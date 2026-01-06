'교사 24년, 국회 교육위원 4년' 강민정 서울교육감 출마 선언 "교육평등지표로 격차해소"

큰사진보기 ▲6일 오후 2시, 강민정 전 의원이 서울시교육청 앞에서 오는 6월 치르는 서울시교육감 선거 출마를 공식 선언하고 있다. ⓒ 강민정 전 의원 관련사진보기

AD

1. '치유와 성장'의 서울교육을 만들겠습니다.

2. 영유아부터 고교까지, '공교육 책임제'를 확고히 다지겠습니다.

3. '서울형교육평등지표'로 교육격차 없는 서울교육을 만들겠습니다.

4. AI시대, '알고리즘을 넘어선 사유하는 시민'을 기르겠습니다.

5. 생태 감수성이 경쟁력인 시대, '생태시민'을 기르겠습니다.

6. '가르칠 수 있는 용기'를 지키는 교육감이 되겠습니다.

7. 학교 지원을 최우선으로 하는 '혁신교육청 시대'를 열겠습니다.

8. 노동이 존중받으며 행복하게 일하는 서울교육을 만들겠습니다.

9. 지역사회와 함께 '우리 동네 교육 울타리'를 넓히겠습니다.

10. 중앙·전국과 소통·협력하고 교육자치를 강화하는 유능한 교육감이 되겠습니다.

큰사진보기 ▲6일 오후 2시, 강민정 전 의원이 서울시교육청 앞에서 오는 6월 치르는 서울시교육감 선거 출마를 공식 선언했다. ⓒ 강민정 전 의원 관련사진보기

'평교사 24년, 국회 교육위원 4년' 경력을 가진 강민정 전 국회의원이 서울시교육감 출마를 선언하면서 "서울형 교육평등지표로 교육격차 없는 서울교육을 만들겠다"라고 다짐했다. "통역이 필요한 교육감 시대는 이제 끝내야 한다"라면서 유초중고 교육경력이 없는 대학교수나 정치인 출신 교육감 출마자들을 경계하면서다.6일 오후 2시, 강 전 의원은 서울시교육청 앞에서 오는 6월 치르는 서울시교육감 선거 출마를 공식 선언했다. 이 자리에는 '모두의 존엄이 지켜지는 교육현장!', '숨 쉬는 교실, 진짜 혁신교육'이란 글귀가 적힌 손팻말을 든 지지자 50여 명이 동참했다.강 전 의원은 "학교폭력도, 사교육도, 교사들의 자괴감과 소진도, 아이들의 정서적 위기도, 학부모 불안도 모두 늘어만 가고 있다. 지금 서울교육 문제의 제1 책임은 서울시교육감에게 있다"라면서 "유·초·중등 교육에 대한 경험도 이해도 부족하고, 무엇보다 제대로 된 교육철학으로 서울교육 문제를 진단하고 해법을 찾는 일에 정말 나서고 있는지 묻지 않을 수 없다"라고 포문을 열었다.이어 강 전 의원은 "저는 분필을 쥐고 아이들과 호흡하던 평교사였고, 교육현장 문제를 해결하기 위해 시민사회와 국회에서 치열하게 일해 온 활동가이자 정치가였다"라면서 "교육 외길을 걸어온 저 강민정이 이제 서울교육 대전환의 길을 나서겠다. 통역이 필요한 교육감 시대는 이제 끝내야 한다"라고 강조했다.또한 강 전 의원은 "시대적 과제를 풀어가기 위해서도 확고한 교육철학을 갖고 학교 현장을 잘 아는 교육감이 필요하다"라면서 "시대적 파고에 맞설 능력을 갖추게 하는 교육, 민주주의가 살아있는 서울교육을 만드는 일에 눈 밝은 길잡이가 될 것"이라고 다짐했다.이를 위해 강 전 후보는 다음과 같은 10대 핵심 약속을 내놨다.끝으로 강 전 의원은 "어린이·청소년들에게 말씀드린다. '모두가 존중받는 학교, 배움이 즐거운 학교 만들기에 나서겠다'. 학부모님들께 말씀드린다. '아이의 자존감이 살아나고 삶의 능력을 기르는 학교를 만들겠다'"라면서 "선생님들께 말씀드린다. '여러분의 어려움과 행정 업무의 고통을 누구보다 잘 안다. 제대로 방패가 되겠다', 학교비정규직과 교육공무직원들께 말씀드린다. '차별 없는 일터가 곧 아이들에게 가장 큰 교육'"이라고 강조했다.이날 곽노현 전 서울시교육감도 지지 발언에서 "장학관이나 장학사의 통역이 필요 없는 현장 전문가 출신 교육감이 필요하다"라면서 "강민정 후보의 출마선언문에 담긴 교육평등지표 개발을 통한 격차 해소 약속 등은 교육 현장을 모르면 내놓을 수 없는 훌륭한 제안들"이라고 짚었다.현재 서울시교육감 후보로는 진보 성향으로 강 전 의원 말고도 정근식 현 서울시교육감, 한만중 전 서울시교육청 정책기획관, 홍제남 전 서울 남부교육지원청 교육지원국장, 김현철 전 서울시교육청 대변인, 강신만 전 서울시교육청 혁신미래교육추진위원장 등이 거론되고 있다.보수 성향 후보로는 이주호 전 교육부장관, 조전혁 전 국회의원, 류수노 전 방송통신대 총장, 홍후조 고려대 교수, 안양옥 전 한국교원단체총연합회 회장, 이건주 전 한국교원단체총연합회 현장 대변인 등이 거론되고 있다.