[만평] 사람이 온다는 건

사람이 온다는 건실은 어마어마한 일이다그는그의 과거와 현재와그의 미래와 함께 오기 때문이다한 사람의 일생이 오기 때문이다- 정현종 시 '방문객' 中