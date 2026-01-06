송기섭 진천군수 "이상설 헌정음악회, 울림·기억에 남는 공연 되길"

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

송기섭(더불어민주당) 진천군수가 '보재 이상설 선생 독립운동가요 헌정음악회'에 격려글을 전해왔다.송 군수는 "보재 이상설 선생님은 대한제국의 대신이자 헤이그 특사로서 조국의 자주독립을 위해 평생을 바치신 위대한 독립운동가"라며 "선생님의 위대한 업적과 희생에 비해 현재의 서훈은 그 역사적 위상에 충분히 걸맞지 않아, 진천군에서는 보재 이상설 선생님의 서훈 승격을 범도민 운동으로 적극 추진하고 있다"고 밝혔다.서훈 승격이 절실한 이유에 대해 송 군수는 "한 분의 공적을 높이는 일을 넘어, 대한민국이 기억해야 할 가치와 역사의 기준을 바로 세우는 일"이라고 전했다.송 군수는 "진천군은 전국 최초로 친일재산국가귀속TF팀을 구성해 친일재산 환수에 앞장서고 있다"며 "친일재산 환수는 과거를 되짚는 일이 아니라, 정의를 바로 세우고 진정한 광복을 완성하는 과정"이라고 밝혔다.그러면서 "독립운동가의 헌신위에 세워진 나라에서 친일로 축적된 재산에 대한 환수와 역사적 정리 또한 끝까지 이루어져야 한다고 생각한다"고 전했다.송 군수는 "헌정음악회는 이상설 선생님의 정신을 되새겨 서훈 승격의 염원을 새기고, 정의로운 역사 인식을 함께 나누는 소중한 시간이 될 것"이라며 "울림과 기억에 남는 공연이 되길 진심으로 바란다"고 했다.한편, 송기섭 군수의 부친은 일제강점기 시절 일제에 의해 사할린 탄광에 강제로 끌려가 노역을 했던 것으로 알려져 있다. 송 군수는 "아버지가 해방을 맞아 한국에 돌아올 때 가지고 온 것은 쌀 한 되가 전부였다"며 "돌아 오신지 1년만에 폐병으로 돌아가셨다"고 밝혔다.송 군수는 진천읍 산직마을에 건립된 '보재 이상설 선생 기념관' 건립의 일등 공신으로 평가받는다.2015년부터 기념관 건립이 추진됐지만, 자부담 문제 등 여러 어려움에 봉착해 중단위기에 놓였다. 이때 송 군수가 나서 군민들의 참여를 유도했다. 그는 고사리손의 어린이부터 기업의 통 큰 기부, 300여 개의 경로당 어르신, 기관·사회단체, 후손 및 문중 등 각계의 관심과 참여를 이끌어 냈다.이렇게 만들어진 군민들의 성금 13억여 원과 진천군이 재정을 보태 이상설기념관은 지난해 최종 완공됐다.