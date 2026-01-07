"2045억이면 끝나는 줄 알았는데"…서산시 '착시 예산' 논란

충남 서산시가 추진 중인 신청사 건립 사업이 시민들에게 사업 규모와 재정 부담을 오인하게 만들고 있다는 지적이 제기됐다. 문수기 시의원은 총 사업비로 알려진 2045억 원이 실제로는 시청사 건물만 짓는 1단계 비용임에도, 시의 설명 방식으로 인해 시민들 사이에서는 광장과 문화시설까지 포함된 '완성형 예산'으로 인식되고 있다고 비판했다.
문 의원은 6일 열린 제311회 임시회 본회의 자치행정국 업무보고에서 시청사 건립과 문화예술타운 조성 사업 전반의 구조적 문제와 행정 설명의 불투명성을 집중적으로 지적했다.
"시청사만? 광장까지?"… 설명 빠진 '반쪽 계획'
문 의원이 제기한 핵심은 시민들이 받아들이는 정보와 실제 행정 계획 사이의 괴리다. 그는 "많은 시민들이 총사업비 2045억 원이면 시청사와 광장까지 모두 완성되는 것으로 알고 있다"며 "그러나 업무보고를 보면 이 예산은 2030년까지 추진되는 1단계 시청사 건립에만 해당한다"고 말했다.
서산시 계획상 현 문화회관 철거와 청사 광장 조성은 시청사 완공 이후 추진되는 2단계 사업으로 분류돼 있다. 하지만 문 의원은 "2단계 사업은 '2030년 10월부터 2031년 12월까지 추진'이라는 한 줄 일정만 제시돼 있을 뿐, 구체적인 사업비나 재원 조달 방안, 실행 로드맵은 확인되지 않는다"며 "시민들에게 정확한 사업 범위와 비용을 설명하지 않은 채 추진되고 있다"고 꼬집었다.
연계 사업인 문화예술타운 조성 역시 불확실성이 크다는 지적이다. 시는 2027년까지 국립국악원 분원 등 6개 시설을 조성하겠다는 계획을 제시했지만, 시설별 추진 일정과 재원 대책은 빠져 있다. 문 의원은 "대체 시설인 예술의전당이 제때 완공되지 않으면 기존 문화회관을 철거할 수 없고, 결국 신청사만 먼저 지어진 채 광장 조성은 기약 없이 미뤄질 가능성이 있다"며 "시청사 건립만 앞서가는 행정 편의주의로 이어질 수 있다"고 우려했다.
입지 선정 전 '땅'부터 샀다?…"가점 관리용 사전 포석" 의혹
문 의원은 시청사 입지 선정 과정의 투명성 문제도 함께 제기했다. 입지선정위원회가 본격적으로 가동되기 전, 시가 특정 후보지 인근 토지를 매입하며 사실상 '가점 관리'를 한 것 아니냐는 의혹이다.
문 의원에 따르면 서산시는 9대 의회 출범 직후인 2022년, 부춘동행정복지센터 주차난 해소를 이유로 인근 부지를 30억 원에 매입했다. 당시 시청사 부지 선정은 2023년 상반기로 예정돼 있었다.
문 의원은 <서산시대>와의 통화에서 "부춘동행정복지센터는 그동안 문화회관 주차장을 함께 활용해 왔기 때문에 긴급하게 토지를 매입해야 할 사유가 충분하지 않았다"며 "결국 현 청사 배후지가 시청사 부지로 선정될 가능성을 염두에 두고, 시 소유 토지 비율을 높여 평가 점수에서 유리한 위치를 선점하려 한 것 아니냐는 합리적 의심이 든다"고 말했다.
실제로 2023년 상반기 해당 지역은 시청사 건립지로 최종 선정됐다. 문 의원은 의혹 해소를 위해 입지선정위원회 회의록 공개를 요청했지만, 시는 이를 제공하지 않고 있다.
문 의원은 "2045억 원이라는 숫자만으로 사업이 모두 마무리되는 것처럼 인식하게 하는 행정은 결과적으로 시민을 혼란에 빠뜨린다"며 "입지 선정의 투명성과 단계별 사업 계획, 향후 눈덩이처럼 불어날 수 있는 추가 재정 부담 문제를 의회 차원에서 끝까지 점검하겠다"고 밝혔다.
