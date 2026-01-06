거제석면환경(주), 어르신 위한 새해맞이 물품 기탁

큰사진보기 ▲거제석면환경(주), 어르신들을 위한 새해맞이 물품 기탁 ⓒ 거제시청 관련사진보기

거제석면환경㈜ (대표 김종우·유경희늠 지난 6일 거제면사무소에 휴지 45개, 주방세제 36개 등 생필품 100만원 상당을 기탁했다.김종우 대표는 "작은 정성이지만 지역사회의 어르신들과 이웃들에게 도움이 되었으면 한다"며, "지속적으로 지역사회와 함께 상생하며 나눔문화를 확산할 것"이라고 밝혔다.이번에 기탁된 물품은 경로당과 이웃 어르신 세대에 전달될 예정이다.