이상식 충북도의원 2년 연속 '좋은 조례' 최우수상

이상식 충북도의원(더불어민주당)이 '2025 지방의원 매니페스토 약속대상' 최우수상을 받았다.

이상식 충북도의원(더불어민주당)이 '2025 지방의원 매니페스토 약속대상' 최우수상을 받았다.'2025 지방의원 매니페스토 약속대상' 전국 지방의원을 대상으로 '공약이행'과 '좋은조례' 부문으로 나눠 시상한다.이 의원은 현재 충북도의회 정책복지위원장으로 '장애인 활동지원인력 처우개선 및 지위 향상에 관한 조례'를 대표 발의하는 등 지역 복지정책 발전에 기여했다.조례를 통해 장애인 활동지원 인력의 고용 불안을 해소했다는 점에서 높은 평가를 받은 것으로 전해졌다.조례가 제정되자 민주노총 등 충북지역 노동계도 이 의원에게 감사를 표시할 정도로, 장애인활동보조 업무에서 일하는 노동자들로부터도 호평을 받았다.이 의원은 "지역 주민과 현장의 목소리를 정책으로 구현하는 지역 밀착형 생활정치를 계속 실천해 가겠다"고 말했다.한편 이상식 도의원은 지난 해 '좋은조례' 부문 '2024 지방의원 매니페스토 약속대상' 최우수상을 수상한바 있다.