26.01.06 16:38최종 업데이트 26.01.06 16:38

이상식 충북도의원 2년 연속 '좋은 조례' 최우수상

'장애인 활동지원인력 처우개선 및 지위 향상에 관한 조례' 대표 발의

이상식 충북도의원(더불어민주당)이 '2025 지방의원 매니페스토 약속대상' 최우수상을 받았다. 
ⓒ 충북인뉴스

이상식 충북도의원(더불어민주당)이 '2025 지방의원 매니페스토 약속대상' 최우수상을 받았다.

'2025 지방의원 매니페스토 약속대상' 전국 지방의원을 대상으로 '공약이행'과 '좋은조례' 부문으로 나눠 시상한다.

이 의원은 현재 충북도의회 정책복지위원장으로 '장애인 활동지원인력 처우개선 및 지위 향상에 관한 조례'를 대표 발의하는 등 지역 복지정책 발전에 기여했다.

조례를 통해 장애인 활동지원 인력의 고용 불안을 해소했다는 점에서 높은 평가를 받은 것으로 전해졌다.

조례가 제정되자 민주노총 등 충북지역 노동계도 이 의원에게 감사를 표시할 정도로, 장애인활동보조 업무에서 일하는 노동자들로부터도 호평을 받았다.

이 의원은 "지역 주민과 현장의 목소리를 정책으로 구현하는 지역 밀착형 생활정치를 계속 실천해 가겠다"고 말했다.

한편 이상식 도의원은 지난 해 '좋은조례' 부문 '2024 지방의원 매니페스토 약속대상' 최우수상을 수상한바 있다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

#충북인뉴스

