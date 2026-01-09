정치 26.01.09 16:27ㅣ최종 업데이트 26.01.09 16:27 [반론보도] <국힘, 김상욱 자리에 김태규 임명... 진보당 "반노동 극우인사 철회를"> 관련 오마이뉴스(news) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 본 신문은 지난 11월 27일 정치면에 게재된 위 기사에서 김태규 위원장을 지칭하여 "극우 인사", "극우 정치" 등으로 반복적으로 표현하고 있습니다. 이에 대해, 김 위원장은 "그간 공직 및 법조 경력을 수행하며 헌법적 가치와 절차에 입각해 의견을 개진해 왔고, 극우 성향이 아니다."라고 알려왔습니다. 이 보도는 언론중재위원회의 조정에 따른 것입니다. #언론중재위 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 오마이뉴스 (news) 내방 아이콘구독하기 "모든 시민은 기자다!" 오마이뉴스 편집부의 뉴스 아이디 이 기자의 최신기사미국의 '마두로 연행'이 던지는 중대한 물음 갤러리 오마이포토 고개숙인 김병기 1/11 이전 다음 이전 다음 24시간 무제한토론 마치고 박수 받는 장동혁 대표 정청래 "새해1호 법안은 2차 종합특검' 눈물바다 된 12.29 여객기참사 1주기 추모식 "미국은 베네수엘라에서 손 떼라" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.