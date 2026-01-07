"2045억이면 끝나는 줄 알았는데"…서산시 '착시 예산' 논란

큰사진보기 ▲서산시 신청사 설계공모 당선작으로 ‘타임 스케이프 서산’이 선정됐다 ⓒ 서산시 관련사진보기

충남 서산시가 추진 중인 신청사 건립 사업이 시민들에게 사업 규모와 재정 부담을 오인하게 만들고 있다는 지적이 제기됐다. 문수기 시의원은 총 사업비로 알려진 2045억 원이 실제로는 시청사 건물만 짓는 1단계 비용임에도, 시의 설명 방식으로 인해 시민들 사이에서는 광장과 문화시설까지 포함된 '완성형 예산'으로 인식되고 있다고 비판했다.문 의원은 6일 열린 제311회 임시회 본회의 자치행정국 업무보고에서 시청사 건립과 문화예술타운 조성 사업 전반의 구조적 문제와 행정 설명의 불투명성을 집중적으로 지적했다.문 의원이 제기한 핵심은 시민들이 받아들이는 정보와 실제 행정 계획 사이의 괴리다. 그는 "많은 시민들이 총사업비 2045억 원이면 시청사와 광장까지 모두 완성되는 것으로 알고 있다"며 "그러나 업무보고를 보면 이 예산은 2030년까지 추진되는 1단계 시청사 건립에만 해당한다"고 말했다.서산시 계획상 현 문화회관 철거와 청사 광장 조성은 시청사 완공 이후 추진되는 2단계 사업으로 분류돼 있다. 하지만 문 의원은 "2단계 사업은 '2030년 10월부터 2031년 12월까지 추진'이라는 한 줄 일정만 제시돼 있을 뿐, 구체적인 사업비나 재원 조달 방안, 실행 로드맵은 확인되지 않는다"며 "시민들에게 정확한 사업 범위와 비용을 설명하지 않은 채 추진되고 있다"고 꼬집었다.연계 사업인 문화예술타운 조성 역시 불확실성이 크다는 지적이다. 시는 2027년까지 국립국악원 분원 등 6개 시설을 조성하겠다는 계획을 제시했지만, 시설별 추진 일정과 재원 대책은 빠져 있다. 문 의원은 "대체 시설인 예술의전당이 제때 완공되지 않으면 기존 문화회관을 철거할 수 없고, 결국 신청사만 먼저 지어진 채 광장 조성은 기약 없이 미뤄질 가능성이 있다"며 "시청사 건립만 앞서가는 행정 편의주의로 이어질 수 있다"고 우려했다.문 의원은 시청사 입지 선정 과정의 투명성 문제도 함께 제기했다. 입지선정위원회가 본격적으로 가동되기 전, 시가 특정 후보지 인근 토지를 매입하며 사실상 '가점 관리'를 한 것 아니냐는 의혹이다.문 의원에 따르면 서산시는 9대 의회 출범 직후인 2022년, 부춘동행정복지센터 주차난 해소를 이유로 인근 부지를 30억 원에 매입했다. 당시 시청사 부지 선정은 2023년 상반기로 예정돼 있었다.문 의원은 <서산시대>와의 통화에서 "부춘동행정복지센터는 그동안 문화회관 주차장을 함께 활용해 왔기 때문에 긴급하게 토지를 매입해야 할 사유가 충분하지 않았다"며 "결국 현 청사 배후지가 시청사 부지로 선정될 가능성을 염두에 두고, 시 소유 토지 비율을 높여 평가 점수에서 유리한 위치를 선점하려 한 것 아니냐는 합리적 의심이 든다"고 말했다.실제로 2023년 상반기 해당 지역은 시청사 건립지로 최종 선정됐다. 문 의원은 의혹 해소를 위해 입지선정위원회 회의록 공개를 요청했지만, 시는 이를 제공하지 않고 있다.문 의원은 "2045억 원이라는 숫자만으로 사업이 모두 마무리되는 것처럼 인식하게 하는 행정은 결과적으로 시민을 혼란에 빠뜨린다"며 "입지 선정의 투명성과 단계별 사업 계획, 향후 눈덩이처럼 불어날 수 있는 추가 재정 부담 문제를 의회 차원에서 끝까지 점검하겠다"고 밝혔다.