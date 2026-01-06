경기 광주시, 농업기계 임대료 '50% 감면' 올해 말까지 연장

큰사진보기 ▲경기 광주시는 경기 침체와 물가 상승으로 어려움을 겪는 지역 내 농업인들을 위해 농업기계 임대료 50% 감면 혜택을 올해 말까지 1년 더 연장한다고 6일 밝혔다. ⓒ 광주시 관련사진보기

AD

경기 광주시는 경기 침체와 물가 상승으로 어려움을 겪는 지역 내 농업인들을 위해 농업기계 임대료 50% 감면 혜택을 올해 말까지 1년 더 연장한다고 6일 밝혔다.시는 당초 2025년 12월 말 종료 예정이었던 임대료 감면 기한을 국내 수요 경제 둔화와 고유가, 고물가 상황의 장기화에 따른 농가 경영비 부담을 덜어주기 위해 2026년 12월 말까지 조정하기로 결정했다.이번 연장 조치에 따라 광주시 농업인들은 농업기술센터에서 보유 중인 전 기종의 농업기계를 기존 임대료 대비 50% 할인된 가격으로 이용할 수 있게 된다. 이는 농촌 인력 부족 문제 해소와 함께 농가 경영 안정에 실질적인 기여를 할 것으로 기대된다.유근창 광주시농업기술센터 소장은 "농촌 경제가 엄중한 시기에 임대료 50% 감면 연장이 농가의 비용 절감과 생산성 향상에 도움이 되길 바란다"며 "농업기계 사용 시에는 안전사고 예방을 위해 안전 수칙을 철저히 준수해 달라"고 당부했다.한편, 농업기계 임대 및 예약에 관한 자세한 사항은 광주시 농업기술센터 농업기계팀으로 문의하면 안내받을 수 있다.