박완수 "6월 부산경남 통합 단체장 선출, 준비하면 못할 것 없다"

박완수 경남도지사는 부산‧경남 행정통합 여부를 최종적으로는 주민투표로 결정해야 하고, 6월 지방선거에서 '통합 자치단체장' 선출은 힘들겠지만 잘 준비하면 못할 것도 없다"라고 밝혔다.박완수 도지사는 6일 경남도청에서 신년기자간담회를 열고 여러 현안에 대한 입장을 밝혔다.부산경남 행정통합 관련해, 박 도지사는 "주민투표에는 준비하는 시간이 걸리겠지만 그렇게 오래 걸리는 것은 아니라는 생각이 든다. 주민투표법에 보면 선거가 공직선거법에 의한 선거가 있는 경우에 60일 이내에는 주민투표를 못하도록 돼 있다. 그렇기에 만약에 올해 6월 30일까지 통합하기 위해서는 4월 3일 이전에 주민투표가 이뤄져야 될 것이다"라고 말했다.이어 "그렇게 하려면 특별법도 만들어야 하고 특별법을 국회에 통과시켜야 하고 그런 과정에서 자치단체의 위상과 자치권에 대한 중앙정부의 입장이 정리가 돼서 특별법에 투영이 돼야 한다. 그걸 가지고 주민투표에 붙여야 되기 때문에 사실 뭐 못할 거 없지만 물리적으로 답답한 시간이 아닌가 생각한다"라고 덧붙였다.그러면서 박 도지사는 "경남·부산 행정통합 공론화위원회에서 오는 13일 마지막 회의를 마치고 여론조사 결과를 포함한 최종 보고서를 양 시·도지사에게 제출한다"라며 "내용을 검토한 후 부산시장과 만나 행정통합 추진 여부를 결정하고, 추진한다면 구체적 방법 등을 논의하게 될 것"이라고 설명했다.차기 경남도지사 선거 도전 여부에 대해 박 도지사는 "재선 도전 입장은 아직 정하지 않았다"라며 "도민 여론을 제 나름대로 들어보고 정리할 것이다. 천천히 입장을 정리해 때가 되면 밝히겠다"라고 말했다.다음은 박완수 도지사가 기자들과 나눈 대화다."아직 새 정부에서 정리가 안된 상태다. 경남도 입장에서는 주력산업의 기술개발에 필요한 공공기관을 유치하겠다는 전략이다. 과거 정부에서는 기존 혁신도시가 아닌 다른 곳에 분산 배치하겠다는 생각이 있었던 것으로 알고 있다. 새 정부에서는 아직까지 확정된 이야기는 아니지만, 기존 혁신도시를 대체하는 것이 맞지 않느냐 하는 이야기가 나오는데, 아직 정부 방침이 결정되지 않았다.""경남 경제를 살리고 지역 산업을 활성화시켜야겠다는 것이 첫 번째 임무라 생각했다. 주력 사업을 활성화 시키는 것은 제 혼자 힘으로, 경남도의 힘으로 되는 게 아니고 중앙정부라든지 경기 사이클이라든지 여러 가지 경제적인 환경이 함께 작용해야 이뤄진다. 투자 유치를 위한 노력, 창업 활성화를 위한 노력을 보태서 지역에서 창업이 활발하게 일어날 수 있도록 노력해왔다. 장기적으로는 소상공인이나 전통시장까지 경제가 활성화 되기를 바란다. 응급 의료 컨트롤타워는 경남이 전국 최로 도입해 정부혁신대상 대통령상을 받았다.만약 제가 앞으로 도민들께서 선택해 주셔서 제가 더 할지 안할지 모르지만, 앞으로 경남도가 해야 할 가장 중요한 부분은 주력산업이 지속가능한 발전을 할 수 있는 환경을 만들어줘야 하고 그런 제도 기반을 만들어 주어야 한다.경남만큼은 다른 시도와 차별화되는 기업 활동, 경제활동을 자유롭게 할 수 있도록 규제를 완화하고 환경을 개선해주는 시스템을 만들 수 있을 것이다. 경남을 앞으로 경제자율자치도, 경제자율특별자치도로 만들어야 한다는 이유가 바로 그런 것이다. '남해안 특별법', 아니 '이순신 특별법'을 해서 남해안에 대한 개발이나 발전을 위한 노력을 지속적으로 해나가야 한다.""