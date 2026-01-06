대전시, 소상공인 살리기에 '945억 원 투입' 전방위 지원

큰사진보기 ▲이장우 대전시장이 6일 시정브리핑을 통해 소상공인살리기 정책을 설명하고 있다. ⓒ 대전시 관련사진보기

AD

대전시가 경기침체와 소비 위축으로 어려움을 겪고 있는 지역 소상공인과 전통시장을 위해 총 945억 원 규모의 지원 대책을 본격 추진한다.이장우 대전시장은 6일 시정 브리핑에서 "소상공인은 지역경제의 뿌리이자 민생경제의 주역"이라며 "금융자금, 고정비, 소비촉진 등 3대 분야에서 실질적 지원을 강화하겠다"고 밝혔다.대전시는 올해 '대전형 초저금리 자금'을 지난해보다 2천억 원 늘린 6천억 원 규모로 확대 운영한다. 업체당 최대 7천만 원 한도 내에서 2년간 연 2.7%의 이자를 지원하며, 약 1만8천 개 업체가 혜택을 받을 것으로 예상된다.특히 '경영위기극복 특례보증'(3,150억 원)은 저신용·저소득 소상공인까지 지원 대상을 확대해 1월 6일부터 시행된다. 대전시와 국민·농협·신한·우리·하나·카카오 등 6대 금융기관이 공동 출연한 210억 원을 기반으로, 보증 확대와 자금 공급의 속도를 높일 계획이다.또한 신규·대환 자금으로 구성된 초저금리 특별자금(2,850억 원)을 13개 시중은행과 함께 연중 공급하고, 지난해 전국 최초로 시행된 '성실상환 소상공인 특별보증'도 이어간다.이 시장은 "소상공인에게 가장 체감도 높은 지원은 적기에 제공되는 자금 지원"이라며 "실질적인 금융 부담 완화를 위해 끝까지 책임 있게 돕겠다"고 말했다.내수 침체와 물가 상승으로 인한 고정비 부담 완화를 위해 시는 경영회복지원금과 임대료·인건비 지원 정책도 병행한다.설 명절 이전 조기 시행되는 '경영회복지원금'은 전년도 매출 1억 400만 원 미만 소상공인에게 업체당 최대 30만 원을 지원한다. 또한 연매출 8천만 원 미만 소상공인에게는 임대료 30만 원, 신규 근로자 채용 사업주에게는 1인당 150만 원의 인건비를 추가 지원한다.대전시는 명절 기간 온누리상품권 환급 행사를 대형시장 중심에서 인근 전통시장으로 확대하고, 떡·기름 등 1차 가공식품까지 환급 대상에 포함시킨다. 시비 13억 원을 추가 투입해 대전지역 19개 전통시장에서 1인당 최대 2만 원 상당의 온누리상품권 환급이 가능하도록 했다.또 전통시장 환경 개선 사업도 확대된다. 아케이드 청소·정비, 여름철 냉풍기 지원을 지난해 2개소(4억 원)에서 올해 5~8개소(10억 원 규모)로 늘리고, 주차환경 개선·상권 마케팅·야시장 운영 등 소비 촉진 사업을 지속 추진한다.대전시는 창업 및 경영개선 교육 인원을 200명에서 1천 명 내외로 확대하고, 수료자에게 특례보증 등 금융지원을 연계한다. 또한 '자영업닥터제'를 통해 폐업정리 비용 지원을 최대 500만 원으로 상향하고, 유급병가 최대 11일·노란우산공제 장려금 최대 36만 원·고용·산재보험료 지원을 계속 이어간다.이장우 시장은 "올해 소상공인 지원사업은 신속한 지원, 편리한 신청, 현장 체감도 제고를 핵심으로 추진하겠다"며 "신청 절차를 간소화하고 행정 부담을 최소화해 소상공인이 장사에만 집중할 수 있는 환경을 만들겠다"고 강조했다.