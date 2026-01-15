한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.주말 상설 공연
- 박은지
이번 주말은 특별히 이해와 공감의 축제
땀 흘리는 아이들과 스웨터를 껴입은 모두에게 알맞은 바람
남몰래 연습해 온 외줄 타기를 오늘 선보이게 되었습니다
누가 본 걸까 나의 외줄 타기를
아무도 몰래는 실패했습니다
누군가가 눈을 숨겼을 기둥을 이해해 보려고 합니다
지난주에 줄에서 떨어진 사람은 어떻게 되었나요
덕분에 제가 줄에 오르게 되었어요
왜 아무도 대답해 주지 않는 걸까
격려의 박수가 쏟아집니다
수많은 손이 부딪칩니다
볕이 뜨거운 날에는 고개를 끄덕여 주는 것들이 좋았는데요
동아줄 한가운데로 발을 옮깁니다
줄을 흔들면 뛰어오를 수 있습니다
그런데 내가 줄 위에 착지한 적이 있던가
격려의 박수가 장마처럼 이어지고요
모두들 잘했다고 괜찮다고 평화로운 얼굴로 돌아갑니다
이해와 공감의 축제는 만족스러운 피날레를 맞이하고
어디까지 본 걸까 나의 찢어진 밤을
아무도 몰래 줄 위에 올라
누구도 듣지 못할 말을 내뱉습니다
출처_시집 <여름 상설 공연>, 민음사, 2021
시인_박은지 : 2018년 <서울신문> 신춘문로 작품활동을 시작했다. 시집 <여름 상설 공연>이 있다.
추천글
나는 어제 매우 슬펐고 거의 잠을 자지 못했다. 그러나 오늘 아침 출근할 때는 슬픔을 집에 두고 왔다. 슬픔을 나눈다는 말을 믿기 힘들기 때문이다. 아침의 거리는 활기차게 어디론가 흘러가고 있었다. 나는 그 와중에 사람들의 숨어 있는 슬픔을 본 듯했다. 그것이 나의 것과 닮아있었기 때문에 더욱 잘 보였다. 당신도 나의 슬픔을 발견한 것 같았다. 그러나 아무 일도 일어나지 않았고 슬픔은 여전히 나의 집에 놓여 있었다. (맹재범 시인)