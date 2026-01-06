이 대통령 "오래 사귄 친구처럼"... 리창 총리 "대통령님과는 솔직하게"

큰사진보기 ▲중국을 국빈방문 중인 이재명 대통령이 6일 베이징 조어대에서 진행된 리창 총리와의 면담에서 발언하고 있다. 2026.1.6 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲리창 중국 국무원 총리가 6일 베이징 조어대에서 진행된 이재명 대통령과의 면담에서 발언하고 있다. 2026.1.6 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲중국을 국빈방문 중인 이재명 대통령이 6일 베이징 인민대회당에서 국회의장 격인 자오러지 전국인민대표대회 상무위원장과 악수하고 있다. 2026.1.6 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 6일 리창 국무원 총리·자오러지 전국인민대표회의 상무위원장을 연달아 만나면서 한중 관계 전면 복원 및 협력 확대 발전 '굳히기'에 들어갔다.중국 행정부인 국무원을 총괄하는 리창 총리는 중국의 경제사령탑으로서 시진핑 중국 국가주석에 이어 권력 서열 2위로 알려져 있고 자오러지 상무위원장은 중국의 헌법·법률 제·개정을 총괄하는 국회의장격에 해당되는 고위 인사다.이 대통령은 이날 베이징 댜오위타이에서 리 총리를 접견하고 오찬을 함께 했다. 특히 이번 만남이 2025년 10월 '아세안+3 정상회의', 11월 'G20 정상회의'에 이은 세 번째 만남임을 언급하면서 '오래 사귄 친구'를 양국 관계의 지향점으로 제시했다.이 대통령은 먼저 "총리님은 중국의 경제 업무를 총괄하시면서 민생 안정을 담당하고 계시고, 한중일 정상회의의 중국 측 대표로서 역내 평화와 협력의 기반을 다지는 데에도 기여하고 계시다"라며 "민생과 평화에 입각하여 한중 관계를 발전시켜나가는 데도 총리님께서 앞으로 큰 역할을 해주실 것으로 기대한다"고 밝혔다.이어 "양국이 시대 변화에 발 맞춰 수평적이고 호혜적인 협력을 확대하고 한반도와 역내의 평화와 안정을 증진해나가면서 실용과 상생의 길로 함께 나아갈 수 있기 기대한다"라며 "이번 일정을 통해 올해를 한중 관계 전면 복원의 원년으로 삼고 한중 관계 발전을 되돌릴 수 없는 시대적 흐름으로 공고히 하려고 한다"고 했다.무엇보다 이 대통령은 "한국에는 '친구는 오래될수록 좋고, 옷은 새 것일수록 좋다'는 말이 있다. 오래 사귄 친구일수록 정이 깊어서 좋다는 뜻"이라며 "오늘은 총리님과 무려 세 번째 만나는 자리인데 이번 만남을 통해 양국 관계 발전에 대해 오랜 친구 사이처럼 기탄 없이 의견 교환을 하고 한중 관계 획기적 발전의 전기가 되길 바란다"고도 밝혔다.리창 총리는 "두 나라 정상 간 전략적 지도에 기초한 중한 양국 관계는 새로운 면모가 보이고 있고 양국 각계에서 이에 대해 보편적으로 환영의 뜻을 보이고 있다"고 화답했다.또 "중국은 시종일관 대(對)한국 관계를 주변 외교에 있어 중요한 위치에 두고 있다"면서 "양국 관계를 올바른 궤도로 발전하도록 추동하고 협력의 범위와 깊이를 확대해 더 많은 실질적 성과를 거둘 용의가 있다"고 말했다.그러면서 "대통령님과 공통관심사에 대해 솔직하게 의견을 교환할 용의가 있다"고 덧붙여 이 대통령에 대한 호의도 재차 표했다.이 대통령은 앞서 베이징 인민대회당에서 자오러지 상무위원장을 만났을 때도 "(자오 위원장이) 2012년 산시성 당서기 시절에 삼성전자의 대규모 투자도 유치하시며 한중 간 경제 협력에 의미 있는 기여를 하신 점도 잘 알고 있다"며 양국 관계 발전에 대한 자오 위원장과 전국인민대표회의(전인대)의 협조를 부탁했다.이에 대해 이 대통령은 "(전인대가) 민의를 대표하는 기관으로서 사회 전반의 인식과 다양한 목소리를 대변함으로써 양국 간에 상호 이해를 높이고, 공감대를 확장해 나가는 데 있어 중요한 기여를 할 것으로 믿는다"며 "굳은 신뢰의 기반 위에 한중관계를 더욱 발전시켜 나갈 수 있도록 위원장님과 중국 전인대의 적극적인 지지와 성원을 부탁드린다"고 했다.자오 위원장은 "중한 양국은 우호적인 가까운 이웃이고, 또한 전략적 협력 동반자"라며 환영의 뜻을 밝혔다. 그는 "건강하고 안정적이며 지속적으로 심화하는 중한관계가 양국 국민들의 이익에 부합하고, 또한 지역 심지어 세계의 평화와 안정 그리고 발전과 번영에 유리하다"며 "중한 전략적 협력 동반자 관계가 안정적으로 멀리 갈 수 있도록 함께 주도하겠다"고 말했다.한편, 이 대통령은 이날 오후 리창 총리와의 접견 및 오찬을 끝으로 베이징 일정을 마무리하고 상하이로 출발했다.이 대통령은 이후 상하이에서 천지닝 상하이시 당서기와 만찬, 한중 벤처 스타트업 서밋 참석 등의 일정을 소화할 예정이다. 또한 마지막 공식 일정으로 상하이 대한민국 임시정부 청사를 방문하고 7일 귀국할 계획이다.