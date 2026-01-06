교장이 교장에게 전화로 추천... 공주사대 부설중 전입교사 선발 '잡음'

큰사진보기 ▲국립 공주대학교 사범대학 부설중학교 홈페이지 ⓒ 공주사대부설중 관련사진보기

국립공주대학교 사범대학 부설중학교(이하 부설중)의 전출입 교사 선발을 놓고 잡음이 일고 있다. 특정 지원자가 속한 학교의 교장이 부설중 교장에게 사전에 전화를 걸어 지원자를 추천하는가 하면, 면접 당일 학교를 방문해 면접관인 부설중 교장 등을 만난 사실이 드러났기 때문이다.지난달 초, 부설중은 일부 과목에 한해 타 학교에서 부설중으로 전출을 희망하는 교사를 선발한다는 공고를 냈다. 이에 공주 인근 지역의 중학교를 포함해 여러 학교에서 다수의 교사가 지원했다.그런데 지원서 제출 이후, 지원자 C 교사가 속한 중학교의 A 교장이 부설중 B 교장에게 전화를 걸어 C 교사에 대해 "일을 참 잘하는 교사"라며 적극 추천한 것으로 알려졌다. A 교장은 수년 전 부설중에서 근무한 경력이 있으며, B 교장과는 선후배 사이다.A 교장은 이를 정당한 '추천'이라 주장하지만, 단순한 정보 제공을 넘어 사적 관계를 통해 평가에 영향을 미치려 한 '청탁'으로 해석될 여지가 다분하다는 지적이다.지난달 22일, 부설중에서는 전출 희망 교사를 대상으로 면접이 진행됐다. 그런데 이날 A 교장이 면접 응시자인 C 교사와 함께 부설중을 방문한 것. A 교장은 부설중 교장실 앞에서 B 교장을 만나 인사를 나누기도 했다. 이후 결과가 발표됐는데, 해당 과목에서는 A 교장이 추천한 C 교사가 최종 선발됐다.이를 두고 C 교사가 선발된 배경에 A 교장의 사전 추천 전화와 면접 당일 방문이 부당한 영향을 미친 것 아니냐는 의혹이 제기되고 있다. 특히 면접 당일에 지원자와 함께 학교를 방문한 것이 평가자들에게 무언의 압박으로 작용했을 여지가 있다는 주장이 나온다.일각에선 선발의 공정성에 문제가 있다며 '선발 취소'와 '재공고'를 요구하는 목소리가 나오고 있다. 이미 국민신문고 접수 등 반발 움직임도 감지되고 있다.익명을 요구한 충남의 한 교사는 "부설중은 인기가 많아 전출 희망자가 몰리는 곳"이라며 "선발에 영향력을 행사할 수 있는 학교장에게 직접 전화를 걸어 특정인을 추천하고, 면접 당일 학교를 방문해 대면한 것은 누가 봐도 오해를 살 만한 행동"이라고 비판했다.충청남도교육청 관계자는 "지난주 '면접 당일 A 교장이 부설중을 방문해 B 교장과 만나는 등 선발 과정이 공정하지 않다'는 내용의 민원을 전달받았다"며 "해당 사안을 공주대학교 감사팀에 통보했으며, 현재 조사가 진행 중인 것으로 안다"고 밝혔다.이에 대해 A 교장은 "같은 학교 C 교사가 부설중 전출을 희망해 선배인 B 교장에게 '일을 잘하는 교사'라고 추천한 것뿐"이라며 "나뿐만 아니라 다른 학교장들도 소속 교사를 위해 학교장에게 추천 전화를 하지 않았겠느냐"고 반문했다. 이어 "지원 교사에 대해 있는 그대로를 설명한 것이지 부당한 청탁이라고 생각하지 않는다"고 덧붙였다.면접 당일 방문에 대해서도 A 교장은 "과거 근무했던 학교가 얼마나 변했는지 궁금해 둘러보러 간 것"이라며 "방문 사실을 사전에 알리지 않았고, 시설을 둘러보다 교장실 앞에서 우연히 B 교장 및 학교 관계자들과 마주쳐 인사만 나눴을 뿐"이라고 해명했다.그러면서도 "오해의 소지는 있겠으나 C 교사의 선발 과정에 영향을 미친 것은 전혀 없다"며 "C 교사와 B 교장에게 본의 아니게 피해를 주어 죄송할 따름"이라고 전했다.부설중 관계자는 "A 교장의 방문으로 오해를 사고는 있지만, 부당한 영향력 행사는 없었던 것으로 알고 있다"며 "현재 정확한 사실관계를 조사 중"이라고 답했다.