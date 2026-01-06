사회부산경남한줄뉴스 26.01.06 20:15ㅣ최종 업데이트 26.01.06 20:15 거제석면환경(주), 어르신 위한 새해맞이 물품 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲거제석면환경(주), 어르신들을 위한 새해맞이 물품 기탁 ⓒ 거제시청 관련사진보기 거제석면환경㈜ (대표 김종우·유경희늠 지난 6일 거제면사무소에 휴지 45개, 주방세제 36개 등 생필품 100만원 상당을 기탁했다. 김종우 대표는 "작은 정성이지만 지역사회의 어르신들과 이웃들에게 도움이 되었으면 한다"며, "지속적으로 지역사회와 함께 상생하며 나눔문화를 확산할 것"이라고 밝혔다. 이번에 기탁된 물품은 경로당과 이웃 어르신 세대에 전달될 예정이다. #기부 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사최진균 경감, 대통령표창-최정철 경위, 국무총리표창 갤러리 오마이포토 '61년 만에 의장이 방해한 곳' 손팻말 세우고 필리버스터 나선 곽규택 1/5 이전 다음 이전 다음 '통일교 금품수수 의혹' 전재수 전 장관 경찰 출석 야당 대표로 첫 필리버스터 나선 장동혁 24시간 무제한토론 마치고 박수 받는 장동혁 대표 정청래 "새해1호 법안은 2차 종합특검' 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.