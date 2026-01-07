아버지 간병 중에 반려견 토이도 큰 병을 얻었습니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
뇌졸중으로 와상환자가 된 아빠를 7년차 가족간병 하는 미혼딸입니다. 오랜 기간 병원을 돌아다니며 간병을 하고 사는 이야기를 씁니다.
나는 노부와 노견을 돌보고 있는 미혼의 중년 여성이다.
(관련기사 : 마흔 넘어 '간병보호자'가 될 줄 몰랐다 https://omn.kr/2bjhx)
아빠가 뇌졸중으로 인한 중증 와상환자가 되면서 가족 간병을 한 지 7년이 넘어간다. 지금껏 '보호자' 또는 '간병인'이라는 정체성에 맞게 나의 시간은 아빠를 중심으로 돌아갔다. 우리 집 반려견 '토이' 도 마찬가지였다. 간병 초반 토이 역시 아빠의 병원에 맞춰서 우리와 함께 이사를 다녔고, 코로나 시절 세상과 동떨어져 병원과 집만을 오갔을 때에도 하루 1번은 토이를 산책시켰다. 7년이라는 길고 힘든 간병 생활에 토이는 우리의 일상을 지속시켜 주었던 반려견 이상의 존재였다.
올해 14살이 된 토이는 감사하게도 그간 크게 아픈 적이 없었다. 그런데 어느 날부턴가 ''물을 좀 많이 마시네?' '전보다 오줌을 더 많이 싸네?' 급기야 배변을 정확하게 가리던 아이가 자다가 이불에다 쉬를 하는 일까지 생겼다. 강아지의 14살은 사람으로 치면 70대 노인과 같다고 한다. 그렇기에 언젠가는 다른 노견들처럼 아프거나 안 좋은 증상이 올 거라고 생각은 했었지만 낮에 아무렇지 않게 뛰어다니고 우렁차게 짖는 모습은 변함이 없었기에 사실 크게 걱정하지는 않았었다.
'별일이야 있겠어? 늙어서 그런 거겠지.'
그러다 엄마와 간병 교대를 하고 집으로 와 간단하게 피 검사나 한번 해보자 하고 간 동물병원에서 예상치 못한 결과를 들었다.
"보호자님! 토이 피검사 수치가 안 좋아요. '신부전'으로 보이는데 당장 입원해서 수액을 맞아야 할 것 같은데요?"
"네? 신부전이요?"
"네. 지금 크레아틴 수치도 2.9로 높고, 혈압도 230 나오네요 강아지 신부전은 24시간 병원에 입원해 수액을 맞아서 수치를 낮추는 치료방법 밖에는 없어요. 어떻게 하시겠어요?"
순간 머릿속이 하얘졌다. '크레아틴? 혈압이 230이라고? 이게 다 무슨 말이지?'
"저… 우선 생각해 보고 연락드릴 게요."
"보호자님 되도록이면 빠르게 오늘 중으로 결정하셔야 해요."
그렇게 동생과 토이를 데리고 집으로 와서 이곳저곳을 알아본 뒤 근처 24시간 병원으로 가서 추가검사를 했고 결국은 입원해서 수액치료를 받기로 했다. 토이는 14년 동안 한 번도 떨어져서 혼자 잔 적이 없었다. 곧이어 넥 카라를 하고 앞다리에 수액 바늘을 꽂은 채 병원 케이지에 들어가 있는 토이가 보인다. 낑낑 거리면서 잘 보이지도 않는 눈으로 잘 들리지도 않는 귀로 나를 찾으며 불안에 떠는 모습을 차마 더 이상 보기가 힘들었다. 토이에게 얼른 인사를 하고 동생과 나는 눈과 코가 새빨개져서 병원을 나왔다.
빈 개모차를 밀고 집으로 돌아왔다. 고요한 집안이 어색하다. 토이가 누워있어야 할 쿠션 옆에 털썩 앉아서 나는 '내가 또 무엇을 놓쳤던 걸까?' 를 생각한다.
