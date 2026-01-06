"이재명 정부 첫 전력계획에 윤석열 핵발전소라니... 폐기해야"

큰사진보기 ▲탈핵도보행진순례단과 탈핵울산시민공동행동이 6일 울산시청 프레스센터에서 기자회견을 갖고 윤석열 정부가 수립한 신규핵발전소 건설계획 폐기를 촉구했다. ⓒ 탈핵울산시민공동행동 관련사진보기

신규핵발전소 건설계획 폐기를 촉구하며 전국을 걷고 있는 탈핵도보행진순례단이 6일 울산을 횡단했다.울산에 온 순례단은 탈핵울산시민공동행동과 울산시청 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "이재명 정부의 첫 '전력수급기본계획' 수립에 윤석열 정부가 수립한 신규핵발전소 건설계획이 있다니"라고 지적하며, "반드시 폐기하라"고 촉구했다. 이들은 또 "노후핵발전소 수명연장을 금지할 것"도 촉구했다.정부는 2년마다 전력수급기본계획 수립하는데, 올해는 제12차 전력수급기본계획을 수립하는 해이자 이재명 정부 들어서서 수립하는 첫 '전력수립기본계획'(전력계획)이다. 이를 두고 순례단은 문제를 제기했다.이들은 "12차 전력계획 중 여러 가지 쟁점이 있으나 우리는 신규핵발전소 건설 계획과 노후핵발전소 수명연장에 관해 말하고자 한다"고 운을 뗐다.그러면서 "윤석열 정부는 '원전 진흥 정책'을 추진하여 2025년 2월 제11차 전력계획을 통해 신규 대형 핵발전소 2기와 소형모듈원자로(SMR) 4기(700MW)를 짓겠다고 했다"며 "그러면서 2038년까지 핵발전 비중 35.2%, 재생에너지 29.2%, 석탄발전 10.1%, LNG발전 10.6% 등의 에너지 믹스 계획을 세웠다"고 상기했다.이어 "반면 문재인 정부가 2020년에 수립한 제9차 전력계획은 2034년까지 신재생 40.3%, LNG 30.6%, 석탄 15%, 핵발전 10.1% 순으로 전망했다"고 덧붙였다.이들은 "이처럼 국가 전력계획을 누가 어떻게 수립하는가에 따라 핵발전 비중은 10%와 35%라는 큰 차이를 보인다"며 "문재인 정부는 신규핵발전소 건설과 노후핵발전소 수명연장을 금지함으로써 점진적으로 탈원전을 하고 재생에너지를 확대하자는 기조였지만 윤석열 정부는 이를 손바닥 뒤집듯이 뒤집어버렸다"고 지적했다.그러면서 "이재명 정부에게 묻는다. 우리 사회가 나아가야 할 바람직한 에너지 정책 방향은 어디인가"라며 "한번 결정한 대형핵발전소 건설은 고준위핵폐기물 처분까지 고려하면 이 땅에서 10만 년 이상 인류의 안전을 위협하면서 군림하게 된다는 것을 이재명 정부가 모른다고 생각하지 않는다"고 강조했다.반면 이들은 "'탄소 배출량 감소', '온실가스 배출 감축'이라는 노력은 인류가 산업화로 인해 가파르게 상승한 온실가스 배출을 줄이고, 기후위기를 극복하자는 노력"이라며 "그런데 지난 윤석열 정부는 '핵발전'을 확대하면서 '탄소중립'을 하겠다는 11차 전력계획을 수립한 것"이라고 지적했다.순례단은 따라서 "핵발전소는 누구에게도 안전하지 않으며, 인간뿐 아니라 모든 생명체를 위험에 빠뜨린다"라며 "핵발전소와 결별하기 위한 결단이 필요하며 그 출발은 더 이상 짓지 않는 것"이라고 강조했다.그러면서 "우리는 이재명 정부의 결단을 촉구한다"라며 "핵발전소 없는 안전한 세상을 만들기 위해 이재명 정부가 신규핵발전소 건설을 금지하고, 수명연장을 중단할 수 있는 제도를 마련하길 호소한다"고 했다.