테 생선을 맡기겠다? 갤러리 오마이포토 '61년 만에 의장이 방해한 곳' 손팻말 세우고 필리버스터 나선 곽규택 1/5 이전 다음 이전 다음 '통일교 금품수수 의혹' 전재수 전 장관 경찰 출석 야당 대표로 첫 필리버스터 나선 장동혁 24시간 무제한토론 마치고 박수 받는 장동혁 대표 정청래 "새해1호 법안은 2차 종합특검' 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.