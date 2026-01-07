이재명 정부 공공기관 개혁, 성공하려면 이것부터 바꿔야 한다

AD

덧붙이는 글 | 글쓴이 라영재는 건국대 교수이며, 국무조정실 평가관리관과 조세재정연구원 공공기관연구센터 소장을 역임했습니다.

공공기관 개혁은 언제나 뜨거운 논쟁거리다. 방만경영, 낙하산 인사, 비효율이라는 비판과 함께 공공기관은 늘 개혁 대상의 중심에 서 왔다. 이재명 정부 역시 국정과제로 공공기관의 경영 자율성과 책임성의 조화, 맞춤형 관리체계 전환, 기능·역할 재편, 공공기관운영위원회의 독립성과 전문성 강화를 제시하고 있다. 문제는 개혁의 방향이다. 이번 공공기관 개혁이 과거처럼 '줄이기'와 '민영화'로 귀결될 것인지, 아니면 공공기관의 역할을 다시 재설계하고 기능을 조정하는 개혁이 될 것인지가 관건이다.미국은 민영을 기본 원칙으로 하되, 시장 실패가 발생하는 영역에만 공기업이나 준정부기관을 제한적으로 두고 있다. 정부는 공공기관의 운영자가 아니라 규제자 역할에 집중하며, 공공기관은 특정 지역의 전력·수자원 관리, 주택금융 유동화, 철도 여객 등 필수 기능에만 존재한다. 미국의 공공기관 개혁은 공기업을 없애기보다 민간기업처럼 운영하도록 만들어 효율성과 기술 혁신을 높였지만, 동시에 농촌·저소득층 서비스 축소, 요금 인상, 정보 공개의 약화라는 부작용도 낳았다.영국은 1980~90년대 대규모 공기업 민영화를 통해 경쟁과 효율을 도입했지만, 필수 공공서비스의 비용 상승, 고용 감소, 지역 격차 확대라는 사회적 비용을 치렀다. 그래서 최근에는 철도 등 일부 분야에서 재국유화 논의가 다시 등장하고 있다. 공기업의 민영화가 해법이 아니라는 점을 스스로 증명하고 있는 셈이다. 2016년부터 영국 재무부는 공기업을 직접 관리하기보다는 다양한 민관 전문가들로 구성된 국가투자청(UKGI)을 설립해 전문적인 공기업 소유권 기능을 행사하고 있다.프랑스는 공기업을 전략 산업의 수단으로 유지하되, 2004년 이후 국가의 공기업 소유권 기구로 재정경제부 산하 국가소유기구(APE)를 통해 정부의 소유 및 주주 기능을 전문화했다. 공기업의 운영은 정치와 경영을 분리하고 성과 중심의 관리를 도입함으로써 경영 효율성과 국가 전략의 조화를 시도한 것이다. 그러나 이 역시 정치적 개입과 사회적 갈등이라는 한계를 완전히 해소하지는 못했다.이 세 나라의 경험은 이재명 정부의 공공기관 개혁에 중요한 시사점을 준다. 첫째, 공공기관 개혁의 출발점은 숫자를 줄이는 것이 아니라 공공기관의 기능과 역할을 재정립하는 것이다. 공공기관은 산업정책, 사회정책, 지역 균형, 민생 안정이라는 국가의 정책적 목표를 수행하는 수단이기 때문이다. 둘째, 공공기관운영위원회와 과거 기획재정부 중심의 통제형 관리에서 벗어나 공공기관의 국가소유권과 관리 기능을 전문화하고 정치적 개입을 차단해야 한다. 셋째, 획일적인 공공기관 경영평가를 정부와 공공기관 간 성과계약 중심의 관리로 전환해 경영의 자율성과 책임성을 동시에 높여야 한다.공공기관을 국가 성장과 민생에 기여하도록 국가소유권기구의 전문성과 독립성을 보장해 보자.이재명 정부가 강조하는 '민생과 성장에 기여하는 공공기관'이라는 정책 목표는 매우 중요하다. 에너지 전환, 반도체·배터리 산업, 주택 공급과 금융 안정, 지역 균형 발전 등은 민간만으로 해결하기 어렵고 공공의 전략적 개입은 불가피한 영역이다. 이런 분야에서 공공기관은 규제가 아니라 국가 경쟁력의 도구가 되어야 한다.공공기관 민영화는 하나의 정책수단일 뿐, 목적은 아니다. 공공기관의 민영화는 효율을 높일 수 있지만, 동시에 공공성 약화와 불평등 확대라는 사회적 비용을 동반한다. 최근 영국의 재국유화 논의와 프랑스전력(EDF)의 재국유화는 이를 잘 보여준다. 중요한 것은 국가의 소유 형태가 아니라 공공기관 기능의 적합성이다. 공공기관 사업의 효과성이 낮고 유사·중복된 기능은 과감히 조정하되, 국가의 전략과 민생에 직결된 공공기관 기능은 오히려 강화해야 한다. 그러기 위해 최근 유럽 선진국에서 공기업 소유권 기구의 독립성과 전문성을 강화하기 위한 공공기관 개혁 사례를 참고할 필요가 있다.이재명 정부의 공공기관 개혁이 성공하려면 "없앨 것인가"라는 질문에서 "어디에, 어떻게 쓸 것인가"라는 질문으로 전환해야 한다. 공공기관은 비효율의 상징이 아니라 국가 역량의 일부다. 공공기관 개혁의 문제는 공공기관 존재 자체가 아니라 공공기관의 소유·지배구조의 전문성, 기능과 역할 설계, 그리고 운영 방식에 있다.