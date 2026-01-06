메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

부산경남

26.01.06 16:25최종 업데이트 26.01.06 16:25

김상욱 의원, 김대중재단 선정 '헌정수호상' 수상

김대중재단 "행동하는 양심 공적 영역에서 실천, 민주주의 수호 귀감"... "숭고한 정신 새겨"

원고료로 응원하기
더불어민주당 김상욱 국회의원(울산 남구갑)이 6일 고 김대중 대통령 탄생 102주년 기념 기념식에서 (재)김대중재단이 수여하는 '헌정수호상'을 수상했다.
더불어민주당 김상욱 국회의원(울산 남구갑)이 6일 고 김대중 대통령 탄생 102주년 기념 기념식에서 (재)김대중재단이 수여하는 '헌정수호상'을 수상했다. ⓒ 김상욱의원실

김상욱 더불어민주당 국회의원(울산 남구갑)이 6일 서울 동작구 국립현충원에서 열린 고 김대중 대통령 탄생 102주년 기념식에서 (재)김대중재단이 수여하는 '헌정수호상'을 수상했다.

김대중재단 측은 김 의원을 수상자로 선정한 이유에 대해 "김대중 전 대통령이 평생 실천해 온 '행동하는 양심'의 가치를 정치와 공적 영역에서 일관되게 실천해 왔다"며 "특히 민주주의와 정의를 수호하는 데 있어 타의 귀감이 되었기에 헌정수호상을 수여한다"고 밝혔다.

김상욱 의원실은 이번 수상에 대해 "'헌정수호상'은 김대중 전 대통령의 철학을 계승하고 대한민국의 헌정 질서와 민주주의 발전에 기여한 인물에게 수여되는 상이다"라며 "김 의원은 그동안 의정 활동을 통해 사회적 약자를 대변하고, 법치와 정의를 바로 세우는 데 앞장서 온 점을 높이 평가받았다"고 밝혔다.

AD
김상욱 의원은 "김대중 대통령 탄생 102주년을 기리는 뜻깊은 날에 대통령님 묘소에서 상패를 받고, 대통령님과 함께 민주주의의 길을 걸어오신 선배님들을 만나 그 숭고한 정신을 다시 새길 수 있어 더욱 의미가 깊었다"고 밝혔다.

한편, 이날 행사에는 김민석 총리를 비롯해 권노갑 김대중재단 이사장 및 재단 관계자, 정계 주요 인사들이 대거 참석했다. 참석자들은 김 전 대통령의 묘소를 찾아 참배하며 고인의 뜻을 기렸다.

#김대중#김상욱#헌정수호상

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

10만인클럽
10만인클럽 회원
박석철 (sisa) 내방

울산지역 일간지 노조위원장을 지냄. 2005년 인터넷신문 <시사울산> 창간과 동시에 <오마이뉴스> 시민기자 활동 시작. 저서로 <울산광역시 승격 백서> <한국수소연감> 등이 있음

이 기자의 최신기사김시욱 군의원, 울주군수 출마 선언 "한 해 동안 남은 3074억 원, 이제 군민 앞으로"


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기