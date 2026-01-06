레미콘공장 노동자 컨베이어벨트 끼어 사망... 중처법 위반 수사

큰사진보기 ▲추락사고 일러스트 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

경기 광명의 한 레미콘 제조업체에서 70대 노동자가 컨베이어 벨트에 끼어 사망하는 사고가 발생해, 노동 당국이 중대재해처벌법 위반 여부 등에 대해 수사에 나섰다.5일 고용노동부에 따르면 이날 오전 7시 32분께 경기 광명 소재 A 레미콘 제조업체 컨베이어 벨트에서 정리작업을 하고 내려오던 하청업체 소속 노동자인 70대 남성이 사망했다.그는 컨베이어 벨트 위에서 정리 작업을 하고 내려오던 중 발을 헛디디며 가동 중인 컨베이어 벨트에 끼인 것으로 조사됐다.관할청인 경기안양지청 중대재해수사과와 산재예방감독과, 안전보건공단 등은 즉시 사고조사에 착수했고 작업 중지 등 조처를 내렸다.노동부는 사고원인 조사와 함께 컨베이어 벨트 가동을 멈추지 않고 가동하면서 동시에 작업을 한 것과 관련, 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반 여부 등을 엄정히 수사한다는 방침이다.중대재해처벌법은 사업주나 경영책임자가 안전·보건 확보 의무를 다하지 않아 사망사고 등 중대한 재해가 발생하면 형사 처벌하도록 규정한다.