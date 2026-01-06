메뉴 건너뛰기

26.01.06 15:55최종 업데이트 26.01.06 15:55

진천군 19년 연속 인구증가 대기록... 증가율 44%

2025년 12월 기준 8만6580명, 2006년 대비 2만6469명 증가

6일 진천군 송기섭 군수는 기자회견을 열고 진천군의 19년 연속 인구증가 성과를 발표했다. (사진제공=진천군)
6일 진천군 송기섭 군수는 기자회견을 열고 진천군의 19년 연속 인구증가 성과를 발표했다. (사진제공=진천군) ⓒ 충북인뉴스

충북 진천군(군수 송기섭, 더불어민주당)이 전국 군 단위 중 유일하게 19년 동안 인구가 증가한 것으로 나타났다.

진천군에 따르면 2025년 12월 말 기준 군의 인구는 전년 대비 43명 증가한 8만6580명으로 집계됐다.

2006년 대비 2만6469명의 인구가 증가해 이 기간 증가율을 무려 44%를 나타냈다.

군은 산업 여건과 경기 변동, 인접 지역의 주택공급과 교통 여건 변화 등으로 지역 인구는 증감을 반복하길 마련이기에 이번 기록은 남다른 의미가 있다고 평가했다.

진천군이 인구증가 추세를 이어가는 과정에서 지난해가 최대 고비였다.

군에 따르면 지난 해 진천 관내 대규모 주택공급 시점이 늦어지는 상황에서, 인접한 타 시군에서는 공동주택 입주가 연쇄적으로 진행돼 대규모 인구 순유출이 예정됐기 때문이다.

하지만 실제 순유출 규모는 1145명으로 당초 전망과 유사했으나, 순유입 1832명을 달성하며 인구증가 기록이 유지됐다.

인구증가 추세가 이어지면서 출산율과 학령인구비율 등에서도 양호한 수치를 나타내고 있다.

2024년 말 기준 군의 합계출산율은 1115명으로 전국 기준은 물론 대전‧세종‧충남을 포함한 충청권에서 가장 높은 수치를 보여줬다.

전체인구 대비 초중고 학령인구비율(11.39%, 9862명) 역시 충북 11개 시군 중 1위를 차지하며 지속 가능한 인구성장 구조를 증명했다.

한편 진천군이 지난 10년 동안 총 653개사를 유치해 1만9500명의 신규 고용을 창출했다.

이러한 바탕 위에 활발한 기업 생산활동을 통해 전국 최고 수준의 1인당 GRDP와 취업자 수 증가율에서도 전국 최상위권을 기록하고 있다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

→ 산같은 정의, 강같은 진실 <충북인뉴스>입니다. 후원문의 043-254-0040