7년 전에도 나는 생각했었다. 집앞 대학병원에서 수술이 거부되어 옮겨질 때 왜 상급병원을 끝까지 요청하지 않았는지, 누워있는 아빠를 보면서 실비보험을 알아봐 달라던 아빠를 왜 귀찮아했을까, 그때라도 아빠에게 혹시 요새 이상증상이 있는지 물어봤다면 어땠을까 등등 얼마나 많은 밤들을 잠 못이루고 자책했는지 모른다. 내가 놓친 전조 증상과 내가 내린 모든 결정들을 후회하며 가슴을 쳤던 고통의 시간들. 그 시간이 오버랩 되면서 또다시 내가 말도 못하는 아이의 무언가를 놓쳐서 치료 시기를 놓친 건 아닌지, 왜 똑같은 실수를 다시 한 건지, 생각은 꼬리에 꼬리를 물고 밤새 나를 놓아주지 않았다.
언제까지 이렇게 반복되는 걸까? 누군가를, 어떤 대상을 보호하고 케어한다는 게 수년의 시간이 흐른 지금까지도 나는 여전히 부족하다는 생각이 든다. 그간, 병원에서 엄마와 교대를 하고 녹초가 되어 집으로 온 나를 보자마자 쇼파에서 뛰어내리며 반겨주던 아이. 그러나 언젠가부터는 현관문을 열고 눈앞에 앉아있어도 모르고 잠만 자던 아이. 이제서야 새삼 이 작은 생명체의 온기가 텅빈 집안에서 나를 얼마나 위로해줬는지를 느낀다.
입원 기간동안 드라마틱하게 수치가 좋아지지는 않았지만 그래도 토이는 하루하루 잘 버텨주었다. 그러나 이틀째 면회 후 새벽까지 하울링을 하며 잠을 못잤다는 얘기를 듣고 동생과 나는 토이를 집으로 데려와야겠다고 결정했다. 낯선 공간에서 좁은 케이지에 갇혀 하루종일 홀로 치료를 받게하느니 어떻게 되든 집에 데리고 와서 우리가 돌보는 게 낫겠다고 결정했기 때문이다. 3박 4일간의 입원 치료를 마치고 집으로 데려온 그날부터 우리는 7년차 가족 간병인 더하기 만성 신부전 2기 노견의 간병인이 되었다.
우선 집에 있는 일반 사료와 개껌을 모두 치운 뒤 '신장병 전용사료'를 샀다. 순식간에 살이 쏙 빠진 아이에게 어떻게든 밥을 먹이기 위해서 온갖 채소와 야채들을 찜기에 쪄서 사료와 함께 갈아서 주사기로 먹였다. 밥을 먹이고 난 뒤에는 신장약을 3ml 미니 주사기로 물에 타서 먹인 뒤 1시간 후 고혈압약을 동일하게 또 먹여야 한다. 그리고 제일 고난이도 미션은 바로 '피하수액' 놓기이다. 아빠의 목관도 때론 병원 의사들보다 잘 교체하는(내가 느끼기에) 동생이 이번에도 직접 피하수액을 놓았다. 처방 받은 수액을 60ml 주사기에 넣고, 나비침이라 불리는 얇은 주사바늘을 넥카라를 씌운 토이의 등에 꽂아서 말 그대로 피하(피부 아래)에 수액을 넣어주는 것이다.
덜덜 떠는 초보 보호자 때문에 5번이나 바늘에 찔리고 마침내 6번째 바늘에 피하 수액을 맞은 토이. 그렇게 찔리고도 금세 꼬리를 흔드는 아이. 정신없는 하루를 보내고 잠에 든 토이를 물끄러미 바라보며 내 안에 요동치는 감정들을 가만히 들여다보았다.
첫 번째는 슬픔이다.
늙고, 병든다는 것에 대한 무력감, 슬픔, 안타까움. 인간은 누구나 늙고 늙으면 병이 든다. 그런데 그런 과정을 사람만 겪는 게 아니었다. 동물의 시간은 정말 사람보다 더 빠르게 가는구나. 나와 아빠의 시간도 너무 빨리 흐른다고 생각했는데 우리의 시간은 토이에 비하면 아무것도 아니었다. 각오하고 있다고 생각은 했지만 막상 '헤어짐'을 생각하니 슬픔이란 감정이 흘러넘쳤다.
