중국, '이중용도' 물자 수출 금지 "일본 지도자 발언 때문"

큰사진보기 ▲시진핑 중국 국가주석(왼쪽)과 다카이치 사나에 일본 총리 ⓒ 신화·EPA/연합뉴스 관련사진보기

'대만 유사시 개입'을 시사한 일본 총리의 발언에 중국이 명시적인 보복을 개시했다. 첨단 산업에 필요한 소재 등이 포함된 '이중용도 물자'를 일본에 수출하는 걸 금지한 것이다.중국 상무부 안전통제국은 6일 낸 상무부 공고 2026년 제1호에서 "수출통제법 등 법령 규정에 근거하여, 국가 안전과 이익을 수호하고 확산 방지 등 국제 의무를 이행하기 위하여 일본에 대한 이중용도 물자 수출 통제를 강화하기로 결정했다"면서 "모든 이중용도 물자의 일본 군사 사용자, 군사 용도, 그리고 일본의 군사력 증강에 도움이 되는 기타 모든 최종 사용자 및 용도로의 수출을 금지한다"고 선언했다.이어 "어떠한 국가나 지역의 조직 및 개인이라도 상기 규정을 위반하여 중화인민공화국이 원산지인 관련 이중용도 물자를 일본의 조직 및 개인에게 옮기거나 제공할 경우, 법에 따라 법적 책임을 추궁할 것"이라면서 이같은 내용이 "공포일로부터 정식 실시" 즉 공고된 이날부터 적용된다고 밝혔다.중국 상무부는 이번 공고에 대한 기자 질의에 대한 대변인 답변도 공개했다. 상무부 대변인은 이번 수출통제를 하게 된 고려사항으로 "최근 일본 지도자가 대만 관련 잘못된 언동을 공개적으로 표명해 대만해협에 대한 무력 개입 가능성을 암시했다"며 "이는 중국의 내정에 난폭하게 간섭하고 '하나의 중국' 원칙을 심각하게 위반한 것으로, 그 성격과 영향이 극도로 나쁘다"라는 평가를 내놨다.이번 발표에선 수출금지 대상으로 "일본의 군사력 증강에 도움이 되는 기타 모든 최종 사용자 및 용도"라는 대목이 들어갔는데, 직접적인 군사 용도가 아니라도 '이중용도'로 보겠다는 뜻으로 읽힌다. 중국산 소재를 많이 수입하는 일본으로선 중국이 어디까지 금지하는 것인지에 따라 산업이 타격을 입을 수도 있다.중국이 여러 수출통제 조례를 통합해 2024년 12월부터 시행한 '이중용도 물품 수출통제 조례'에 따른 목록에는 광물 및 소재, 전자 및 통신 기술, 항공우주 및 해양 장비, 고성능 컴퓨터 및 정보 보안, 화학·생물·핵 등으로 분류된 대상 품목이 올랐다.중국이 수출을 금지하는 광물 및 소재에는 고성능 모터와 미사일 유도장치 등에 쓰일 수 있는 영구자석과 세륨 등의 희토류, 2차전지의 소재인 흑연, 리튬, 코발트, 니켈 등이 포함돼 있다. 탄소섬유, 고강도 알루미늄 합금 등 고강도 소재와 갈륨, 게르마늄, 안티몬 등 첨단 반도체도 포함돼 있다.다카이치 사나에 일본 총리는 지난해 11월 국회에서 의원의 질의에 답하는 과정에서 '대만 유사시 일본의 집단적 자위권 행사 가능성'을 시사했다. 중국은 즉각 크게 반발했고, 자국 내에서 일본 문화의 소비나 행사를 제한하고 일본 여행을 자제시키는 등으로 대응해왔다. 중국의 이번 수출금지 조치는 다카이치 총리가 자신의 발언을 철회하지 않고 있는 것에 대한 강력한 압박조치로 풀이된다.