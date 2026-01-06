최진균 경감, 대통령표창-최정철 경위, 국무총리표창

큰사진보기 ▲최진균 경감. ⓒ 경남경찰청 관련사진보기

인사혁신처가 주관하는 '제11회 대한민국 공무원상'에서 경남경찰청 소속 경찰관 2명이 동시에 수상하는 영예를 안았다. 대한민국 공무원상은 공직생활 전반에 걸쳐 국가와 국민을 위해 헌신·봉사하고 우수한 성과를 창출한 공무원에게 수여되는 공직사회 최고의 영예로 꼽힌다.대통령 표창을 받은 최진균 경감은 화재감식, 수중과학수사, 체취증거견 수색 등 과학수사 다방면에서 전문성을 쌓아온 베테랑이다.최 경감은 2025년 5월, 고성군 실종 등산객을 2일 만에 구조하였고, 같은해 7월에는 산청 극한호우 피해 현장에 투입되어 수색 활동을 펼치는 등 전국 각지의 재난 현장에서 수색견과 드론을 활용한 적극적인 구조활동을 수행했다.국무총리 표창을 수상한 최정철 경위는 2025년 7월, 의령군에 내린 513mm의 기록적인 폭우 현장에서 빛나는 사명감을 보여주었다. 당시 하천 범람으로 인한 의령 구성마을 침수로 주민들이 고립되는 위급한 상황이 발생하자 최 경위는 본인 소유의 레저용 고무보트를 현장에 직접 투입하여 주택에 고립된 주민 5명을 직접 안전한 곳으로 대피시키고, 연락이 두절되었던 주민 8명의 안전을 일일이 확인하는 등 구조 활동을 주도했다.김종철 경남경찰청장은 "재난현장에서 위험을 무릅쓰고 구조활동을 펼쳐 수상의 영예를 안은 두 주인공에게 진심으로 감사와 축하를 전한다"며 "이번 수상은 현장 경찰관들의 헌신적인 노력이 맺은 결실인 만큼, 앞으로도 도민의 안전을 책임질 수 있도록 기본과 원칙에 충실해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.