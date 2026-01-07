아버지 간병 중에 반려견 토이도 큰 병을 얻었습니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

뇌졸중으로 와상환자가 된 아빠를 7년차 가족간병 하는 미혼딸입니다. 오랜 기간 병원을 돌아다니며 간병을 하고 사는 이야기를 씁니다.

'별일이야 있겠어? 늙어서 그런 거겠지.'

"보호자님! 토이 피검사 수치가 안 좋아요. '신부전'으로 보이는데 당장 입원해서 수액을 맞아야 할 것 같은데요?"

"네? 신부전이요?"

"네. 지금 크레아틴 수치도 2.9로 높고, 혈압도 230 나오네요 강아지 신부전은 24시간 병원에 입원해 수액을 맞아서 수치를 낮추는 치료방법 밖에는 없어요. 어떻게 하시겠어요?"

"저… 우선 생각해 보고 연락드릴 게요."

"보호자님 되도록이면 빠르게 오늘 중으로 결정하셔야 해요."

큰사진보기 ▲입원날 토이급작스레 24시간 병원에 입원하게 된 토이. 불안한 눈빛으로 나를 찾는다 ⓒ 김은영 관련사진보기

'토이야 얼마가 들더라도 언니가 너를 꼭 살려줄게.'

큰사진보기 ▲아빠와 토이아빠가 건강했던 시절. 토이를 막내딸이라고 예뻐하며 토이를 따라 누운 아빠의 모습이 재밌어서 찍은 사진 ⓒ 김은영 관련사진보기

