26.01.06 20:15최종 업데이트 26.01.06 20:15

거제석면환경(주), 어르신 위한 새해맞이 물품 기탁

거제석면환경(주), 어르신들을 위한 새해맞이 물품 기탁
ⓒ 거제시청

거제석면환경㈜ (대표 김종우·유경희늠 지난 6일 거제면사무소에 휴지 45개, 주방세제 36개 등 생필품 100만원 상당을 기탁했다.

김종우 대표는 "작은 정성이지만 지역사회의 어르신들과 이웃들에게 도움이 되었으면 한다"며, "지속적으로 지역사회와 함께 상생하며 나눔문화를 확산할 것"이라고 밝혔다.

이번에 기탁된 물품은 경로당과 이웃 어르신 세대에 전달될 예정이다.

