차세대 중국 지도자 만난 이 대통령 "한중 국민 간 오해·왜곡 최소화 하자"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 6일 중국 상하이 세계회객청에서 천지닝 상하이시 당 서기와 만찬에 앞서 인사를 나누고 있다. 2026.1.6 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 6일 유력한 차기 상무위원 후보로 차세대 중국 지도자로 꼽히는 천지닝 상하이시 당서기를 만나 불필요한 오해로 빚어진 양국 민간의 혐한·혐중 정서를 걷어내고 "서로에게 필요한 훌륭한 이웃"으로 함께 발전하자고 제안했다.이 대통령은 이날 오후 상하이시 세계회객청에서 열린 천 서기와의 접견 및 만찬에서 "이번 방중을 통해 한중관계가 완전히 새로운 단계로 발전해나갈 뿐만 아니라 기존에 있었던 약간의 껄끄러웠던 부분들이 모두 정리되는 계기가 될 것 같다"며 이러한 입장을 밝혔다.이 대통령은 먼저 "(양국은) 뗄레야 뗄 수 없는 관계"라는 시진핑 중국 국가주석의 발언을 거론하면서 "정말 맞는 말씀이다. 앞으로 경제적 영역뿐만 아니라 민간 교류 등 문화적 영역, 좀 더 나아가서 군사 안보 영역에 이르기까지 대한민국과 중국은 서로 협력할 분야가 참으로 많다"고 했다.이어 "그중에 가장 현실적인 문제는 역시 우리 국민들의 먹고 사는 문제, 민생에 직접 관련 있는 경제 분야의 협력이라 생각된다"라며 "중국의 '15차 경제개발 5개년 계획' 이행 과정에서 대한민국도 함께 기여할 뿐 아니라 우리의 성장 발전 기회도 찾아봤으면 좋겠다"고 말했다.특히 이 대통령은 "(한중 양국이) 경제적·물질적 문제를 해결하는데 정말 중요한 건 양국 국민 간 선린우호적 감정이라 생각한다"고 강조했다.이 대통령은 "꽤 오랜 시간 동안 근거도 없고 필요하지도 않은 오해와 왜곡, 잘못된 몇 가지 요소들 때문에 한국 국민들의 중국 국민들에 대한 인식, 중국 국민들의 한국 국민들에 대한 인식들이 대체로 나빠지면서 여러 가지 측면에서 한중 관계 발전을 가로 막았던 것 같다"고 짚었다.이어 "지금부터는 근거도 빈약하고 필요하지도 않은 오해들을 최소화하고 한중 사이에 우호적 감정들을 최대한 잘 살려내자"며 "(한중 양국이) 서로 협력하고 도움되는 요소는 극대화해서 서로에게 필요한, 그야말로 훌륭한 이웃으로 함께 갔으면 좋겠다"고 밝혔다.이 대통령은 임시정부 청사 등 독립운동 사적지가 많은 상하이시에 대한 의미 부여와 함께 고마움도 표했다.이에 대해 이 대통령은 "상하이는 아주 오래 전 한반도와 중국 대륙이 교류할 때부터 중요한 거점이었다"며 "특히 국권을 빼앗긴 시기 선대 선조들이 해방과 독립을 위해 싸웠던 본거지여서 그런 측면에서도 아주 의미 있는 지역"이라고 짚었다.그러면서 "마침 올해가 김구 선생 탄생 150주년, 상해 임시정부 설립 100주년이라 해서 특별한 의미가 있다"라며 "우리 임시정부 청사를 포함한 독립운동 사적지들을 상하이시에서 잘 관리해주고 계신 점에 대해 대한민국 국민들과 함께 감사말씀을 드린다"고 했다.또한 "국가주권을 지키기 위해서 (한중 양국이) 치열하게 함께 싸웠던 역사적 기록들은 잘 관리되고 남아서 오늘의 우리뿐만 아니라 미래의 다음 세대들에게도 좋은 교훈이 될 수 있을 것이라 생각한다"고 덧붙였다.한편, 이 대통령은 한중 간 현안이었던 미세먼지 문제 해결에 천 서기가 역할했음을 거론하면서 그에 대한 개인적 관심도 표했다.참고로 천 서기는 환경학자 출신으로 2015년 중국 환경보호부 부장, 2017년 베이징 시장으로 일하면서 미세먼지 문제를 포함한 중국 대도시의 대기질 개선에 크게 기여했다는 평가를 받고 있다.이와 관련 이 대통령은 "대한민국은 봄철만 되면 미세먼지 때문에 엄청나게 고생하고 정치적 문제로까지 비화되곤 했는데 언젠가부터 미세먼지 문제가 많이 완화돼 문제되지 않을 정도가 됐다"며 "알고 보니깐 시장님이 하신 역할 때문이란 걸 알게 됐다. 그 점에 대해 매우 감사드린다. 아주 실력도 뛰어나시고 큰 성과를 내신 것"이라고 말했다.