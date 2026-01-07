메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

인천경기

만평·만화

26.01.07 09:57최종 업데이트 26.01.07 09:57

[만평] 사람이 온다는 건

청문회 가는 길

원고료로 응원하기
ⓒ 동그라미

사람이 온다는 건
실은 어마어마한 일이다
그는
그의 과거와 현재와
그의 미래와 함께 오기 때문이다
한 사람의 일생이 오기 때문이다

- 정현종 시 '방문객' 中

#이혜훈#이혜훈기획예산처장관#이혜훈청문회

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

홍순구 (donggramicari) 내방

쉽게 그리고, 통쾌하게 그리고, 깊게 생각하는 '동그라미'

이 기자의 최신기사[만평] 고양이한테 생선을 맡기겠다?


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기