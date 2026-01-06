경찰, 아리셀 사측 대리 노무사 '사자명예훼손' 혐의로 검찰 송치

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲지난해 7월 B노무사가 한 토론회에서 아리셀 참사를 예시로 토론하고 있다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

경찰청이 아리셀 중대재해 사건 발생 후 사측을 대리·지원했던 C노무법인 대표 노무사 B씨를 사자명예훼손 혐의로 검찰에 송치한 것으로 확인됐다.경찰청은 지난해 12월 31일 고 김병철씨 유가족에게 이같은 사실을 알렸다.앞서 노무사 B씨는 지난해 7월 한 세미나에서 아리셀 공장 폭발 당시 CCTV에 찍힌 고 김남협 생산팀장과 고 김병철 연구개발이사가 나온 사진을 띄운 채 "이 두 분은 1차 전지 배터리 위험을 가장 잘 알고 있는 분들이고 대피하라고 했어야 했는데 사람을 구하지 않고 배터리를 구했습니다. 그래서 동시 동작으로 37초 만에 모두 사망하셨습니다"라고 말했다.이어 "이 두 분은 안전관리감독자라는 용어를 쓰는 분들이다. 도대체 누가 대피를 하라고 지시를 했어야 했을까요? 이게 사장님 몫입니까, 아니면 공장장이 해야 될 일입니까"라고 물었다.이를 접한 고 김병철씨 유가족은 "의도적으로 23명의 사망 책임을 고인들에게 돌리고 있다"고 반발하며 B노무사를 사자명예훼손 혐의로 경찰에 고소했다.2024년 6월 24일 발생한 아리셀 중대재해 참사는 리튬전지를 생산하는 경기도 화성시 소재 아리셀에서 발생한 폭발사고다. 이 사고로 23명이 사망했고, 다수의 부상자가 발생했다.경찰과 고용노동부 수사 결과 아리셀 참사는 리튬전지 위험성을 알면서도 안전관리와 노동자 보호를 소홀히 한 구조적 실패가 낳은 중대재해인 것으로 확인됐다.법원은 지난해 9월 1심에서 아리셀 대표인 박순관에게 징역 15년을 선고했고, 함께 기소된 박순관의 아들 박중언 총괄본부장도 같은 형량을 받았다.당시 재판부는 "사람의 생명은 지위 고하를 막론하고 존중돼야 한다"며 "경영 책임자들이 최소한의 안전조치를 게을리한 결과 수많은 인명이 희생됐다"고 지적했다. 이어 "실질적 경영총괄 책임자로서 안전보건관리체계를 구축하고 점검할 의무를 다하지 않았다"고 판시했다.이 사건은 검찰과 피고인 양측의 항소로 현재 2심이 진행 중이다.