행정통합은 4년 전에 제가 도지사 취임할 때 가장 먼저 주장했다. 전임 도지사는 특별연합을 주장했지만 저는 그것은 실효성이 없다고 생각했다. 행정통합은 도민의 동의에 의한 통합이어야 하고, 통합이 자지단체의 위상과 자치권에 대한 보장이 이루어지지 않으면 의가 없다. 도민에 의한 통합을 하기 위해 해결해야 할 것은 주민투표라고 생각한다. 통합이 되기 위해서는 정치권에서 정치적 논리로 행정통합을 하는 것은 앞으로 반드시 시행착오와 후유증을 겪을 수 밖에 없다. 옛 마산·창원·진해 통합(2010년)의 경험이 있다.광역지방자치단체의 통합은 정체성을 확보하고 시행착오를 줄이고 갈등을 최소화시키기 위해 반드시 쥔투표를 통해 정체성을 확보하는 것이 바람직 하고, 통합을 위한 통합은 의미가 없다. 통합이 제대로 효과를 이루기 위해서는 통합된 자치단체가 어떠한 위상과 자치권을 갖느냐가 중요하다. 이 부분에 대해서는 중앙정부가 답을 내야 한다. 앞으로 부산과 경남의 통합은 중앙의 어떤 정치적인 논리나 정치권의 논리로 이뤄져서는 안 된다.""해양수산부 (부산) 이전과 관련해서는 중요한 어떤 혜택을 받느냐 하는 부분이다. 저는 해수부가 새 정부에서 부산으로 이전한다고 할 때 부산 시내로 들어갈 것이 아니고 부산진해신항 쪽으로 가야 한다고 입지를 주장했다. 왜 그렇게 이야기를 했느냐 하면, 앞으로 해수부가 하는 것은 해수부 한 부처만 보는 게 아니고 장기적으로 보면 해양수산과 관련된 연구기관, 행정기관, 그리고 기업, 관련된 여러 가지 기관들이 함께 있어야 효과가 있다고 생각하기 때문이다. 그런데 결국 부산 시내 쪽으로 가게 됐다.'해수부가 부산에 이전하면서 경남은 효과가 없는 것이 아닌가'라고 하는데, 북극 항로가 개발되면 모든 물동량이 올 수밖에 없다. 그렇게 되면 부산진해신항의 역할이 굉장히 증대될 것이고 물동량이 늘어날 것으로 보인다. 경남에서도 대비를 해야 한다. 배후단지라든지 물류단지, 관련 산업을 발전시키기 위한 전략을 세워야 한다.""주민투표에는 준비하는 시간이 걸리겠지만 그렇게 오래 걸리는 것은 아니라는 생각이 든다. 주민투표법에 보면 선거가 공직선거법에 의한 선거가 있는 경우에 60일 이내에는 주민투표를 못하도록 돼 있다. 그렇기에 만약에 올해 6월 30일까지 통합하기 위해서는 4월 3일 이전에 주민투표가 이뤄져야 될 것이다. 그렇게 하려면 특별법도 만들어야 하고 특별법을 국회에 통과시켜야 되고 그런 과정에서 자치단체의 위상과 자치권에 대한 중앙정부의 입장이 정리가 돼서 특별법에 투영이 돼야 한다. 그걸 가지고 주민투표에 붙여야 되기 때문에 사실 뭐 못할 거 없지만 물리적으로 답답한 시간이 아닌가 생각한다."엑스포 추진은 독자적으로 하겠다는 게 아니고 부산과 경남·전남이 함께 2040 엑스포를 유치하기 위해 추진하겠다는 것을 3개 자치단체가 합의를 했다. 이게 지방선거가 앞에 있다 보니까 조금 진행이 안 되고 있는데 저는 올해 초에 기회가 되면 3개 자치단체가 대책반(TF팀)을 구성해서 처음부터 본격적으로 준비를 해 나가야 한다 하는 점을 말씀을 드렸다.남해안을 주제로 한 엑스포가 돼야 하기 때문에 3개 자치단체가 공동으로 추진해야 되는 것이다. 남해안 발전을 위한 여러 가지 특별법 제정 문제라든지, 남해안 발전을 위한 각종 기반 문제라든지 하는 문제가 있다. 엑스포를 통해서 완전히 남해안에 지도를 바꾸고 남해안을 완전히 획기적으로 국가 발전의 동력을 만들겠다는 그런 의지를 가지고 있다."