두 번째는 현실(돈)이다.
고작 4일 동안 들어간 병원비가 150만 원 정도가 된다. 주변에서 아픈 강아지 치료비로 n 천만 원이 들었다고 했을 때는 솔직히 오버해서 얘기한다고 생각했었는데 맞는 말이었다. 사람도 아닌 동물에게 이 정도의 치료비가 들어간다고 했을 때 정말 현실(돈) 앞에서 치료를 못할 수도 있겠다는 생각을 했다. 그렇다. '돈'으로 생명을 살릴 수 있는 거였다.
그리고 내가 잠시 미뤄두었던 '현실'. 깜박 잊고 있었다. 간병인을 쓰면 매주, 주급으로 돈백만원씩을 간병비로 입금해 주어야 한다. 그렇게 월 300-400만 원 정도를 수년간 지급해야 했던 다른 보호자들이 생각이 났다. 앞으로도 이러한 금액의 돈이 토이 치료로 들어간다면 어디서부터 어디까지 치료를 해야 할지 막막했다. 당장 엄마와 병원 교대를 해야 했던 나는 우선 비상금으로 따로 챙겨 놓았던 n백만 원을 동생에게 보내며 토이의 신부전 치료비로 사용하기로 했다.
'토이야 얼마가 들더라도 언니가 너를 꼭 살려줄게.'
미안하지만, 이렇게는 하지 않기로 했다. 너무 적극적인 치료로 서로가 지치고 힘든 상황까지 가지는 말자고, 우리가 할 수 있는 '한계' 안에서 옆에서 돌봐주고 케어하는 걸로 하자고 말이다. 어떻게 하든 후회는 남을 것이다. 그러나 아빠를 오랜 시간 간병을 해온 나와 동생은 긴 이야기 끝에 이렇게 결정했다.
세 번째는 '마지막' 이 될 그날.
막연히 생각만 하고 있던 상황이 눈앞에 닥치니 언제가 될지 모르는 아빠의 마지막도 다시금 생각이 되었다. 항상 언젠가는 맞닥뜨릴 상황이라고 머리로는 생각하고 있었는데 막상 '생각'만 한 것과 '현실'사이에는 큰 간극이 있었다. 담담할 거라고 생각했지만 눈앞에 벌어진 상황 앞에서는 멘탈이 많이 흔들리더라. 그리고 어떤 마지막을 준비해야 할지에 대해 진지하게 생각해 보게 되었다. 토이의 마지막과 아빠의 마지막, 그리고 나의 마지막까지 말이다.
메멘토 모리 memento mori
죽음을 기억하라.
사는 동안 죽음을 기억하라고 했다. 이유가 뭘까.
죽음을 기억하면서 살아있는 이 순간을 꽉 채워보내라고 하는 게 아닐까.
2025년 겨울, 나는 뇌졸중 와상환자인 아빠를 돌보는 보호자에 만성 신부전 2기의 노견을 케어하는 보호자라는 롤(role)이 추가되었다. 어쩌면 이 시간도 우리가 감사하지 않았던 '일상'을 돌아보며반성할 수 있는, 또 준비할 수 있는 기회를 토이가 준 것 같다는 생각이 든다. 남은 시간이 얼마가 될지 모르겠지만 하루하루 더 귀하게 써야겠다는 생각을 한다. 때론 울기도 하겠지만, 또 막막하고 힘들어 엄마와 동생과 또다시 싸우기도 하겠지만 어떻게든 해나갈 거라고 생각한다. 지금까지 그래왔듯이 말이다.
토이야 잘 해보자, 언니 도와줘, 언니도 잘 노력해 볼게.
아빠 도와줘, 토이 너무 아프지 않게, 사는 동안 덜 아프게.
앞으로 얼마나 좋은 일이 생기려고 나에게 이런 일이 왔을까? 다가오는 2026년을 기대해 본다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 sns에도 실립니다.