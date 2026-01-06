민주당 첫 '김병기 탈당' 촉구 목소리... 박지원 "억울해도 자진 탈당하라"

큰사진보기 ▲박지원 더불어민주당 의원이 지난달 3일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 질의하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

박지원 더불어민주당 의원이 각종 특혜·갑질 논란과 공천헌금 의혹이 불거진 김병기 의원의 자진 탈당과 정청래 대표의 김 의원 제명 결정을 공개 촉구했다. 민주당 의원 중 김 의원의 탈당을 직접적으로 촉구하는 목소리가 나온 건 이번이 처음이다.'제명당하는 한이 있어도 탈당하지 않겠다'라는 김병기 의원에 대해 정청래 대표는 "윤리심판원 판단을 존중해야 한다"라며 신중한 태도를 보였다. 그러면서 당원과 의원들이 뽑은 선출직 원내대표였던 김 의원을 직접 제명하는 건 당대표 권한 범위를 벗어난다는 입장을 밝혔다.박 의원은 6일 오후 페이스북에 글을 올려 "광주에서 서울로 간다. 어젯밤 박균택 의원 모친 상가, 오늘 아침 언론인 조찬, 광주상공회의소 신년 하례식, 광주북갑 정준호 의원 초청 강연 등 어느 곳이든 광주 시민들은 국민의힘이 아니라 민주당 공천헌금 사태를 걱정하신다. 자유당 고무신 선거도 아니고 어떻게 21세기 대명천지 민주당 내부에서 이런 일이 일어날 수 있냐고 야단이시다"라고 밝혔다.박 의원은 이어 "김병기 전 원내대표는 억울하더라도 자진 탈당하시라고 눈물을 흘리며 강연했다. 억울하더라도 선당후사 살신성인의 길을 가야 한다고 말하면서 눈시울이 뜨거워졌다"라며 "경찰 수사로 억울함을 풀고 돌아와 '큰 형님'하고 부르는 예의 투박한 김병기 '동생'의 모습을 보고 싶다"라고 말했다.민주당 윤리심판원은 오는 12일 공천헌금 의혹과 관련해 회의를 개최할 예정이다. 박 의원은 "당에서도 12일까지 감찰 결과를 기다린다면 너무 늦다"라며 "지도자는 후덕한 리더십도 필요하지만 때로는 잔인한 리더십으로 조직을 살려야 한다. 정청래 대표의 결단을 촉구한다"라고 밝혔다.박 의원은 이날 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "우리 김병기 원내대표가 당에서 제명하더라도 탈당하지 않는다고 했으면 12일까지 감찰 결과를 기다릴 필요가 없다. 현장에선 아우성이고 국민은 떠나는데 (남은) 6일간을 어떻게 막고 가나"라며 "제명시켜야죠"라고 덧붙였다.정청래 민주당 대표는 이날 MBC '뉴스외전'에 출연해 '강선우 의원은 제명했는데 김병기 의원은 왜 윤리심판원에 징계를 요청했나'라는 질문을 받고 "김병기 원내대표는 당대표인 제 옆자리의 선출직 원내대표다. 당대표가 임명한 당직이면 거둬들일 수 있는데 (원내대표는) 당원과 의원들이 선출했기 때문에 (제명은) 당대표 권한을 벗어나는 것"이라고 말했다.정 대표는 "(김 의원이) 탈당을 안 하고 있기 때문에 징계 조치를 하고 그럴려면 국회의원에 대해선 의원총회 추인을 받아야 한다. 그런데 의원총회가 쉽게 열릴 것 같지도 않다"라며 "어차피 시간은 소요되기 때문에 윤리심판원에서 보다 객관적으로 하는 게 좋겠다고 해서 회부한 것"이라고 밝혔다.정 대표는 '김병기 의원이 제명당하는 한이 있어도 탈당을 안 하겠다고 하는데 논란이 좀 있다'라는 질문엔 "그 부분에 대해 제가 코멘트하는 건 적절해 보이지 않는다"라며 "이미 윤리심판원으로 회부된 사안이기에 당대표는 윤리심판원 판단을 존중해야 하고, 혹시라도 영향을 끼칠 수 있는 발언은 지금 상태에선 안 하는 게 좋겠다"라고 답했다. 그러면서 "김 원내대표도 3선에 원내대표까지 하신 분이기에 종합적으로 고려하고 판단할 것"이라고 했다.박수현 민주당 수석대변인도 이날 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "설사 윤리심판원에서 제명 결정이 나더라도 의원총회에서 2분의 1 이상 동의를 얻어야 제명이 가능하다. 제명에 대해선 의원총회 동의 절차를 거쳐야 한다"라며 "(정청래 대표의 직접 제명 결정은) 불가능한 일"이라고 말했다.